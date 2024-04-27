47-я бригада ВСУ отказалась рассказывать о целях переброски танков Abrams с фронта

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47-я бригада ВСУ отказалась рассказывать о целях переброски танков Abrams с фронта

В украинском сегменте интернета появился комментарий представителей 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ на сообщения американских средств массовой информации об отводе украинской армией танков Abrams с линии фронта. Напомним, что ранее СМИ США сообщили, что угроза ударов российских дронов по танкам американского производства заставила командование ВСУ принять решение об их отводе с линии боевого соприкосновения.

В свою очередь, 47-я бригада ВСУ дала совершенно непонятный комментарий по данному поводу. Так, представители бригады заявили, что танки американского производства в боевых условиях показывают себя очень хорошо. Поэтому оставлять пехотные подразделения без поддержки танков бригада не собирается. Равным образом, прятать их от российской армии бригада якобы тоже не хочет.

Но далее представители бригады заявили, что не будут сообщать о том, куда и зачем перебрасывают танки Abrams с передовой. Комментировать эти сообщения она также отказалась. Из этого заявления следует, что танки американского производства все же могут быть переброшены с передовой в другое место.

Пока непонятно, действительно ли эта переброска связана с рисками российских ударов, или же есть другая причина, например – решение об использовании танков американского производства на каком-либо другом участке фронта.

Напомним, что запасы западной военной техники на фронте значительно уменьшились после уничтожения российской армией значительного количества переданных Украине США и европейскими странами танков, бронемашин и артиллерийских систем.
8 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 16:09
    Даю подсказку 47й бригаде_ на Киев!))
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 16:56
      Скорее всего в ремонт отводят Abrams.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 17:04
        Тоже вариант, но скорей всего отводят подальше от позора.
  2. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 16:11
    Тут есть два варианта-янки абрамсы обменяют на другую технику,или же просто не допустят их сожжения методом недопуска их в первые линии обороны всук,только для ударов в тыл и с закрытых позиций.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:14
    Наверно поехали мангалы на Абрашки наваривать,подальше от выставки трофейной техники на Поклонной горе.Нам в Бердычах только " в хлам" Абрашки достанутся.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 16:19
      Царь-мангалы получают всё большее распространение на ЛБС. Видел видяху - там вообще - экстра-сарай наши ребята приварили.... Пишут что оказалось очень эффективно против ВСУшных дронов.
      Даёшь каждому танку по "сараю"!

      зы ну выглядит конечно - жееээсть... laughing С другой стороны если спасает жизни нашим ребятам - начхать как выглядит..... но всё-равно - адский сарай на гусеницах.... laughing
  4. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 16:22
    Семь штук только на камеры на фронте сожгли, а сколько не зафиксированных в ангарах, наши по тылам постоянно долбят, может там уже ничего и не осталось.
  5. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 16:33
    танки американского производства в боевых условиях показывают себя очень хорошо.

    Можно подумать, что они могли сказать что-то другое. laughing