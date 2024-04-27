Следовавший из Хельсинки самолёт не смог сесть в Тарту из-за помех с GPS
8
Проблемы технического характера стали причиной возвращения назад следовавшего из Финляндии в Эстонию самолета финской авиакомпании Finnair. Об этом сообщают эстонские средства массовой информации.
Как стало известно, самолет следовал из аэропорта столицы Финляндии Хельсинки и должен был приземлиться в аэропорту эстонского города Тарту в ночь на пятницу. Однако он был вынужден вернуться назад, так как не смог сесть. Уже уточнена и причина возвращения самолета – помехи с работой системы GPS.
Эстонская пресса уточняет, что аэропорт Тарту является одним из немногих, требующих при заходе самолетов на посадку сигнал GPS. Именно по данной причине посадка самолета финской компании в эстонском аэропорту и не удалась. Без этого требования самолет спокойно бы сел в любом другом аэропорту.
Другие рейсы из Финляндии в Эстонию не имели проблем при посадке в аэропорту Тарту. Напомним, что между двумя странами, учитывая их тесные политические и экономические связи, осуществляется интенсивное авиационное сообщение.
Интересно, что еще в марте 2024 года агентство транспорта и связи Финляндии сообщало о росте количества жалоб на нарушения работы навигационной системы GPS в стране. Если в 2022 году было подано 1500 уведомлений о проблемах с работой данной системы, то в 2023 году было подано уже 7500 уведомлений. О том, что является причиной сбоев в работе навигационной системы, и именно в Финляндии, не сообщается.
Wikipedia / Ken Fielding/https://www.flickr.com
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация