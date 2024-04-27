«Наш ответ может быть только асимметричным»: зампред Совбеза РФ высказался о конфискации США российских активов

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«Наш ответ может быть только асимметричным»: зампред Совбеза РФ высказался о конфискации США российских активов

Российская Федерация не сможет ответить на конфискацию в США своих активов таким же способом по причине отсутствия у нас значимого количества американского государственного имущества. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Но отсутствие государственного имущества США на территории России не означает, что мы не сможем ответить на данные враждебные действия американской стороны какими-либо другими способами, подчеркнул российский политик.



Ответ может быть только асимметричный. Кстати, не факт, что он будет менее болезненным. Речь идёт об обращении взыскания, например по решению суда, на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России

- написал зампред Совбеза РФ.

По словам Медведева, это будет непростым решением, поскольку американские предприниматели, работающие в России и имеющие здесь имущество, являлись инвесторами и вкладывали свои средства в развитие нашей экономики. Москва гарантировала неприкосновенность их частной собственности.

Медведев отмечает, что в российском законодательстве есть механизм реторсии. Так, согласно статье 1194 Гражданского кодекса Российской Федерации, страна может установить ограничения (реторсии) имущественных и личных имущественных прав иностранных граждан. Но законодательство, подчеркивает политик, придется все же немного скорректировать.
28 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Msi Звание
    Msi
    +3
    Сегодня, 13:33
    Но законодательство, подчеркивает политик, придется все же немного скорректировать.

    Ну это не проблема, корректируйте... Пора.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 13:35
      Цитата: Msi
      Ну это не проблема, корректируйте... Пора.

      Это плохая идея, за яйца надо держать, а не отрывать, ибо после этого держать будет не за что.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 14:03
        Остались япошки без Сахалина-2. laughing good Макаки хоккайдские. wassat good
        Пускай теперь с Украины нефть и газ качают.
    2. vladcub Звание
      vladcub
      +3
      Сегодня, 13:41
      Айфоньчик прямо таки пугает :развитием ума. Ведь был:"при#урок" (с)
      1. п-к Звание
        п-к
        0
        Сегодня, 13:52
        Димон просто маскировался.
      2. Zoer Звание
        Zoer
        +2
        Сегодня, 14:09
        Цитата: vladcub
        Айфоньчик прямо таки пугает :развитием ума. Ведь был:"при#урок" (с)

        Он таким и остался. Отжимать бизнес у оставшихся здесь иностранцев, это даже не в ногу себе выстрел, а несколько повыше.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 13:35
    «Наш ответ может быть только ассиметричным»: зампред Совбеза РФ высказался о конфискации США российских активов

    Какой? Понять и простить?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 13:38
      Ну,можно тут еще подсобрать балаболов в правитпльстве и казнокрадов..И отправить гуманитаркой в Штаты.Пускай там стараютмя на ниве разрушения экономики.Если им там дадут..
      1. п-к Звание
        п-к
        0
        Сегодня, 13:52
        Им там дадут обязательно. Пожизненное.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 13:53
          Ну,хоть там их накажут .По полной.Раз тут неприкасаемые..
    2. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      0
      Сегодня, 13:54
      Юрий Васильевич! Как это понять и простить, ни в коем случае. Прежде всего нужно указать на недопустимость. Сказать, что грубые нарушения не поспособствуют. Потом надо привлечь внимание мировой общественности. А в конце объявить, что в нашем арсенале еще много чего.
    3. Zoer Звание
      Zoer
      +1
      Сегодня, 14:10
      Цитата: ROSS 42
      Какой? Понять и простить?

