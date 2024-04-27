Глава МОК заявил, что использующих символ Z российских спортсменов могут «наказать»

70
Глава МОК заявил, что использующих символ Z российских спортсменов могут «наказать»

Российские спортсмены, которые будут использовать символику Z или каким-либо еще путем выражать свою политическую позицию, могут быть «наказаны», вплоть до немедленного снятия с Игр. Об этом заявил руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах.

По утверждению спортивного функционера, в случае выявления подобных действий российских спортсменов, комитетом будет немедленно возбуждаться дисциплинарное производство. Его результатом могут стать санкции против представителей российского спорта, включая их исключение из Игр.

Таким образом, находящийся под контролем Запада МОК пытается дискриминировать спортсменов из России по политическим мотивам. Хотя спорт вроде как должен быть «вне политики», Запад его целенаправленно и умышленно «политизирует», препятствуя российским спортсменам в полноправном и полноценном участии в различных международных спортивных мероприятиях.

Пытаясь изолировать Россию от международного спорта, в конечном итоге «коллективный Запад» может добиться противоположного эффекта. Подобные действия способны скорее усугубить раскол современного мира, и спорта в том числе.

Уже есть достаточное количество стран, не желающих быть во всех сферах деятельности марионетками США и их сателлитов. В перспективе нельзя исключать и такого развития событий, как создание этими странами собственной инфраструктуры проведения спортивных соревнований, а команды западных государств смогут соревноваться лишь между собой.
70 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +12
    Сегодня, 14:52
    Мутотень полная... оно нам надо?
    За спортсменов спрашивать бесполезно, их личный выбор, за свои поступки/решения придётся отвечать, хоть там, хоть здесь ... а вот чиновникам, от нас, там делать совершенно нечего.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +9
      Сегодня, 14:56
      А мы помнится Баха орденом когда-то наградили... В дружбу с ним играли... am Не нужно государственными наградами и званиями разбрасываться, награждая ими всякую шалупень... От этого они быстро обесцениваются... stop
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +5
        Сегодня, 15:03
        Цитата: Lev_Russia
        Не нужно государственными наградами и званиями разбрасываться, награждая ими всякую шалупень... От этого они быстро обесцениваются...

        как же жизненно Вы написали... и не только про Баха... laughing
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +8
        Сегодня, 15:06
        Цитата: Lev_Russia
        Не нужно государственными наградами и званиями разбрасываться, награждая ими всякую шалупень... От этого они быстро обесцениваются...

        Назаров вон, до сих пор "народный" и никто, что-то, его этого звания лишить не спешит. Чисто 60 тысяч в месяц за это до сих пор получает. Оно, конечно, не ахти какие деньги, но может лучше их на дроны пустить или сиротам отдать?
        1. spektr9 Звание
          spektr9
          +2
          Сегодня, 15:33
          Назаров вон, до сих пор "народный" и никто, что-то, его этого звания лишить не спешит. Чисто 60 тысяч в месяц за это до сих пор получает.


          Так у нас чем больше русофоб и запад любит человек, тем больше ему государство льгот и пенсий дает
        2. Fitter65 Звание
          Fitter65
          -2
          Сегодня, 16:25
          Цитата: AllX_VahhaB
          Назаров вон, до сих пор "народный" и никто, что-то, его этого звания лишить не спешит. Чисто 60 тысяч в месяц за это до сих пор получает. Оно, конечно, не ахти какие деньги, но может лучше их на дроны пустить или сиротам отдать?

