Всего за несколько недель после потери ВСУ контроля над Авдеевкой они утратили контроль ещё и над территориями, которые сопоставимы с площадью Стокгольма.

Западные аналитики пытаются разобраться с ситуацией, которая проявляет себя на фронтах украинского конфликта. Наибольшую озабоченность у «друзей Украины» вызывает то, что после падения Авдеевки украинская армия не смогла выстроить оборонительную линию, на которой российские войска были бы остановлены.В частности, на Западе активно обсуждается вопрос, как быстро украинская армия потеряла ключевой узел обороны Очеретино, который одновременно является ещё и господствующей высотой. Сетование связано с тем, что украинские бригады «осуществляли несогласованные действия, в итоге потеряв крайне важные позиции».В польской и шведской прессе внимание обратили на то, что украинская армия теряет территории так быстро, как не было с марта 2022 года.Шведский эксперт П.Бёмер, комментируя ситуацию:Для справки: площадь Стокгольма составляет около 180 кв. км.Речь идёт о территориях от Авдеевки до Очеретино, а также южнее до Уманского, плюс это территории южнее Марьинки.В польской прессе пытаются проанализировать, через какое время ВСУ смогут стабилизировать фронт и пойти в контрнаступление после получения военной помощи. Считают, что, «если ВСУ не допустят полного обвала фронта к началу июня, то к концу лета ситуация для украинской армии может улучшиться».