Западные эксперты: ВСУ теряют территории так быстро, как не было с марта 2022 года

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Западные эксперты: ВСУ теряют территории так быстро, как не было с марта 2022 года

Западные аналитики пытаются разобраться с ситуацией, которая проявляет себя на фронтах украинского конфликта. Наибольшую озабоченность у «друзей Украины» вызывает то, что после падения Авдеевки украинская армия не смогла выстроить оборонительную линию, на которой российские войска были бы остановлены.

В частности, на Западе активно обсуждается вопрос, как быстро украинская армия потеряла ключевой узел обороны Очеретино, который одновременно является ещё и господствующей высотой. Сетование связано с тем, что украинские бригады «осуществляли несогласованные действия, в итоге потеряв крайне важные позиции».



В польской и шведской прессе внимание обратили на то, что украинская армия теряет территории так быстро, как не было с марта 2022 года.

Шведский эксперт П.Бёмер, комментируя ситуацию:

Всего за несколько недель после потери ВСУ контроля над Авдеевкой они утратили контроль ещё и над территориями, которые сопоставимы с площадью Стокгольма.

Для справки: площадь Стокгольма составляет около 180 кв. км.

Речь идёт о территориях от Авдеевки до Очеретино, а также южнее до Уманского, плюс это территории южнее Марьинки.

В польской прессе пытаются проанализировать, через какое время ВСУ смогут стабилизировать фронт и пойти в контрнаступление после получения военной помощи. Считают, что, «если ВСУ не допустят полного обвала фронта к началу июня, то к концу лета ситуация для украинской армии может улучшиться».
14 комментариев
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 14:37
    За счет чего улучшится с ситуация с их армией?Больше калек нагребут на убой,отправят весь резерв в бой,или натовщина рискнёт напрямую вступить в войну?
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 14:49
      В 2022-м теряли от неожиданности и испуга, а сейчас от того что армия РФ и сильней и профессиональней стала чем ВСУ... Да и патриотизм и мотивация у бойцов ВСУ всё равно падают... Начинает потихоньку доходить за чьи интересы воюют... Тенденция однако... Но думаю, что с помощью западной поддержки и тотальной мобилизации они ещё ой как поупираются... am
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 15:00
        После потери Очеретино речь можно вести о том, что украинец вынужден будет отойти на линию Курахово - Покровск. Сколько этот рубеж продержится, непонятно, там уже нет укреплений уровня Авдеевки. Налицо факт развала фронта, о чем я писал месяц назад.
        И дело не в вооружениях, суть в том, что накопилась глубокая усталость армии, выбиты многие кадровые военные. А на отловленных мужиках жалеко не уедешь.
        И второй аспект, у них проблемы с крупнокалиберной артиллерией и снарядами 155-го калибра, взять это все сейчас попросту негде...
  2. Новик225 Звание
    Новик225
    +2
    Сегодня, 14:39
    с нетерпением ждем момента, когда освобожденные территории будут измерять не Стокгольмами, а Голландиями! Удачи парням!
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 14:44
      А войсковые соединения ВС РФ армиями и фронтами. Вы хоть голову то включайте оценить масштаб сил и средств для голландий.
      1. Новик225 Звание
        Новик225
        0
        Сегодня, 14:46
        фронтов, да, нет... но я все равно верю, что так и будет! Наступит момент, когда ВСУ сломаются и побегут массово.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 14:50
          Побегут, они уже бегут. Толку то? Никто не захочет занимать всю территорию, а значит будет какой то процент под контролем и как итог наш вариант "Сектора Газа" с обстрелами ракетами/дронами оттуда.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 14:50
      Оборону они не выстроили после Авдеевки? Ничего. Потом выстроят. В Румынии.
      Если получится выйти на оперативный простор после Очеретино, покатится фронт к Днепру.
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +4
    Сегодня, 14:42
    Окруженный батальон ВСУ 115 бригады и 104ТРО на стыке Семеновки и Бердычей готов сдаться в плен. Переговоры с командиром по сотовому увенчались для последнего успехом. Ждем новостей с Новокалиновки и Керамика.
  4. Сергей Т19 Звание
    Сергей Т19
    +2
    Сегодня, 14:43
    Можно только похвалить наших военных!
  5. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    0
    Сегодня, 14:43
    Когда ?-это вопрос повиснет в воздухе , когда армия начинает бег -это процесс не затухающий а скорее ускоряющийся в реальных условиях и предпосылки к этому есть!
  6. антивирус Звание
    антивирус
    -2
    Сегодня, 14:47
    Стокгольм под ударом.
    За полтаву.
    Ипереносите столицу в гетеборг.
    А лцчше в глазго.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:50
    Западные эксперты: ВСУ теряют территории так быстро, как не было с марта 2022 года
    . Очевидное и вероятное!?
    Что там очевидное?
    Ещё интереснее, что там вероятное приближается?
  8. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 14:51
    В польской прессе пытаются проанализировать, через какое время ВСУ смогут стабилизировать фронт и пойти в контрнаступление после получения военной помощи.

    Не перестаю удивляться польской упоротости.