          Цитата: spektr9
          Так у нас чем больше русофоб и запад любит человек, тем больше ему государство льгот и пенсий дает

          И при этом нас, эти "либеральные патриоты" попрекают 1936 годом... Страна просто от комбикорма, прошедшего через пищеварительный тракт свинки избавлялась. А нынче, куда ни глянь, в Европе, минимум по два-три "российских правительства в изгнании" имеется. Странно что Максимка Алкин в Израиле с Макаревичем на пару ни чего не придумали. кроме как пытаться, не снимая штанов, на Россию гадить...
        3. Аль Манах Звание
          Аль Манах
          +1
          Сегодня, 16:32
          Оно, конечно, не ахти какие деньги
          Действительно, для меня это всего два месяца работы. Тьфу и растереть.
      3. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 15:10
        Очевидное и очень неприятное.
        Мы не злопамяные! Память хорошая, а злить нас не стоит не только всем!
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +1
          Сегодня, 16:01
          Цитата: rocket757
          Мы не злопамяные! Память хорошая

          Глава МОК заявил, что использующих символ Z российских спортсменов могут «наказать»
          Чем он наказывать собрался? Все проходит и это пройдет, а вот Бах этот давно анальную кару заслужил..., хотя это теперь у них в почете, как награда идет.
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +15
    Сегодня, 14:54
    Да делайте с ними что хотите. Это будут уже не Российские спортсмены, если они туда поедут. Если им плевать на то, как над ними глумятся, то пусть МОК ни в чем себе не отказывает нагибая их еще ниже.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +4
      Сегодня, 15:17
      Цитата: Уарабей
      Да делайте с ними что хотите. Это будут уже не Российские спортсмены, если они туда поедут. Если им плевать на то, как над ними глумятся, то пусть МОК ни в чем себе не отказывает нагибая их еще ниже.

      Они не над ними глумятся, а над Страной! Это раньше спортсмены представляли Свою Страну со всеми вытекающими... А сейчас Олимпийское движение выродилось в политически ангажированный "просто бизнес"! Бабки и повесточка во главе угла! Наследие Кубертена мертво! Вернее выродилось в чудовищное, беспринципное, уродливое явление. Как и всё к чему приложил руку Капитал!
      Я сторонник радикальных мер - выйти из МОК вообще! И пусть они там сами варятся, в своём петушатнике...
      И хорошо бы появился свой, отечественный Кубертен, который создал бы альтернативную МОК с Китаем, Индией, Африкой и Латинской Америкой!
      А вот этот вот "цЫвилизованный" мир, пусть живёт сам по себе:
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 15:26
        Над страной они бы глумились, если бы эти спортсмены представляли страну флагом и гимном. За допинг там лишать, или еще что, но спортсменов под флагом. А сейчас, эти спортсмены не будут представлять Россию. Они поедут туда представлять самих себя.
        А по остальному, с Вами согласен полностью. И желательно чтобы наши вообще официально объявили, что поехавшие на эту "олимпиаду" люди, никак не будут являться представителями России на этих "соревнованиях".
      2. Mishka78 Звание
        Mishka78
        +3
        Сегодня, 16:08
        Цитата: AllX_VahhaB
        отечественный Кубертен, который создал бы альтернативную МОК с Китаем, Индией, Африкой и Латинской Америкой!

        Так то да, но только зачем это всё "Китаю, Индии, Африке и Латинской Америке", если их в МОК никто не унижает и не рит, как наших?
        Вон, у 23!! китайских пловцов обнаружили тот же допинг, что и у Валиевой.
        Вот только нашу девочку лишили всех наград и отстранили от соревнований на 4 года, а их пловцы плавали и плавают. Китай пояснил, что это "бытовое загрязнение", ничего страшного. ВАДА и МОК отлично это скушали.
    2. Shelest2000 Звание
      Shelest2000
      +1
      Сегодня, 16:14
      Бомжи без Флага и Гимна ничего не будут демонстрировать,никаких символов Z либо каких-нибудь других. Россия - не их страна.
    3. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      +1
      Сегодня, 16:34
      Это будут уже не Российские спортсмены, если они туда поедут.
      Вот только они потом займут чиновничьи кресла как раз в России, и тренерами будут работать именно в России.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 14:55
    «Или каким-либо еще путем выражать свою политическую позицию» —

