Американский профессор: Ядерная атака на Японию в годы Второй мировой войны – военное преступление

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Американский профессор: Ядерная атака на Японию в годы Второй мировой войны – военное преступление

В Соединённых Штатах привыкли учить весь мир, как жить и диктовать ему, что является правильным, а что нет. Однако многие часто забывают, что США - это единственная страна, применившая ядерное оружие в истории.

Однако на Западе и даже в той же Японии стараются найти оправдание ядерной бомбардировке Штатами японских городов Хиросима и Нагасаки.



По словам профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, эти ядерные атаки были ничем иным, как военным преступлением. Об этом профессор сказал в интервью британскому журналисту и телеведущему Пирсу Моргану.

Люди, которые это сделали, полностью осознавали, что они убивают огромное количество гражданских лиц, что это фактически военное преступление

- отметил Миршаймер.

Профессор не подлежал идею тех, кто считает, что можно убивать множество мирных жителей ради якобы спасения ещё большего количества жизней.

Отвечая на вопрос Моргана о том, каким же образом можно защититься от угроз подобных нацизму без военных преступлений, Миршаймер привел в пример действия Советского Союза в годы Второй мировой войны. Он отметил, что СССР победил нацизм, не совершая военных преступлений.

Это не была целенаправленная кампания по убийству огромного количества мирных жителей

- охарактеризовал американский профессор действия Красной Армии против вермахта.
13 комментариев
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  1. svp67 Звание
    svp67
    +2
    Сегодня, 16:47
    Американский профессор: Ядерная атака на Японию в годы Второй мировой войны – военное преступление
    Это взгляд человека из современности на то время. Не были эти ядерные удары военным преступлением. Тогда вообще мало кто представлял те последствия, которые будут они иметь, эти удары вполне можно отнести к войсковым испытаниям новых образцов оружия во время войны.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 16:59
      эти удары вполне можно отнести к войсковым испытаниям новых образцов оружия во время войны.

      Да неужели...??? Американцы испытали атомную бомбу 16 июля, а сбросили на Нагасаки и Хиросиму 6 и 9 августа 1945 года... И всё они прекрасно знали о последствиях атомного взрыва и его поражающих факторах... Так что это самое что ни на есть настоящее преступление против человечности... am
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      -1
      Сегодня, 16:59
      Любое приминение любого ОМП является преступлением!ТОЧКА!
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 17:04
        Бережливый ,а если НАТО попрёт со всей силой на Россию ,с криком : Использование ядерного оружия - это военное преступление!Нас нельзя ядерным оружием бомбить.
        1. Msi Звание
          Msi
          0
          Сегодня, 17:11
          ,а если НАТО попрёт со всей силой на Россию ,с криком : Использование ядерного оружия - это военное преступление

          Тонко подметили... Дьявол в деталях. Что-то тут нечисто с этим профессором...к чему это вспоминать сейчас???
    3. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 17:13
      Цитата: svp67
      эти удары вполне можно отнести к войсковым испытаниям новых образцов оружия во время войны.

      Думаю, что они сами не ожидали ТАКОГО эффекта. Однако, США и сейчас пытаются испытывать новое оружие, в том числе из биолабораторий, только на украине. Так что подобные испытания, которые проводятся на людях, нужно причислять к преступлениям.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 16:48
    Ну хорошо если там есть ещё адекватные люди....
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:51
    Миршамайер - назвал страну проживания этих людей которые отдали приказ на ядерную бомбардировку Японии.Или ограничился формулировкой- удар нанесён коалицей стран- союзников ?
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:54
    Та вы що? А японцы говорят що это СССР бомбочки скинул.
  5. Ясная Звание
    Ясная
    +2
    Сегодня, 16:56
    Американский профессор Джон Миршаймер: Ядерная атака на Японию в годы Второй мировой войны – военное преступление

    - Вот тебе бабушка и "Наступательный реализм"!? belay
    "Наступательный реализм" Основная идея теории заключается в представлении современных международных отношений как анархичной системы, внутри которой государства действуют агрессивно, исходя из своих национальных интересов.
    Впервые данная теория была выдвинута американским политологом Джоном Миршаймером.
  6. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 17:00
    Цитата: svp67
    Не были эти ядерные удары военным преступлением.

    Конечно не были. Всего то 70 тысяч в Хиросиме и 45 в Нагасаки.
    В Токио, безо всяких ядреных батонов, американцы сожгли 250 тысяч мирных жителей. В сравнении с этим Хиросима и Нагасаки так, всего лишь испытания...
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 17:03
    — Никто в штатах этого профессора не услышит,а услышит не поймёт ...
  8. Болторез Звание
    Болторез
    0
    Сегодня, 17:12
    Проф на 5 лет младше самоходного Джо, а уже с глузду сьезжает yes .