Главком ВСУ: Обстановка на фронте имеет тенденцию к обострению
В настоящее время на фронте для украинской армии складывается сложная оперативно-стратегическая обстановка. Об этом написал в своем аккаунте в социальной сети главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский.
Украинский военачальник отметил, что он проинформировал членов коалиции, поддерживающей Киев, о том, что обстановка становится все более сложной.
- подчеркнул главком ВСУ.
В частности, Сырский отметил, что российская армия регулярно наносит удары с воздуха по энергетической инфраструктуре Украины. Что касается украинской армии, то она испытывает нужду в ракетах, артиллерийских снарядах, вооружениях и военной технике. Ключевым условием успеха ВСУ Сырский назвал своевременность поступления западной военной помощи.
Таким образом, представитель киевского режима в очередной раз «уколол» западные страны, так как в словах Сырского явно виден упрек в адрес Запада в том, что он не может обеспечить поставки оружия и боеприпасов в срок. Как результат, украинские войска якобы именно по этой причине терпят неудачу за неудачей.
Ранее и политические деятели Украины, включая самого главу киевского режима Владимира Зеленского, сетовали на несвоевременность поставок военной техники и боеприпасов украинской армии.
Сейчас хуже всего обстановка для украинской армии складывается на Авдеевском участке фронта, где российские войска успешно берут штурмом один населенный пункт за другим, а также на Артемовском и Купянском участках фронта.
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