    — Те российские спортсмены,которые согласны ехать на Олимпиаду на условиях Баха с его прибабахами,уже сами встают в известную "позицию" ...
  4. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    0
    Сегодня, 14:55
    А некоторых бывших спортсменов а ныне функционеров непонятной русофобской организации со спортивным уклоном ,некоторые действующие спортсмены из России могут послать далеко и надолго ! bully
  5. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +7
    Сегодня, 14:56
    Российские спортсмены могут быть «наказаны», вплоть до немедленного снятия с Игр.
    Во-первых, это не российские спортсмены, у них нет флага и гимна, во-вторых, если уж решились ехать, то никаких Z у них не будет - не для того едут, чтобы их снимали. Их решение, но это не российская команда.
    1. spirit Звание
      spirit
      +4
      Сегодня, 15:14
      но это не российская команда.

      Как это не Российская?А за чей счёт их содержат?То есть тренируются за казенные деньги а выступать будут как частное лицо?)По мне так спортсмен может ехать куда угодно и под каким угодно флагом ,если он полностью на самосадержании.А так это дармоедство hi
      1. pyagomail.ru Звание
        pyagomail.ru
        0
        Сегодня, 15:26
        Цитата: spirit
        портсмен может ехать куда угодно и под каким угодно флагом ,если он полностью на самосадержании.

        С этим согласен. Но эти поедут, вроде как за свой счет.
  6. Rom8681 Звание
    Rom8681
    +4
    Сегодня, 14:57
    пускай за свастику х о х л о в накажут
  7. bayard Звание
    bayard
    +3
    Сегодня, 14:57
    А давайте введём санкции против этого перца . И на него , и на весь МОК . На его членов . И классифицировать его и членов (МОК) исключительно как коррупционеров , лжецов и воров .
  8. ВПК-65 Звание
    ВПК-65
    0
    Сегодня, 15:02
    Судя по видео, подготовка к олимпиаде в Париже идет полным ходом:
    https://t.me/proofzzz/20908
    Афганские болельщики и без всякой символики этому МОК наваляют, мало им не покажется...
  9. Луенков Звание
    Луенков
    0
    Сегодня, 15:02
    Каких российских спортсменов? С белым флагом? Спортсмены чьи? Они не русские - 100%.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 15:03
    Радисты из 80ых,так пошлём же баху тройное ZZZ,азбукой МорзеЕму понравится.( А у меня есть грамотка есть от баха, лично им подписанная в 2014 г feel )
    1. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      +2
      Сегодня, 15:07
      Да Вы иноагент, с грамоткой то. . laughing
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 15:24
        Андрей Москвин .У меня теперь мечта чтобы у меня был портрет Баха в этой рамке с грамоткой ,рамка массивная тоже от МОК.Я не очень художник,но если грамотку с рамкой одеть на голову баху по самую шею ,то наверно будет шикарный перфоманс или инсталляция. hi drinks Только нужны соавторы,что бы бах не шевелился и творческий замысел художника не испортил.
  11. антивирус Звание
    антивирус
    +3
    Сегодня, 15:04
    Идите все на хек. Мы слушаем баха.
    Бах, бах.
    В опере приятно слушать баха.
    Олимпияды дают приток бабла, а вот детский физкультура и спорт только затраты нашему государству и растрепанные нервы тренеров и чиновников.
    Потому и НЕ гуляют наши кремлевские по захолустьям, на чемпионатах прив фо по волейболу или лыж гонкам.
    Только мировые курорты посещают.
    1. Игорь Викторович Звание
      Игорь Викторович
      +1
      Сегодня, 15:20
      Детская физкультура и спорт? Ты так далек от этой темы. Никакой затраты государству нет, все практически на 100% личные финансы, максимум региональные мизерные подачки, на кубки регионов. Призы, грамоты, и телефончики. Хотя призы вообще не при чём. Государство замечает спортсмена на уровне страны. Региональнын юниорские спортивные организации, живут за счет личных вложений, меценатство. Никаким государством там не пахло уже давно, как союз развалили!
  12. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 15:06
    Наверное использование символа "Z" объявят допингом и ВАДА будет дисквалифицировать таких спортсменов пожизненно. Только вот Спортсмены с символом "Z" на Бахову ЛГБТиаду не поедут.
    Они будут соревноваться на "Всемирных играх дружбы", где мужики будут соревноваться с мужиками, а женщины - с женщинами. И все под своими флагами и со своими гимнами.
    А мы будем "болеть" за наших российских спортсменов, а не за коллаборационистов под белым флагом "Сдаёмсу"
  13. svp67 Звание
    svp67
    +1
    Сегодня, 15:07
    Российские спортсмены, которые будут использовать символику Z
    Мда... А сколько иностранных фирм эту букву использует, их то же, того...? Да и почему только она подверглась гонениям, а как же быть с V, O, N?
    англ. International Olympic Committee, IOC; франц. Comité international olympique, CIO
    Вот еще бы с такими сокращениями, что нибудь придумать бы и пущай запрещают...
  14. Vladlous Звание
    Vladlous
    +4
    Сегодня, 15:07
    Простите меня, конечно, но каким ничтожеством надо быть, чтобы в нынешней ситуации ехать и выступать на Олимпийских играх, если ты из России? Я, конечно, понимаю, спортивная карьера, олимпийская мечта, у самого дед - тренер по лёгкой атлетике, НО - есть такие вещи, которых в некоторых условиях никак нельзя делать. Например, принимать участие в соревнованиях, организованных врагами твоей страны. А если ты согласен на нейтральный флаг, в сегодняшних условиях, когда ситуация кардинально отличается от зимних ОИ -2018 или зимних ОИ 2022 года - ты, извини, просто... сами подберите слово.

