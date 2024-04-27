Норвегия выделила Киеву 13 миллионов долларов на обслуживание танков Leopard 2A4

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Норвегия выделила Киеву 13 миллионов долларов на обслуживание танков Leopard 2A4

В прошлом году Германия первой из западных союзников Киева передала и позволила другим странам отправку на Украину немецких танков «Леопард» в расчете, что эти бронемашины уж точно помогут ВСУ в ходе начавшегося в июне контрнаступления прорвать российскую оборону. Ничего из этого хорошего не вышло, танки с крестами, как и их предшественники в годы Великой Отечественной войны, массово начали гореть на земле бывшей УССР. Крах надежд на «непобедимую» натовскую бронетехнику привел к тому, что теперь на передовой немецкие, британские и американские ОБТ уже не появляются.

В марте прошлого года восемь танков Leopard 2A4 и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) поступили на вооружение ВСУ из Норвегии в виде безвозмездной военной помощи. Сколько из них было задействовано в боях и какое количество уцелело, неизвестно. Однако даже сейчас, когда оставшиеся западные танки фактически спрятаны в глубоком тылу, киевские попрошайки умудряются выклянчить деньги якобы на их обслуживание.



Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщил, что Киеву перечислены 150 миллионов норвежских крон (13 миллионов долларов) на содержание танков Leopard 2A4 в сервисном центре в Польше. Стоит отметить, неплохая бизнес-схема вышла по освоению Киевом при участии поляков денег норвежских налогоплательщиков на «обслуживание» находящейся на консервации бронетехники.

Учитывая потребность в поддержке, ремонте и техническом обслуживании пожертвованных материалов, Норвегия выделит до 150 миллионов норвежских крон на техническое обслуживание танков Leopard 2A4 в центре технического обслуживания в Польше

— говорится в заявлении главы норвежского военного ведомства, опубликованном на сайте правительства.

Всего в 2023 году Норвегия предоставила Украине военную поддержку на общую сумму около 10 миллиардов крон (чуть более 900 млн долларов), сообщает правительство. В эту сумму вошли как поставки вооружений и техники, так и взносы в международные фонды поддержки Киева и обучение украинских военнослужащих. В частности, норвежцы участвуют в обучение украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16, которое проходит в Дании.

Норвегия вместе с Великобританией возглавляет коалицию морских сил, направленную на развитие военно-морских сил Украины. В рамках этих усилий Норвегия окажет помощь в обучении украинского военно-морского персонала, указано в заявлении норвежского правительства.

Ранее норвежское министерство обороны сообщало, что Норвегия за зиму передала Украине военную технику и боеприпасы на сумму около 91 миллиона долларов. Как отмечается, помощь включала артиллерийские снаряды, противотанковые средства, минные тральщики и поддержку по техническому обслуживанию танков.
13 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 13:19
    Бизнес и ничего другого, мутные схемы, и обогащение одних за счёт жизни и здоровья других.
  2. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 13:20
    ккак в анекдоте давайте давайте вгоняйте меня в долги
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:20
    Норвегия выделила Киеву 13 миллионов долларов на обслуживание танков Leopard 2A4
    . Ну так обслужить и промойте заодно... пущай обслуженными и чистыми горят!
    Всё равно "дрова" как и все остальное.
  4. Astra wild2 Звание
    Astra wild2
    0
    Сегодня, 13:22
    "якобы на их обслуживание и или обслуживание банковской карты : Буланова и Сырского?
    1. vladcub Звание
      vladcub
      0
      Сегодня, 13:29
      Как говорила, моя пробабушка:"у грощив глаз нэма. Куды, запхнеш, там и будут.
      А пилить госбюджет умели всегда и все.
      Могет, из 13 лямов, 3-4 ляма пойдут на Леопардов, а остальное :" Тайна покрытая мраком "
    2. vladcub Звание
      vladcub
      0
      Сегодня, 13:33
      Возможно, Буданова?
      " я, помню, в" Капитанской дочери "', в первом варианте, были:Шванчич-Швабрин и Буданов.
      Исторические лица
  5. topol717 Звание
    topol717
    +1
    Сегодня, 13:23
    А Норвежские Рыбаки все еще ловят рыбу в наших водах?
    1. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      -1
      Сегодня, 13:35
      Цитата: topol717
      А Норвежские Рыбаки все еще ловят рыбу в наших водах?

      Вы на подаренные Айфончиком "наши воды " намякаете, так они пока не очень наши. request Все опасаемся ответок, там Шпицберген и СМП...... recourse
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 13:39
        Все что западнее 31 меридиана никто никому не дарил. И вся эта часть считается экономической территорией РФ. И там довольно большое Баренцево море, в котором очень много рыбы. Почему Англичанам запретили там появляться, а Норвегам почему нет.
        1. Mavrikiy Звание
          Mavrikiy
          0
          Сегодня, 13:46
          Цитата: topol717
          Почему Англичанам запретили там появляться, а Норвегам почему нет.
          belay Для особо одаренных повторяю: Все опасаемся ответок, там Шпицберген и СМП......
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 13:49
      topol 717 Рыболовство в Норвежском и Баренцевых морях осуществляется на основе межправительственного соглашения по рыболовству комиссии Норвегия - Россия.В основном мы у них ловим ,у них тресковые крупнее .Они у них живут ,а к нам ходят только на нерест.И то только одно из двух " стад" Баренцеморское и Шпицбергеновское,а облавливаем мы оба.Чтобы что то мутить вам по этому поводу ,советую изучить вопрос.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:29
    Как только этим летом норвежский "Егинор" получит сухие скважины ( без газа и нефти) восточнее о Медвежий ,Норвегия запоёт совсем другие песни.Пока тишина,каждый день гефтигазоразведки обходится бюджету Норвегии в почти 500 000 $.Разведочная нефте- газовая платформа арендована у КНР( прикольный факт с платформой)КНР везде успевает.
  7. Идущий Звание
    Идущий
    0
    Сегодня, 13:42
    Учитывая потребность в поддержке, ремонте и техническом обслуживании пожертвованных материалов, Норвегия выделит до 150 миллионов норвежских крон на техническое обслуживание танков Leopard 2A4 в центре технического обслуживания в Польше


    Выделяют , осваивают и распиливают , а списывают все на Украину и таких долгов становится все больше и больше , все стараются успеть , понимая , что Украина как проект заканчивается.