Британский эксперт: США будут требовать успехов от ВСУ на фронте до президентских выборов

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Британский эксперт: США будут требовать успехов от ВСУ на фронте до президентских выборов

Получение Киевом столь долгожданной военно-финансовой помощи от Соединенных Штатов в размере 61 млрд долларов потребует от ВСУ достижения успехов на фронте до президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре этого года. Белый дом будет активно давить на режим Зеленского по этому поводу, считает британский эксперт Лоуренс Фридман, о чем он написал в ежедневной деловой газете The Financial Times (FT).

Киев может столкнуться с давлением, чтобы он показал военные успехи перед выборами в ноябре в США, чтобы оправдать оказание помощи

— уверен британский эксперт.



При этом Фридман выразил сомнение, что американская помощь поможет украинской армии перехватить инициативу и не просто остановить наступление российских войск, но и контратаковать, на чем наверняка будет настаивать Вашингтон. Украинским войскам может понадобиться значительное время, чтобы оправиться от неудач на фронте начала этого года.

Кроме того, хотя транш финансовой помощи от США выглядит вроде как весьма значительным, в его рамках вооружения на Украину будут поступать достаточно долго. Поэтому, полагает эксперт, Киеву придется очень бережно расходовать полученное, ведь вполне вероятно, что как минимум до окончания выборов американцы больше ничего не предоставят. Да и после подсчета голосов может оказаться, что в Белый дом вернется Дональд Трамп, а его отношение к иностранной помощи, включая поддержку Украины, весьма неоднозначное.

Между тем, главком ВСУ генерал Александр Сырский заявил о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте, которая имеет тенденцию к обострению. О весьма тяжелом положении украинских войск он проинформировал западных союзников в ходе 21-й встречи в формате «Рамштайн». В своем аккаунте соцсети Сырский написал, что ВСУ испытывают возрастающий дефицит в поставках вооружений и боеприпасов, настоятельно призвав к своевременной и масштабной помощи.
23 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:19
    «США будут требовать успехов от ВСУ на фронте до президентских выборов» —

    — До выборов будут требовать,а после выборов требовать перестанут ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 16:23
      США будут требовать успехов от ВСУ на фронте до президентских выборов

      Любая показуха на войне обходится очень дорого... Посмотрим во что обойдётся ВСУ эта...
    2. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 16:44
      До выборов будут требовать,а после выборов требовать перестанут ...

      Выборы в ноябре, результат нужен в августе/сентябре ибо слишком рано то же плохо, электорат может и подзабыть "успехи"
      Поэтому, полагает эксперт, Киеву придется очень бережно расходовать полученное, ведь вполне вероятно, что как минимум до окончания выборов американцы больше ничего не предоставят
      Вообще то США уже сказали, в этом году больше помощи не будет, этих денег Украине должно хватить до конца года.
    3. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 16:57
      Как будто сейчас они зелю умоляют,на коленях перед ним стоят!!! fool fool
    4. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 17:05
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — До выборов будут требовать,а после выборов
      а после выборов - вызовут родителей укроверхушки в шк... Белый дом winked am
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:22
    На пике Президентской гонки в США забудут о существовании страны 404.Избиратель что демократ,что республиканц будет смотреть сначала в свой карман, а потом СМИ.Да и сейчас 404 не на первом месте.А по выходным вообще ы подвалах СМИ.Нет нужной картинки.Уже и о ЛБС не очень говорят,тема сейчас тылы.
  3. yo-yo Звание
    yo-yo
    0
    Сегодня, 16:25
    Значит украинский небритый парень в хаки положит под топор еще полмиллиона мужиков.
  4. svp67 Звание
    svp67
    +1
    Сегодня, 16:27
    Британский эксперт: США будут требовать успехов от ВСУ на фронте до президентских выборов
    Ну как всегда "британские ученые" рассказывают об очевидном. Правящей Демпартии просто необходим хоть какой то успех ВСУ до выборов, то же разрушение Крымского моста, что бы объяснить куда и зачем ушли налоги граждан.
  5. yo-yo Звание
    yo-yo
    0
    Сегодня, 16:35
    Значит, этот украинский небритый парень в хаки положит под топор еще полмиллиона мужиков.
  6. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 16:36
    Ну, что, интересно, ещё есть те, кто считает, что распад СССР был благом? Это же всё последствия тех самых решений, того самого курса Горбачёва и прочих иуд. И НАТО в Прибалтике, и война на Украине, и команды из Вашингтона сионистскому президенту в Киеве, и войны в Закавказье, и сносы памятников, и преследование правослваной церкви, и угроза большой войны в Восточной Европе, войны гораздо большей, чем на Украине. Даже смерти в "Крокус-Сити холле" - это тоже последствия распада СССР.