    Поэтому будет там кто-то выступать якобы чтобы что-то "доказать" или нет - мне лично до лампочки. Будет он с буквой Z или нет - не важно. Важно, что он ПРЕДАТЕЛЬ. Этакий власовец от спорта. Это, безусловно, только моё мнение, но оно именно такое. Я не могу себе представить, чтобы выпускники Лесгафта где-нибудь в 1942 году отправились бы на турне по Германии, футбольный матч в Киеве не в счёт - это был вызов нацистам, а не удовллетворение собственных амбиций.

    Хочешь менять спортивное гражданство -меняй, только паспорт на стол положи. И никогда не ставь "СПОРТ" выше понятия "ПАТРИОТИЗМ".
  15. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 15:11
    Бах допрыгается, как бы ему самому в наказанных не оказаться.......
  16. Игорь Викторович Звание
    Игорь Викторович
    -8
    Сегодня, 15:15
    А теперь все вы, умники и патриоты, слушайте. У меня дочери 15 лет, она с 6 лет занимается баскетболом. Вложена куча сил, нервов, здоровья. Про финансы которые мы вкладываем с кармана, молчу. Ребенок старается, ему нравится, он стремится к лучшему.. Они выигрывают кубки Сибири, на Россию пока не тянут. И вы мне будете говорить, что спортсмены такие сякие едут на олимпиаду. Вы просто отвратительны. Вам флаг важнее, чем судьба человека. Человек и за границей останется русским, и весь мир будет знать, что это русские. Вам орущим, никуда не ехать, не в домëк, что у детей детства практически нет, и вы просите перечеркнуть все усилия ребенка, ради того что вам крякалкам запрещают флаг показать по ТВ? Низкие, мелочные людишки!
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +4
      Сегодня, 15:31
      """Вам флаг важнее, чем судьба человека"""

