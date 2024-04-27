Главком ВСУ: Обстановка на фронте имеет тенденцию к обострению

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Главком ВСУ: Обстановка на фронте имеет тенденцию к обострению

В настоящее время на фронте для украинской армии складывается сложная оперативно-стратегическая обстановка. Об этом написал в своем аккаунте в социальной сети главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский.

Украинский военачальник отметил, что он проинформировал членов коалиции, поддерживающей Киев, о том, что обстановка становится все более сложной.



Обстановка на фронте имеет тенденцию к обострению

- подчеркнул главком ВСУ.

В частности, Сырский отметил, что российская армия регулярно наносит удары с воздуха по энергетической инфраструктуре Украины. Что касается украинской армии, то она испытывает нужду в ракетах, артиллерийских снарядах, вооружениях и военной технике. Ключевым условием успеха ВСУ Сырский назвал своевременность поступления западной военной помощи.

Таким образом, представитель киевского режима в очередной раз «уколол» западные страны, так как в словах Сырского явно виден упрек в адрес Запада в том, что он не может обеспечить поставки оружия и боеприпасов в срок. Как результат, украинские войска якобы именно по этой причине терпят неудачу за неудачей.

Ранее и политические деятели Украины, включая самого главу киевского режима Владимира Зеленского, сетовали на несвоевременность поставок военной техники и боеприпасов украинской армии.

Сейчас хуже всего обстановка для украинской армии складывается на Авдеевском участке фронта, где российские войска успешно берут штурмом один населенный пункт за другим, а также на Артемовском и Купянском участках фронта.
10 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:19
    Запад просьба не беспокоить по мелочам Россию.Только " их бин капитулир" ,на всех языках ,включая " мову".
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 16:26
      Русски Иван! Немэцки командований просит принять наш парлмэнтир для обсуждэний вопрос капитулирэн! (с)

      Ждем повторения с нетерпением. laughing
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 16:35
        Сырский отметил, что российская армия регулярно наносит удары с воздуха по энергетической инфраструктуре Украины. Что касается украинской армии, то она испытывает нужду в ракетах, артиллерийских снарядах, вооружениях и военной технике.

        Сырскому... Потерпи Саша, потерпи... Глядишь потом как и Залужный 53 миллиона баксов отступных получишь и должность посла в Уганде... Домик где-нибудь в Париже или в Лондоне прикупишь... Скоро всё закончится... Потерпи... am
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 16:27
      Главком Сырский бросил все силы на то, чтобы остановить продвижение русских под Часов Яром и обход города с флангов. Однако это решение обескровило другие позиции, где стало жутко не хватать живой силы. Это приводит к продвижению ВС России на других участках. Об этом пишет украинский ТГ-канал "Женщина с косой":

      Русские устраивают давление на всех направлениях и вынуждают ВСУ латать дыры. При этом мы несём огромные потери и тратим много сил на реагирование, перегружая свою логистику. Вечно приходится перебрасывать солдат и технику из одного угла в другой. Где лопнет в следующий раз — вопрос времени.

      Кроме того, "Легитимный" обращает внимание, что постоянное продвижение русских и захват новых населенных пунктов очень сильно бьёт по моральному духу ВСУ. Есть опасения, что они начнут чаще отступать и, когда Россия ударит сразу со всех сторон — оборона на фронте окончательно рухнет. Чтобы удержаться, необходимо бросить большие силы в "мясорубку" для стабилизации. Но и это может не помочь.

      Перелом. Именно так назвал наш источник происходящее сейчас в украинском кризисе. Авиабомбы стали сейчас козырем. Это оружие ускоряет потерю позиций обороняющейся стороны. Теперь крупный город при наступлении будет держаться не очень долго, а живая сила несет огромные потери после прилета такой игрушки. Мы ничего не можем этому противопоставить. ПВО почти нет, авиация на исходе, а оборонные сооружения уже не останавливают русских, людей всё меньше,— считает "Легитимный".
      1. Комментарий был удален.
  2. svp67 Звание
    svp67
    +2
    Сегодня, 16:32
    Стратегия на удержание территорий, в ущерб сохранения армии для Украины оказалась пагубной, но менять её они не собираются...
    И вот сколько смотрю на фото Сырского, то больше понимаю какой же он позер, как наш Рогозин. Вот для чего ему магазины к АК в разгрузке? Если сам АК он не разу не носил. К слову магазины от нашего АК-12 первого варианта. А боевой нож, для чего? Карандашики затачивать или в рукопашную ходить? Тогда где личная аптечка и гранаты?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 17:00
      Здравствуйте, Сергей!
      Цитата: svp67
      Вот для чего ему магазины к АК в разгрузке?

      Для самоуспокоения. А еще для фото, мало ли кому на глаза попадет, а так он генерал и "как все" на фронте. (Хотя я лично в этом сомневаюсь) laughing
  3. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +2
    Сегодня, 16:32
    Обстановка на фронте имеет тенденцию к обострению
    ....то есть , если верить напечатанному, то до этого ни какого обострения не было...тишь да гладь...ну подумаешь в сутки полтыщь свинорылов потерять мёртвыми...та цэ таке.....а вот сейчас обострение
  4. borisvt Звание
    borisvt
    +1
    Сегодня, 16:38
    ..Обстановка на фронте имеет тенденцию к обострению
    А как же, друзи, а как же?! И эта тенденция обострится еще круче. Так что кастрюли, сдавайтесь, пока не поздно wassat
  5. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 16:55
    Дегенерал 200 отправит на убой любое количество войск,ослабив тем самым фланги,что в итоге приведёт к массовому попаданию всук в "котлы"!
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 17:01
      Цитата: Бережливый
      в итоге приведёт к массовому попаданию всук в "котлы"!

      Ну, может сдадутся по-быстрому. Вариться-то неохота.