      А других вариантов то особо и нет. Ежа голыми ягодицами пугать, так себе ответик.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:39
    Валентина Ивановна ,уже сказала проект ответа на западные рестрикции наших активов уже лежит у неё на столе.Ответ вступит в силу через два дня : Голосование в Думе,подпись Президента РФ.И всё приехали.
    1. Msi Звание
      Msi
      +2
      Сегодня, 13:44
      Ответ вступит в силу через два дня : Голосование в Думе

      В чём чём, но в бешенном "принтере" я не сомневаюсь. Вот тут его активность нам на пользу. laughing
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 13:58
        Мsi.Дмитрий Анатольевич точно знает механизм нашего ответа,не зря он намякивает ,как в том анекдоте- в хороших гробах поплувут хорошие американцы,в плохих гробах - плохие американцы ,европейцы аналогично. hi
        1. Zoer Звание
          Zoer
          0
          Сегодня, 14:14
          Цитата: tralflot1832
          Мsi.Дмитрий Анатольевич точно знает механизм нашего ответа,

          Уххх, какие у вас хорошие шапки! Прямо таки повышенной летучести!!! good
    2. Zoer Звание
      Zoer
      0
      Сегодня, 14:12
      Цитата: tralflot1832
      Валентина Ивановна ,уже сказала
      - сбивать сосуЛИ лазером. На большее она не способна, в принципе.
  4. Владимир М Звание
    Владимир М
    +3
    Сегодня, 13:41
    И все же как грамотно действуют США - толкают Россию на конфискацию активов Европы, которых в России хватает. И тут возникает извечный вопрос, что делать? - утереться или конфисковать европейские активы.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:42
    Американские пенсионные фонды деньги из РФ вывели? Норвежский фонд благосостояния - неуспел 3- 4 млрд $).
  6. cniza Звание
    cniza
    -1
    Сегодня, 13:45
    Но законодательство, подчеркивает политик, придется все же немного скорректировать.


    Кто хочет тот найдет , как это сделать...
  7. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 13:48
    Чтой-то не видать больше ястреба. Токо тут ядреными бонбами разбрасывался да лазерные молнии метал.
  8. п-к Звание
    п-к
    +2
    Сегодня, 13:50
    Да, Димон развоевался не на шутку.)
  9. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +2
    Сегодня, 13:53
    У меня вопрос, а кто ответит за то, что активы РФ разместили в недружественных странах. Об этом ещё с 2016 годы многие политологи высказывались, что разом можно всё потерять. А вот господин Силуанов говорил, что это финансовый терроризм и на него США никогда не пойдут. И, что получается страна потеряла 300 ярдов, а господин Силуанов всё при делах и должности, просто сказка.
    1. Zoer Звание
      Zoer
      0
      Сегодня, 14:17
      Цитата: Холостой_пистон
      И, что получается страна потеряла 300 ярдов, а господин Силуанов всё при делах и должности, просто сказка.

      Г-н Силуанов пятая спица в колеснице. Говорящая бАшка, не более того. Как и Сапхидзадовна и все прочие. Не нужно питать иллюзий.
  10. g_ae Звание
    g_ae
    +2
    Сегодня, 13:57
    Давайте детей американских дипломатов в Кремль на утренник пригласим! А что? Всегда же так делали, может на этот раз поможет. Очень асимметричненько и атмосферненько получится! Мы же не такие!
  11. Новик225 Звание
    Новик225
    0
    Сегодня, 14:18
    ну такой себе ответ получится... В ответ на конфискацию ГОСУДАРСТВЕННОЙ собственности конфисковать ЧАСТНУЮ. Следующий шаг от США - сделают то же самое с нашими инвесторами. А там физики и юрики наши много в биржевые инструменты (акции, расписки и пр.) вложили.
    Тогда чем будем отвечать?
  12. Шиномонтажник Звание
    Шиномонтажник
    0
    Сегодня, 14:18
    Цитата: Холостой_пистон
    У меня вопрос, а кто ответит за то, что активы РФ разместили в недружественных странах

    Согласен, опрометчиво поступили. В России их бы, скорее всего, тоже украли, но свои. А деньги бы в любом случае остались на Родине в виде купленных товаров
  13. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 14:22
    А с какого это перепугу, метрополии нужно держать свои деньги в колонии. Отродясь такого не было, а было все наоборот. Гражданин Медведев не хочет поинтересоваться у гражданки Набиулиной, как так то, почему она профукала деньги Родины и бездействует до сих пор, а грозилась своих западных партнеров по судам затаскать. Россия по прежнему платит колониальную дань, как бы главный разведчик не пугал сатанистов "красными линиями" и "ударами по центрам принятия решений".