      Во время войны, люди за флаг своей страны шли на смерть.
      1. Игорь Викторович Звание
        Игорь Викторович
        -1
        Сегодня, 15:33
        Дети занимающиеся спортом, потому что им нравится, на войне что ли? Не несите чушь.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +5
          Сегодня, 15:36
          А кто запрещает детям заниматься спортом? Пусть занимаются. Пусть стремятся к вершинам. А если им наплевать на то, что на вершине их заставят выражать открытое не согласие с политикой своей страны, то можно сменить гражданство. так как, я думаю, им всё равно, в какой стране они живут, главное - свои спортивные достижения.
          1. Игорь Викторович Звание
            Игорь Викторович
            -3
            Сегодня, 15:39
            То есть вот так да? А то что страна не может обеспечить хорошую карьеру в нутри страны, и спортсмены стремятся уехать, сама страна не виновата да? Виноваты люди любящие спорт?
            1. Уарабей Звание
              Уарабей
              +3
              Сегодня, 15:47
              Ну то-есть, Вы знали, что страна Вам не может обеспечить хорошую спортивную карьеру внутри страны, но спортом всё равно занялись? На что тогда Вы рассчитывали и кто в этом виноват? Патриотизм, это не преданность хорошей стране, а преданность к своей стране, невзирая на её недостатки. Ну это моё мнение. Не настаиваю. Если вы не хотите мириться с таким положением спорта в России, так можно уехать в другую страну, где можно хорошую карьеру в спорте сделать.
              1. Игорь Викторович Звание
                Игорь Викторович
                -4
                Сегодня, 15:48
                Хорошую карьеру можно сделать и в другой стране, оставаясь патриотом..
                1. Уарабей Звание
                  Уарабей
                  +2
                  Сегодня, 15:51
                  По моему, это взаимоисключающие вещи.
                  1. Игорь Викторович Звание
                    Игорь Викторович
                    -3
                    Сегодня, 15:53
                    Печаль конечно. То есть быть патриотом, за границу ни ни.. Какой же узкий круг мышления у кряпротриротов.
                    1. Уарабей Звание
                      Уарабей
                      +2
                      Сегодня, 16:02
                      А Вы определение патриота знаете? Подскажу. ""Патриот - человек, любящий родину, родное государство, готов на подвиг и личные жертвы во имя отчизны.""
                      Как может человек, уехавший за границу жить и работать для себя, считаться патриотом своей страны? Просто тут всё дело в том, что для одних, понятие "Патриот", это как-то не современно, для вторых - нормально, а для других вообще уже оскорбительно. Каждый для себя выбирает сам.
                      1. Игорь Викторович Звание
                        Игорь Викторович
                        -2
                        Сегодня, 16:06
                        Молодеж едет на олимпиаду ради победы, а не для того чтобы там жить и работать, не виляйте хвостом, не получится с темы сьехать.
                      2. Уарабей Звание
                        Уарабей
                        +2
                        Сегодня, 16:11
                        Так это вы виляете хвостом. Вы же жалуетесь на то, что в России нет условий для хорошей спортивной карьеры, а теперь вдруг начали говорить о том, что, мол мы быстренько сгоняем на олимпиаду, всех победим и назад. Получается что подготовитесь-то для победы - именно в России. В которой, нет хороших условий для спортивной карьеры. Как-то надо определиться. Нет?
                      3. Игорь Викторович Звание
                        Игорь Викторович
                        -3
                        Сегодня, 16:17
                        Определился 9 лет назад. Абсолютно, ничего государство не сделало для моего ребенка в развитии спорта, все сами сами, форма, сборы, тренировки, секции, поездки на сопевнования, проживания. Все лично с кармана. Государство ноль. И вот если когда она выйдет с юниоров, и с Божьей и родительской помощью я надеюсь станет спортсменом уровня страны, начнет выступать на международных соревнованиях, вы думаете я спасибо родине скажу? Да хренушки. Это не СССР, который растил спортсменов. ЦСКА, и прочее.. Это Россия которая замечает хорошего уже сделанного спортсмена, и тащит его защищать флаг. Успокойтесь, я почти десять лет ситуацию из нутри наблюдаю.
                      4. Уарабей Звание
                        Уарабей
                        +4
                        Сегодня, 16:30
                        Ух какая коварная Россия... Заметила выросшего в ней хорошего спортсмена, на аркан его и потащила защищать флаг на олимпиаду....Ужас какой. Бедные спортсмены....
                        п.с. А ничего, что спортсмены, это люди, которые всю свою сознательную жизнь, занимаются только тем, что им нравится? Только вот остальные люди, привыкли платить за занятия тем, что им нравится и это в порядке вещей, а вот спортсмены, почему то смеют выражать недовольство, что им приходится оплачивать свои увлечения и требуют что за это платило государство. Что-то логика отсутствует в этом. Мне вот с парашютом прыгать нравится.... тоже что ли на государство обидеться, что оно это не оплачивает? Как считаете?
    2. Vladlous Звание
      Vladlous
      +4
      Сегодня, 15:31
      Простите, но это ваш выбор, вы знали на что шли. Это выбор вашей дочери. Спорт, особенно спорт высоких достижений, а мы говорим именно о нём, вообще - дело жестокое. Хотите на Олимпийские игры? Нет проблем - меняйте гражданство и вперёд. Хоть за США, хоть за Германию, хоть за Великобританию. Если вы полагаете, что страна существует исключительно для спортсменов, то вы глубоко ошибаетесь. Это спорстмены существцуют для страны - не более того. И да, конечно, флаг, гимн, страна - мне намного важнее таких вот спортсменов. Тут, конечно, вспоминается высказывание Аршавина одному из болельщиков после невыхода из группы на ЧЕ по футболу 2012: "мы играем не для вас". Так и хочется спросить: а кем бы вы были без страны, болелщиков, без Родины? Никем и ничем.

