СМИ Тайваня: Чехия планирует поставить тайваньским военным самоходные артустановки калибра 155 мм

Чехия планирует поставить тайваньским военным восьмиколесные самоходные артустановки калибра 155 мм своего производства. В прошлом месяце для решения этого и других вопросов остров посещала большая чешская делегация.О планах по поставке Чехией военной техники для Вооруженных сил Тайваня сообщили журналисты тайваньского информагентства СМ Media.При посещении чешскими гостями острова обсуждались не только поставки самоходок, но также отправка автомобильных шасси пусковых установок для управляемых ракет, выпускаемых оборонной промышленностью островного государства. Также стороны обговорили возможность начала совместной разработки беспилотных летательных аппаратов.СМИ Тайваня утверждает, что данная сделка близка к завершению и будет включена в бюджет следующего года.Самоходные гаубицы чешского производства, наименование которых пока не раскрывается, Тайбэй может закупить вместо ранее обещанных США орудий М109А6 Paladin. Данную технику разрешил отправить на Тайвань еще предыдущий американский президент Дональд Трамп, но его решение отменил нынешний лидер США Джо Байден. Он объяснил свой шаг срочной необходимостью поставки техники Украине, а также проблемами на производстве. Вместо этих САУ Байден предложил тайваньцам приобрести РСЗО М142 HIMARS, но, похоже, их это не устроило.Вероятно, на Тайване ожидали «сюрпризов» с американской стороны, поэтому стали налаживать связи с чешской «оборонкой» еще в 2020 году.

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