«Нет смысла»: Русская православная церковь не станет призывать Украину к пасхальному перемирию

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«Нет смысла»: Русская православная церковь не станет призывать Украину к пасхальному перемирию

Русская православная церковь (РПЦ) не станет призывать Украину к пасхальному перемирию. В этом нет смысла, так как киевский режим не выражает понимания по поводу подобных призывов.

Об этом сообщил на брифинге заместитель главы Синодального отдела РПЦ Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и средствами массовой информации Вахтанг Кипшидзе.

Он заявил, что церковные иерархи отказались от попыток организовать перемирие во время празднования Воскресения Христова. В этом был бы смысл только тогда, когда другая сторона встречала бы такие инициативы с пониманием. Но, к сожалению, практика показывает обратное.

Русская церковь уже выступала с призывом рождественского перемирия в начале 2023 года, однако эта попытка не встретила понимания со стороны украинских властей

- напомнил Кипшидзе.

Еще до начала СВО, когда агрессии киевского режима Донбасс противостоял самостоятельно, руководство республик неоднократно договаривалось с Киевом о подобных перемириях. Чаще всего они организовывались во время праздников (обычно религиозных) или других особенных дат (к примеру, начало учебного года 1 сентября). В большинстве случаев режим прекращения огня нарушался украинской стороной уже в течение нескольких часов после вступления в силу договоренности.

В прошлом году киевские власти отклонили предложение РПЦ о перемирии во время рождественских праздников, и ВСУ не прекращали обстрелы даже в такие дни.
5 комментариев
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +4
    Сегодня, 16:15
    Ну,их "боги "Гитлер да Бендера ,какое перемирие Христиан с нашей стороны с сатанистами коими себя являют сейчас ук--роинцы,особенно те,кто воююет против мирного населения!
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 16:46
      Не нужно пытаться с чертями и дьяволом о чём то договариваться... Только испачкаешься об это дepbмо... stop
  2. Vik66 Звание
    Vik66
    +2
    Сегодня, 16:19
    По их летосчислению Пасха уже давно прошла.
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 16:38
    Их " боги"- кружевные труселя. Пущай им и молятся,народ- иуды.
  4. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 16:58
    У них теперь новая проамериканская пасха- трансгендерная. С укрейнскими сатанистами говорить вообще святотатство.