      То что юные спортсмены лишаются детства, так это их собственный выбор, ещё раз это подчёркиваю, как и выбор их родителей. Значит сами так захотели. Но спорт - это не заранее прописанная колея, в любой момент может случиться травма, которая сломает всю карьеру, а может и жизнь; может случиться политическая проблема, как сейчас. Но истерить по этому поводу считаю делом низким и отвратительным. Не нравится Россия - выход там!

      Спосртмены у нас и так, в массе своей, больны нарциссизмом - многим пора уже вернуться на землю.
      1. Игорь Викторович Звание
        Игорь Викторович
        -8
        Сегодня, 15:35
        Последний абзац просто шикарен, именно истерия у вас, любителей символики и имперсконастроенных пратриротов. Страна нихрена не делает для молодых спортсменов абсолютно. Я люблю Россию, это моя родина и моя страна, при чем тут выход там. Вы просто бредите уже с демонстрацией флагов, гимнов и другой символики. Понятно что это роняет авторитет страны, но позвольте, спортсмены едут туда для того чтобы доказать в первую очередь себе. Ни один из вас не занимался спортом серьезно, я уверен в этом на сто процентов. Качалки и футбол дворовой не в счет.
        1. Vladlous Звание
          Vladlous
          +5
          Сегодня, 15:38
          И правильно делает, что не делает. Спорт - не медицина, не социальное обеспечение, не оборона, не образование. Во многих странах мира юные спортсмены обеспечивают себя сами, а государство потом им дозволяет выступать под своим флагом. Столь любимая российскими льбералами, например, Эстония первым делом после отсоединения позакрывала школы олимпийского резерва, коих было целых три. Хочешь вытупать и тренироваться - плати!

