Пентагон планирует направить перспективные штурмовые самолёты дальнего действия в боевые подразделения в 2031 финансовом году

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Пентагон планирует направить перспективные штурмовые самолёты дальнего действия в боевые подразделения в 2031 финансовом году

Боевые подразделения армии США получат перспективные штурмовые самолеты дальнего действия в 2031 финансовом году. Об этом сообщают средства массовой информации со ссылкой на командование армейской авиации США.

Перенос срока реализации плана связан с протестами компании Lockheed Martin из-за того, что военное ведомство отдало предпочтение модели конвертоплана Textron Bell, а не модели Sikorsky. Как известно, Bell является дочерней компанией Textron, а Sikorsky — дочерней компанией Lockheed Martin.

Военные в конечном итоге остановились на Bell, после чего представители Sikorsky подали соответствующую жалобу в счётную палату американской администрации. Однако генерал-майор Уолли Рюген, отвечающий за реализацию программы, утверждает, что работа над реализацией поставленных задач продолжается.

Как отметил генерал, в испытаниях будут участвовать действующие офицеры и сержанты армейской авиации, что позволит быстро определить соответствие предлагаемых прототипов потребностям вооруженных сил. В свою очередь, вице-президент Bell по стратегическим направлениям Джефф Шлёссер отметил, что компания продолжает работу над предварительным проектом серийной версии будущего дальнего штурмового самолета. Сейчас все зависит от того, станет ли предлагаемая компанией программа официальной, поддержанной министерством обороны страны.

В течение ближайших двух лет компания обещает представить два виртуальных прототипа. Они будут выглядеть также, как будет выглядеть и сам серийный самолет. Одновременно компания создает инфраструктуру для последующих испытаний самолета.
13 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:42
    Смотрю без очков на фото ,вроде знаменитый " посольский эвакуатор - Чинук" ,увеличил - показалось.
  2. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 14:44
    Конвертолеты это техника не для войны. Так,подвести к передовой войска или технику,но самим участвовать в боевых действиях-разве только где-нибудь на задворках цивилизации,против каких-нибудь пацифистов.
  3. Фаталист Звание
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 14:47
    Эта штука_ штурмовой самолёт дальнего действия?))
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 14:48
      Фаталисит ,эта штука распил дальнего действия.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 14:49
        Ага. laughing drinks ( короткий коммент)
    2. Дилетант Звание
      Дилетант
      +3
      Сегодня, 14:54
      Эта штука_ штурмовой самолёт дальнего действия?))

      Это продукт искусственного интеллекта под названием "компьютерный перевод" от журналюги с явным отсутствием всякого интеллекта.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 15:19
        Зачётно вы, про журналиста....)
    3. spirit Звание
      spirit
      +1
      Сегодня, 14:55
      Эта штука_ штурмовой самолёт дальнего действия?))
      Это трудности перевода, что то напутали.Он идёт на замену черным ястребам(или дополняет их) на нем можно установить Хэлы,и пулемет но это так чисто поддержать десант.
      Вот видео про него
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 15:18
        Вообще, изначально полагал, что это машина доставки десанта, раздули из него чёрте что. А изначально, сами янки не знали, как это квалифицировать и как применять.)
        1. spirit Звание
          spirit
          +1
          Сегодня, 15:40
          машина доставки десанта

          Так и есть.Но в США есть программа по замене Апача ,и вот Белл хочет пропихнуть и туда данный "девайс" переработанный (больше брони/вооружений) видимо о этой программе и идёт речь в статье hi
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:47
    Есть у такой техники своя "изюминка", но... этих но у неё тоже хватает.
    Впрочем, только массовая эксплуатация может показать, каков баланс за и против получился.
  5. Дес Звание
    Дес
    0
    Сегодня, 15:44
    Понятно, что автора нет, наверное ИИ)).
    Но за такой заголовок новости(статьи) надо премию дать.
    Тут, что ни словосочетание, то перл).
    "Пентагон планирует направить перспективные штурмовые самолёты дальнего действия в боевые подразделения в 2031 финансовом году"
    По смыслу - образец для подражания. Повеселили.
    Удручает одно - и денег-мозгов у них хватит, и сбудется.
  6. Бускан
    Бускан
    0
    Сегодня, 16:44
    На фото изображён конвертоплан. В статье речь идёт о самолёте. Логики не вижу.