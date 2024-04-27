Следовавший из Хельсинки самолёт не смог сесть в Тарту из-за помех с GPS

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Следовавший из Хельсинки самолёт не смог сесть в Тарту из-за помех с GPS

Проблемы технического характера стали причиной возвращения назад следовавшего из Финляндии в Эстонию самолета финской авиакомпании Finnair. Об этом сообщают эстонские средства массовой информации.

Как стало известно, самолет следовал из аэропорта столицы Финляндии Хельсинки и должен был приземлиться в аэропорту эстонского города Тарту в ночь на пятницу. Однако он был вынужден вернуться назад, так как не смог сесть. Уже уточнена и причина возвращения самолета – помехи с работой системы GPS.

Эстонская пресса уточняет, что аэропорт Тарту является одним из немногих, требующих при заходе самолетов на посадку сигнал GPS. Именно по данной причине посадка самолета финской компании в эстонском аэропорту и не удалась. Без этого требования самолет спокойно бы сел в любом другом аэропорту.

Другие рейсы из Финляндии в Эстонию не имели проблем при посадке в аэропорту Тарту. Напомним, что между двумя странами, учитывая их тесные политические и экономические связи, осуществляется интенсивное авиационное сообщение.

Интересно, что еще в марте 2024 года агентство транспорта и связи Финляндии сообщало о росте количества жалоб на нарушения работы навигационной системы GPS в стране. Если в 2022 году было подано 1500 уведомлений о проблемах с работой данной системы, то в 2023 году было подано уже 7500 уведомлений. О том, что является причиной сбоев в работе навигационной системы, и именно в Финляндии, не сообщается.
8 комментариев
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  1. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +2
    Сегодня, 13:50
    то в 2023 году было подано уже 7500 уведомлений.
    Чья это система, США? Требуйте от них обеспечение ее бесперебойной работы, вы имеете на это право! feel
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:53
      О том, что является причиной сбоев в работе навигационной системы, и именно в Финляндии, не сообщается.
      А мы не скажем ! wink
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 14:08
        Подумаешь? Ну не сел самолёт. Потом сядет. Когда-нибудь. Если повезёт. laughing
        А ЖэПэЭс этот - гумно. Пускай на ГЛОНАСС переходят. У него сбоев нет. laughing
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      +1
      Сегодня, 14:27
      Карты, компасы, прокладки курса карандашиком... нет, не слышали. А что это такое? request
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 13:53
    Так НАТовские учения идут,скандинавы не ту частоту заглушили.Наверно хотели глушануть Калининград.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 14:32
      Первый раз слышу что бы Аэропорт выдвигал требования о GPS. Самолет заходит на посадку не по GPS, а по 2ум маякам, 1й горизонтальный 2й вертикальный. нет там никаких ГПСов. Или самолет без GPS не смог попасть в зону снижения?
  3. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 13:54
    О том, что является причиной сбоев в работе навигационной системы, и именно в Финляндии, не сообщается.

    Ну что вы, как можно в свой огород камень кидать???? belay
    Лучше ч у соседа соринку в глазу уберу, хотя у самой огромное бревнище в глазу торчит, и ничего, все норм... wassat
  4. KCA Звание
    KCA
    0
    Сегодня, 14:27
    Аэродромные системы наведения и посадки тоже отказали? Там передатчики на порядки мощнее чем передатчики GPS, кроме аэродромных систем на маршрутах есть маяки, по большому счёту, GPS гражданским судам и не нужен, просто одна из систем позиционирования, или вброс, или очередная провокация против России