    То, что наши предки отбивали столетиями тяжёлого ратного труда, трудным созиданием - было разбито за один-два года. Хоп - и нет прибалтийских стран, полученных ещё после Северной войны, ставших теперь нашими лютыми врагами. Хоп - и нет выхода к Чёрному морю, только Крым ( с 2014 года), да Новороссийск, а Киев - мать городов русских - ходит под бандеровским сапогом. Отдали бы и больше, но не успели.

    А сегодня поляки претендуют на Смоленск, немцы требуют Калининград, финны хотят Выборг и Петрозаводск, норвежцам подавай Архангельск и Мурманск. Все чего-то хотят. Но можно ли было представить, что ещё в 1980-ом году французы будут зарится на Николаев и Одессу, Киев будет центром беглых нацистских преступников и зигующих сионистских отморозков, носящих на одной руке звезду Давида, а на другой - свастику или руны "Зиг".

    Можно ли было допустить, что в Чернигове и Харькове будут американские биологические лаборотории, которые изучают как эффективней истреблять славян, а в Либаве и Таллине будут стоять натовские корабли? Много ли принесла нам пользы "мирная" политика. Такая мирная, что в двух чеченских войнах и прочих конфликтах погибло народу несметное количество. И так ли был плох СССР, как говорят?

    И апофеоз: американцы, чтобы провести выборы, должны принести кровавые жертвы из славянских душ. Не сатанисты ли? И вы хотите мир с такими?
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 16:47
      .А сегодня поляки претендуют на Смоленск


      Интересно каким образом?Польша даже не граничит со Смоленской областью.
      1. Vladlous Звание
        Vladlous
        +1
        Сегодня, 16:48
        Я не упомянул, что они и на всю Белоруссию претендуют.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 16:48
          Откуда такая информация?
          1. Vladlous Звание
            Vladlous
            +1
            Сегодня, 16:49
            Из СМИ. Интернета и "Военной тайны". Но если не верите, можете считать, что Дуда лично сказал...
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              +1
              Сегодня, 16:52
              Лукашенко на днях прямо сказал на Всенародном собрании что применит ТЯО в случае чего.И рассказал,что теперь у Беларуси имеются ОТРК Искандер-М со спец.боевыми частями.Так что позарившись на Беларусь можно потерять Варшаву в прямом смысле этого слова.
              1. Vladlous Звание
                Vladlous
                +1
                Сегодня, 16:56
                Ядерное оружие - это хорошо. Но предположим предательство, и нет возможности его применить, что тогда? Это раз.

                Второе. сказать и сделать - разные вещи. Вы уверены, что у Лукашенко хватит духу это сделать?
                1. OrangeBigg Звание
                  OrangeBigg
                  +1
                  Сегодня, 16:59
                  А у него разве есть другие варианты.Лукашенко я бы не стал недооценивать.В том же 2020 году он никуда не убежал,а взял автомат в руки. Много вы знаете правителей в наше время кто поступил бы так же?Ну кроме Башара Асада.Пример сбежавшего Януковича.
                  А про предательство что вы имеете ввиду?
                  1. Vladlous Звание
                    Vladlous
                    +1
                    Сегодня, 17:01
                    Да вв верхах немало скрытых либералов, любой из них может затормозить цепочку принтия решений о применении ЯО.

                    А насчёт Лукашекно. Он, конечно, мужик очень крепкий и решительный, но с одно это взять в руки автомат и другое - нажать на "красную" кнопку.
  7. Фактор Звание
    Фактор
    +2
    Сегодня, 16:43
    21 мая истек срок президентских полномочий у Вовчика Зелькина.

    Однако, Америчка подкинула деньжат, вооружений, европейцы тоже раскошеливаются.

    Вот и получается, что США и Западом легетимность клоуна-президента продлевается. Надо же теперь поцу осваивать миллиарды доллЯров.
    Демократия, однако.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 17:07
      Цитата: Фактор
      Вот и получается, что США и Западом легетимность клоуна-президента продлевается.

      Да они уже об этом объявили, хотя до 21 мая время есть. Мало ли что, мало ли кого, Поживем-увидим.
  8. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 16:54
    Ну вот. Если наши начнут дожимать бандерву пиндocы опять будут вопить, что Россия оказывает влияние на их выборы. winked
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:58
    Вяликая емерика - зависит от хохланда , отцы основатели в гробах перевернулись.
  10. amonoa
    amonoa
    0
    Сегодня, 17:15
    NYT: США оказывали давление на Украину из-за мобилизации

    По данным газеты, американские чиновники требовали от правительства Украины решить проблемы с призывом на войну.
    NYT пишет, что помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен в ходе своего визита в столицу Украины отметил, что "мобилизационные усилия страны имеют не меньшее значение для стабилизации фронта и перелома хода войны