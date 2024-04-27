«Нет смысла»: Русская православная церковь не станет призывать Украину к пасхальному перемирию
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Русская православная церковь (РПЦ) не станет призывать Украину к пасхальному перемирию. В этом нет смысла, так как киевский режим не выражает понимания по поводу подобных призывов.
Об этом сообщил на брифинге заместитель главы Синодального отдела РПЦ Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и средствами массовой информации Вахтанг Кипшидзе.
Он заявил, что церковные иерархи отказались от попыток организовать перемирие во время празднования Воскресения Христова. В этом был бы смысл только тогда, когда другая сторона встречала бы такие инициативы с пониманием. Но, к сожалению, практика показывает обратное.
Русская церковь уже выступала с призывом рождественского перемирия в начале 2023 года, однако эта попытка не встретила понимания со стороны украинских властей
- напомнил Кипшидзе.
Еще до начала СВО, когда агрессии киевского режима Донбасс противостоял самостоятельно, руководство республик неоднократно договаривалось с Киевом о подобных перемириях. Чаще всего они организовывались во время праздников (обычно религиозных) или других особенных дат (к примеру, начало учебного года 1 сентября). В большинстве случаев режим прекращения огня нарушался украинской стороной уже в течение нескольких часов после вступления в силу договоренности.
В прошлом году киевские власти отклонили предложение РПЦ о перемирии во время рождественских праздников, и ВСУ не прекращали обстрелы даже в такие дни.
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