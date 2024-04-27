Британский эксперт: США будут требовать успехов от ВСУ на фронте до президентских выборов

Киев может столкнуться с давлением, чтобы он показал военные успехи перед выборами в ноябре в США, чтобы оправдать оказание помощи

Получение Киевом столь долгожданной военно-финансовой помощи от Соединенных Штатов в размере 61 млрд долларов потребует от ВСУ достижения успехов на фронте до президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре этого года. Белый дом будет активно давить на режим Зеленского по этому поводу, считает британский эксперт Лоуренс Фридман, о чем он написал в ежедневной деловой газете The Financial Times (FT).— уверен британский эксперт.При этом Фридман выразил сомнение, что американская помощь поможет украинской армии перехватить инициативу и не просто остановить наступление российских войск, но и контратаковать, на чем наверняка будет настаивать Вашингтон. Украинским войскам может понадобиться значительное время, чтобы оправиться от неудач на фронте начала этого года.Кроме того, хотя транш финансовой помощи от США выглядит вроде как весьма значительным, в его рамках вооружения на Украину будут поступать достаточно долго. Поэтому, полагает эксперт, Киеву придется очень бережно расходовать полученное, ведь вполне вероятно, что как минимум до окончания выборов американцы больше ничего не предоставят. Да и после подсчета голосов может оказаться, что в Белый дом вернется Дональд Трамп, а его отношение к иностранной помощи, включая поддержку Украины, весьма неоднозначное.Между тем, главком ВСУ генерал Александр Сырский заявил о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте, которая имеет тенденцию к обострению. О весьма тяжелом положении украинских войск он проинформировал западных союзников в ходе 21-й встречи в формате «Рамштайн». В своем аккаунте соцсети Сырский написал, что ВСУ испытывают возрастающий дефицит в поставках вооружений и боеприпасов, настоятельно призвав к своевременной и масштабной помощи.