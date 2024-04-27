Западные эксперты: ВСУ теряют территории так быстро, как не было с марта 2022 года
Западные аналитики пытаются разобраться с ситуацией, которая проявляет себя на фронтах украинского конфликта. Наибольшую озабоченность у «друзей Украины» вызывает то, что после падения Авдеевки украинская армия не смогла выстроить оборонительную линию, на которой российские войска были бы остановлены.
В частности, на Западе активно обсуждается вопрос, как быстро украинская армия потеряла ключевой узел обороны Очеретино, который одновременно является ещё и господствующей высотой. Сетование связано с тем, что украинские бригады «осуществляли несогласованные действия, в итоге потеряв крайне важные позиции».
В польской и шведской прессе внимание обратили на то, что украинская армия теряет территории так быстро, как не было с марта 2022 года.
Шведский эксперт П.Бёмер, комментируя ситуацию:
Для справки: площадь Стокгольма составляет около 180 кв. км.
Речь идёт о территориях от Авдеевки до Очеретино, а также южнее до Уманского, плюс это территории южнее Марьинки.
В польской прессе пытаются проанализировать, через какое время ВСУ смогут стабилизировать фронт и пойти в контрнаступление после получения военной помощи. Считают, что, «если ВСУ не допустят полного обвала фронта к началу июня, то к концу лета ситуация для украинской армии может улучшиться».
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