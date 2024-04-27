«Наш ответ может быть только асимметричным»: зампред Совбеза РФ высказался о конфискации США российских активов

Ответ может быть только асимметричный. Кстати, не факт, что он будет менее болезненным. Речь идёт об обращении взыскания, например по решению суда, на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России

Российская Федерация не сможет ответить на конфискацию в США своих активов таким же способом по причине отсутствия у нас значимого количества американского государственного имущества. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.Но отсутствие государственного имущества США на территории России не означает, что мы не сможем ответить на данные враждебные действия американской стороны какими-либо другими способами, подчеркнул российский политик.- написал зампред Совбеза РФ.По словам Медведева, это будет непростым решением, поскольку американские предприниматели, работающие в России и имеющие здесь имущество, являлись инвесторами и вкладывали свои средства в развитие нашей экономики. Москва гарантировала неприкосновенность их частной собственности.Медведев отмечает, что в российском законодательстве есть механизм реторсии. Так, согласно статье 1194 Гражданского кодекса Российской Федерации, страна может установить ограничения (реторсии) имущественных и личных имущественных прав иностранных граждан. Но законодательство, подчеркивает политик, придется все же немного скорректировать.