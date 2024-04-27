Российские спортсмены, которые будут использовать символику Z или каким-либо еще путем выражать свою политическую позицию, могут быть «наказаны», вплоть до немедленного снятия с Игр. Об этом заявил руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах.По утверждению спортивного функционера, в случае выявления подобных действий российских спортсменов, комитетом будет немедленно возбуждаться дисциплинарное производство. Его результатом могут стать санкции против представителей российского спорта, включая их исключение из Игр.Таким образом, находящийся под контролем Запада МОК пытается дискриминировать спортсменов из России по политическим мотивам. Хотя спорт вроде как должен быть «вне политики», Запад его целенаправленно и умышленно «политизирует», препятствуя российским спортсменам в полноправном и полноценном участии в различных международных спортивных мероприятиях.Пытаясь изолировать Россию от международного спорта, в конечном итоге «коллективный Запад» может добиться противоположного эффекта. Подобные действия способны скорее усугубить раскол современного мира, и спорта в том числе.Уже есть достаточное количество стран, не желающих быть во всех сферах деятельности марионетками США и их сателлитов. В перспективе нельзя исключать и такого развития событий, как создание этими странами собственной инфраструктуры проведения спортивных соревнований, а команды западных государств смогут соревноваться лишь между собой.

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