          В России на самом деле тепличные условия для юных спортсменов.
          1. Игорь Викторович Звание
            Игорь Викторович
            -4
            Сегодня, 15:46
            Правильно делает, что не делает? Тогда какой же ты хочешь спортивной России? Понял хоть что написал? Сейчас даже символозависимые протрироты, подумали про себя, что ты все таки борщенул лишка!
            1. Vladlous Звание
              Vladlous
              +6
              Сегодня, 15:53
              А кто сказал, что я хочу споритвной России? Я хочу сильное государство, а не кучу самовлюблённых дармоедов, соревнующихся друг с другом ради собстенных амбиций. Я хочу достойных пенсий, хороших зарплат на производстве, хочу, чтобы наши ВУЗы стали лучшими в мире, а ремёсла снова стали в чести и достойно оплачивались бы. Я хочу, чтобы у России была самая сильная армия и самые образованные люди, но я не хочу, чтобы средства, которые можно было бы потратить на всё это, вкладывались бы в самовлюблённых спортсменов, видящих мир исключительно через призму своего гипертрофированного "Я".
              1. Игорь Викторович Звание
                Игорь Викторович
                -4
                Сегодня, 15:58
                Тоесть спорт не нужен? Зачем тогда образование, можно просто сильную армию.. Всю жизнь думал что образование, медицина и спорт, это неотвратимые спутники сильного государства, а виш оно как по вашему. Там медики те еще самодуры, а если он профессор, так вообще. А в институтах преподы вообще себя богами считают, вы видели на чем ректора ведущих вузов катаются.. И да зам министру обороны, сотня лямов западло, там лярды летят.. Ну чтож раз на это хотите, а на спорт нет, ваше право.
                1. Mishka78 Звание
                  Mishka78
                  +2
                  Сегодня, 16:18
                  Цитата: Игорь Викторович
                  Тоесть спорт не нужен?

