Норвегия выделила Киеву 13 миллионов долларов на обслуживание танков Leopard 2A4
В прошлом году Германия первой из западных союзников Киева передала и позволила другим странам отправку на Украину немецких танков «Леопард» в расчете, что эти бронемашины уж точно помогут ВСУ в ходе начавшегося в июне контрнаступления прорвать российскую оборону. Ничего из этого хорошего не вышло, танки с крестами, как и их предшественники в годы Великой Отечественной войны, массово начали гореть на земле бывшей УССР. Крах надежд на «непобедимую» натовскую бронетехнику привел к тому, что теперь на передовой немецкие, британские и американские ОБТ уже не появляются.
В марте прошлого года восемь танков Leopard 2A4 и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) поступили на вооружение ВСУ из Норвегии в виде безвозмездной военной помощи. Сколько из них было задействовано в боях и какое количество уцелело, неизвестно. Однако даже сейчас, когда оставшиеся западные танки фактически спрятаны в глубоком тылу, киевские попрошайки умудряются выклянчить деньги якобы на их обслуживание.
Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщил, что Киеву перечислены 150 миллионов норвежских крон (13 миллионов долларов) на содержание танков Leopard 2A4 в сервисном центре в Польше. Стоит отметить, неплохая бизнес-схема вышла по освоению Киевом при участии поляков денег норвежских налогоплательщиков на «обслуживание» находящейся на консервации бронетехники.
— говорится в заявлении главы норвежского военного ведомства, опубликованном на сайте правительства.
Всего в 2023 году Норвегия предоставила Украине военную поддержку на общую сумму около 10 миллиардов крон (чуть более 900 млн долларов), сообщает правительство. В эту сумму вошли как поставки вооружений и техники, так и взносы в международные фонды поддержки Киева и обучение украинских военнослужащих. В частности, норвежцы участвуют в обучение украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16, которое проходит в Дании.
Норвегия вместе с Великобританией возглавляет коалицию морских сил, направленную на развитие военно-морских сил Украины. В рамках этих усилий Норвегия окажет помощь в обучении украинского военно-морского персонала, указано в заявлении норвежского правительства.
Ранее норвежское министерство обороны сообщало, что Норвегия за зиму передала Украине военную технику и боеприпасы на сумму около 91 миллиона долларов. Как отмечается, помощь включала артиллерийские снаряды, противотанковые средства, минные тральщики и поддержку по техническому обслуживанию танков.
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