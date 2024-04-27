Американский профессор: Ядерная атака на Японию в годы Второй мировой войны – военное преступление
В Соединённых Штатах привыкли учить весь мир, как жить и диктовать ему, что является правильным, а что нет. Однако многие часто забывают, что США - это единственная страна, применившая ядерное оружие в истории.
Однако на Западе и даже в той же Японии стараются найти оправдание ядерной бомбардировке Штатами японских городов Хиросима и Нагасаки.
По словам профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, эти ядерные атаки были ничем иным, как военным преступлением. Об этом профессор сказал в интервью британскому журналисту и телеведущему Пирсу Моргану.
- отметил Миршаймер.
Профессор не подлежал идею тех, кто считает, что можно убивать множество мирных жителей ради якобы спасения ещё большего количества жизней.
Отвечая на вопрос Моргана о том, каким же образом можно защититься от угроз подобных нацизму без военных преступлений, Миршаймер привел в пример действия Советского Союза в годы Второй мировой войны. Он отметил, что СССР победил нацизм, не совершая военных преступлений.
- охарактеризовал американский профессор действия Красной Армии против вермахта.
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