                  "Спорт высоких достижений" - не нужен совершенно. Это бред и глупость. Уничтожение своего "Я", уничтожение собственного организма и т.п.
                  1. Игорь Викторович Звание
                    Игорь Викторович
                    -2
                    Сегодня, 16:19
                    Ууу, как все печально, то есть и с флагом, и гимном, нам делать на международных соревнованиях не нечего, правильно понимаю?
                    1. Mishka78 Звание
                      Mishka78
                      +2
                      Сегодня, 16:26
                      Абсолютно нечего.
                      Расскажите, а как вы относитесь к детям, которые участвуют в шоу "Голос"?
      2. Игорь Викторович Звание
        Игорь Викторович
        -6
        Сегодня, 15:43
        Так спросите у Овечкина, Малкина, Дацука, Буре, и других Российских легионеров.. Они вам точно скажут кто они без всего вами перечисленного! Спросите у пацанов с молодежки, которые бегут в НХЛ и прочие заграничные лиги. Когда они брали высоты с флагом, вы готовы были их в задние места зализывать, как только они выступили без флага, вы готовы их разорвать. Вы мелочны, и ничтожны.
        1. Vladlous Звание
          Vladlous
          +7
          Сегодня, 15:48
          Они использовали государство как кормовую базу, чтобы затем играть в Канаде и США. Считаю, что со спортсменов ещё в детском возрасте, точнее с их родителей, надо брать подписку, что не уедут выступать за иностраннные команды, иначе нет никакого смысла государству оказывать даже минимальную поддержку. Нет подписи - пусть едет развиваться в штаты за свой счёт, а не на народные деньги. Буре - тот вообще, их кстати два брата, как и многие другие, вырос ещё на советской хоккейной школе. Я не вижу смысла государству тратить средства на тех, кто завтра начнёт играть за клубы, а то и сборные - потенциальных противников. Это просто глупо.
          1. Игорь Викторович Звание
            Игорь Викторович
            -5
            Сегодня, 15:51
            Тогда скажите пожалуйста своей стране, и моей тоже, чтобы она больше даже не думала вызывать сборные.. Кстати, победное шествие Российского хоккея, началось именно с таких людей, предателей, играющих в НХЛ, но чемпионством России по хоккею, когда наши вздрючили канадцев в 2008,в день столетия канадского хоккея в столице канады.. Уверен вы помните и гордитесь этим! Задумайтесь.
            1. Vladlous Звание
              Vladlous
              +1
              Сегодня, 16:00
              Это было достижение, спору нет. Но, подумайте вот над чем, почему при советской хоккейной системе такие победы были не раз в двадцать лет, а на регулярной освнове?. Поечму в 1972 году сборная СССР одолела сборную Канады в первом матче, хоть и програла серию. а сборная Канады была составлена из сильнейших игроков НХЛ, не то, что в 2008 году. Это были реально лучшие из лучших. Думаю, тогда просто отношение к спорту и к спортсменам в СССР было иным. Спортсмен был человеком государственным, а сейчас - сам по себе, но как и прежде, требует считать себя представителем государства, даже это государство не представляя.
              1. Игорь Викторович Звание
                Игорь Викторович
                -4
                Сегодня, 16:05
                Я прекрасно знаю почему, потому что были секции, спорт был в почете, страна взращивала спортсменов. И спортсмены гордились своей страной, так как знали, что они обязаны родине. А сейчас моя дочь прекрасно видит, что кроме папы с мамой финансы в её достижение ни кто не вкладывает. Так все таки кто добился победы над канадой, русские парни сжавшие волю в кулак, и показавшие всему миру кто такие русские, или предатели, перебежчики нхловцы? Ответьте пожалуйста.
                1. Vladlous Звание
                  Vladlous
                  +2
                  Сегодня, 16:09
                  А вы не путайте тогдашнюю политическую ситуацию с сегодняшней, это вообще два разных момента. Тогда ещё можно было терпеть этих перебежчиков, потому как, помню, их вытсупление на ЧМ в Петербурге, когда была обыграна только Франция и Швеция, а все остальные игры проиграны, потому как шлялись по барам и пивным. А 2008 год, простите за цинизм, победа есть победа, но не без желания поднять свою рыночную стоимость -вот и всё.
                  1. Игорь Викторович Звание
                    Игорь Викторович
                    -4
                    Сегодня, 16:12
                    Ах вон оно как, то есть ваши высказывания что достижение, уже и не достижение во все. Да вы батенька простр перевертыш. Дискут окончен, останемся при своих мнениях, всего доброго вам, без спортивной России!
    3. Виктор М. Звание
      Виктор М.
      +4
      Сегодня, 15:57
      Ну да. Пока одни молодые люди идут на фронт и погибают, другие идут на предательство. Они ведь "всю жизнь старались". "Шли к своей мечте".
      1. Игорь Викторович Звание
        Игорь Викторович
        -2
        Сегодня, 16:00
        Ты предлагаешь моей 15 летней дочери идти на фронт погибать? Ляпнул лишь бы громче патриотнуть?
    4. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      +3
      Сегодня, 15:58
      что у вашей дочери благодаря спорту нет детства - это ваш выбор, нечего жаловаться. А вот если ваша дочь за государственные деньги достигнет высот в спорте и за государственные деньги поедет защищать его честь - государству будет не безразлично, под каким флагом она поедет. Не согласны - отправляйте дочь за свои кровные на какие-нибудь частные соревнования, где соревнуются люди а не страны. Но не на Олимпиаду - это уже давно соревнование стран а не людей.
  17. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 15:38
    Те кто попрется в Париж, они от символа Z, как черти от ладана бегать будут. sad
  18. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 15:47
    Глава МОК заявил, что использующих символ Z российских спортсменов могут «наказать»

    А флаги цвета радуги не оскорбят чувств и достоинств МОК?
    Превратить проведение Олимпиад в парады ЛГБТ!!! fellow Вы на верном пути!!!
  19. yo-yo Звание
    yo-yo
    +2
    Сегодня, 15:51
    Таким убогим и низкопробным способом гражданин Бах пробует наказать Великую Державу. Смешно !!!!
    1. Игорь Викторович Звание
      Игорь Викторович
      -4
      Сегодня, 16:10
      А кому-то нет, кто то хочет, чтобы русские не ехали, не побеждали. Только протриротам нему домек, что цеевропия только этого и хочет, изолировать нас полностью.