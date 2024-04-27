Военкор: ВС РФ полностью установили контроль над Новокалиново на Авдеевском участке фронта

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Военкор: ВС РФ полностью установили контроль над Новокалиново на Авдеевском участке фронта

Подразделения 132-й Горловской бригады 1-го армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации сегодня окончательно взяли под свой контроль населенный пункт Новокалиново. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова.

Как стало известно, в результате штурма населенного пункта нашим бойцам удалось выбить противника за пределы Новокалиново. Сейчас российские военнослужащие продолжают зачищать территорию населенного пункта, но украинских боевиков, судя по всему, здесь уже и нет, по крайней мере в виде организованных групп.

Освобождение Новокалиново открывает путь на соседний населенный пункт Архангельское. Сейчас российские войска и так продвигаются к Архангельскому, однако взятие Новокалиново позволяет нашей армии наступать и с юго-восточного направления. Это, в свою очередь, создает серьезные риски для украинской группировки войск в Архангельском, поскольку штурмовать населенный пункт наши подразделения будут сразу с нескольких направлений.


Отметим, что именно в село Архангельское отошли украинские формирования, прежде находившиеся в Очеретино. Этот населенный пункт чуть ранее также был освобожден российскими войсками.

Таким образом, наши войска демонстрируют впечатляющие успехи на Авдеевском участке фронта, а у противника не остается возможностей для длительного противостояния натиску ВС РФ на этом направлении.
5 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +5
    Сегодня, 15:32
    "Далее перед ВС РФ останется только Архангельское, за которое уже идут бои. Ситуация для ВСУ на этом участке патовая — не оставить район нельзя из-за угрозы окружения, а оставление вынудит отходить западнее и окапываться заново там, где укрепиться надолго невозможно. " тлг канал "Военная хроника" . Парни вы просто красавцы !!! Так держать!!!
  2. svp67 Звание
    svp67
    0
    Сегодня, 15:34
    Пока американская помощь еще полностью не дошла и не принята, надо успевать освобождать как можно больше территорий, нанося противнику как можно больше потерь, особенно в живой силе
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 16:23
      Цитата: svp67
      Пока американская помощь еще полностью не дошла и не принята

      Да все там уже давно дошло. из 60 млрд, 50 останется на складах в США, остальное разворуют по дороге. Хуже что после 18 мая, вступит в силу закон о могилизации украинских мужчин, и больше 100 000 могут оказаться на передовой.
  3. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 15:35
    Набирают ребятушки обороты! И остановить уж невозможно. Ну с Богом!
  4. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 16:38
    Похоже, что они не в состоянии стабилизировать фронт перед лицом натиска русских.