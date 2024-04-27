47-я бригада ВСУ отказалась рассказывать о целях переброски танков Abrams с фронта
В украинском сегменте интернета появился комментарий представителей 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ на сообщения американских средств массовой информации об отводе украинской армией танков Abrams с линии фронта. Напомним, что ранее СМИ США сообщили, что угроза ударов российских дронов по танкам американского производства заставила командование ВСУ принять решение об их отводе с линии боевого соприкосновения.
В свою очередь, 47-я бригада ВСУ дала совершенно непонятный комментарий по данному поводу. Так, представители бригады заявили, что танки американского производства в боевых условиях показывают себя очень хорошо. Поэтому оставлять пехотные подразделения без поддержки танков бригада не собирается. Равным образом, прятать их от российской армии бригада якобы тоже не хочет.
Но далее представители бригады заявили, что не будут сообщать о том, куда и зачем перебрасывают танки Abrams с передовой. Комментировать эти сообщения она также отказалась. Из этого заявления следует, что танки американского производства все же могут быть переброшены с передовой в другое место.
Пока непонятно, действительно ли эта переброска связана с рисками российских ударов, или же есть другая причина, например – решение об использовании танков американского производства на каком-либо другом участке фронта.
Напомним, что запасы западной военной техники на фронте значительно уменьшились после уничтожения российской армией значительного количества переданных Украине США и европейскими странами танков, бронемашин и артиллерийских систем.
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