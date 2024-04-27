СМИ Тайваня: Чехия планирует поставить тайваньским военным самоходные артустановки калибра 155 мм

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СМИ Тайваня: Чехия планирует поставить тайваньским военным самоходные артустановки калибра 155 мм

Чехия планирует поставить тайваньским военным восьмиколесные самоходные артустановки калибра 155 мм своего производства. В прошлом месяце для решения этого и других вопросов остров посещала большая чешская делегация.

О планах по поставке Чехией военной техники для Вооруженных сил Тайваня сообщили журналисты тайваньского информагентства СМ Media.

При посещении чешскими гостями острова обсуждались не только поставки самоходок, но также отправка автомобильных шасси пусковых установок для управляемых ракет, выпускаемых оборонной промышленностью островного государства. Также стороны обговорили возможность начала совместной разработки беспилотных летательных аппаратов.

СМИ Тайваня утверждает, что данная сделка близка к завершению и будет включена в бюджет следующего года.

Самоходные гаубицы чешского производства, наименование которых пока не раскрывается, Тайбэй может закупить вместо ранее обещанных США орудий М109А6 Paladin. Данную технику разрешил отправить на Тайвань еще предыдущий американский президент Дональд Трамп, но его решение отменил нынешний лидер США Джо Байден. Он объяснил свой шаг срочной необходимостью поставки техники Украине, а также проблемами на производстве. Вместо этих САУ Байден предложил тайваньцам приобрести РСЗО М142 HIMARS, но, похоже, их это не устроило.

Вероятно, на Тайване ожидали «сюрпризов» с американской стороны, поэтому стали налаживать связи с чешской «оборонкой» еще в 2020 году.
9 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:48
    СМИ Тайваня: Чехия планирует поставить тайваньским военным самоходные артустановки калибра 155 мм
    . У тайваньских бабло есть, не в кредит же будут брать?
    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 14:55
      У этих то как раз бабло есть.
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 14:56
    Гномы традиционно хотят свое урвать и ни за что не нести ответственности! Во Вторую мировую отсиделись, поставляя Гитлеру технику и боеприпасы (каждый второй грузовик Вермахта они собрали), сейчас решили китайцам нагадить... Пора их уже прищучить!
  3. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +1
    Сегодня, 15:03
    Чехия планирует поставить тайваньским военным восьмиколесные самоходные артустановки калибра 155 мм своего производства.
    Еще один (наряду с Латвией) враг нарисовался для КНР. Думаю, для Китая Чехия, как стратегический/торговый партнер интереса не представляет, поэтому она такая храбрая. bully
  4. Decimalegio Звание
    Decimalegio
    -2
    Сегодня, 15:11
    Если вы производите молоко и сыр, вам нужно беспокоиться только о том, что они хорошие и что их кто-то покупает. Почему тот, кто производит оружие, должен вести себя иначе?? request
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 15:26
      Потому, что это оружие. И надо хорошенько подумать: кому, сколько и зачем.
    2. Юра Звание
      Юра
      +1
      Сегодня, 15:44
      Потому, что оружие это не молоко и сыр. А теперь представьте себе, что один из районов решил что он больше не хочет быть частью вашей страны, хоть его принадлежность к вашей стране безусловна и всеми признана, ну вот не хотят они и всё тут. И вот тут опираясь на вашу логику и аргумент, допустим Россия руководствуясь только ей понятные мотивами начинает накачивать оружием этот самый непослушный район вашей страны. Теперь я надеюсь вы видите разницу между сыром и пушками.
  5. Стёпа Звание
    Стёпа
    0
    Сегодня, 15:42
    Кому война, а кому бабло.
  6. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 15:44
    Красотка! Умеют делать колеса и плевать кто платит, главное чтоб побольше!