Многофункциональный радиолокатор МРЛС поступает в эксплуатацию
МРЛС на стадии испытаний, 2022 г.
События последнего времени наглядно показывают необходимость создания и постановки на дежурство многофункциональных радиолокационных станций, способных засекать беспилотные летательные аппараты и иные малоразмерные цели. Подобная техника достаточно давно разрабатывается российской промышленностью, и регулярно сообщается об успехах этого направления. Так, недавно холдинг «Росэлектроника» начал выпуск портативного локатора МРЛС.
Путь к серии
Проект МРЛС создавался Рыбинским заводом приборостроения (РЗП) из состава концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») в начале текущего десятилетия. Впервые об этой разработке открыто рассказали в мае 2022 г. Тогда сообщалось, что на предварительные испытания выведена новая многофункциональная компактная РЛС, предназначенная для защиты объектов инфраструктуры. Также раскрыли некоторые особенности нового изделия и показали его внешний вид.
В июле 2023 г. в Москве прошла выставка «День передовых технологий», организованная Росгвардией. В рамках этого мероприятия РЗП представил станцию МРЛС в окончательном облике, а также раскрыл все основные ее функции и технические характеристики. Новая отечественная разработка в области средств обнаружения предсказуемо привлекла внимание специалистов и потенциальных заказчиков.
26 апреля 2024 г. пресс-службы «Росэлектроники» и «Ростеха» рассказали о последних успехах проекта МРЛС. Сообщается, что предварительные испытания изделия завершились в конце прошлого года. После этого была выпущена малая серия локаторов, предназначенная для поставки заказчикам.
К настоящему времени шесть многофункциональных станций переданы неназванной организации, которой требуются средства защиты от нападения с воздуха. Изделия смонтированы на своих позициях и начали работу. Сейчас они проходят стадию тестирования и показывают свои возможности в рамках комплексной системы безопасности на объекте.
Какая организация заказала несколько новых МРЛС, не сообщается. По понятным причинам, остаются неизвестными и особенности опытной эксплуатации, а также ее предварительные результаты. Тем не менее, уже ясно, что перспективный локатор смог заинтересовать, как минимум, одного заказчика. Если с его помощью РЗП сможет наработать положительный опыт эксплуатации и применения, то следует ожидать поступление новых заказов на МРЛС.
Компактное мобильное изделие
Многоцелевая радиолокационная станция МРЛС от РЗП представляет собой компактное и легкое устройство, предназначенное для размещения на различных объектах и иных позициях. Она способна работать в течение длительного времени и отслеживать воздушную обстановку, а также искать наземные или надводные цели. При этом радиолокационный способ обнаружения дополняется оптическим, который упрощает опознавание целей. Сообщается, что станция построена на отечественной элементной базе.
Окончательный облик изделия
Основным элементом МРЛС является антенное устройство в виде прямоугольного блока с радиопрозрачным корпусом. Внутри него находится фазированная антенная решетка небольшого размера. Над ФАР открыто располагается видеокамера оптического канала обнаружения.
Станция работает в СВЧ-диапазоне и имеет мощность излучения не более 500 мВт. Она способна засекать наиболее сложные цели, такие как малоразмерные БПЛА или птицы, на расстояниях не менее 800 м. Крупные БПЛА и легкие самолеты сопровождаются с расстояния не менее 5-6 км. Наземные объекты с большой ЭПР, такие как грузовики, видны с 10 км или более. МРЛС одновременно сопровождает до 32 целей.
Алгоритмы обработки поступающих данных позволяют в автоматическом режиме определять класс обнаруженного объекта. При этом оператор всегда может осмотреть цель при помощи камеры, самостоятельно опознать ее и принять соответствующие меры.
Антенное устройство устанавливается на опорном устройстве с приводами, отвечающими за перемещение в двух плоскостях. За счет поворота антенны и камеры обеспечивается охват всего окружающего пространства по азимуту. Сектор обзора по углу места имеет ширину 105°. Опорное устройство устанавливается на складной треноге или на неподвижном основании, в зависимости от особенностей позиции.
Управление радиолокатором осуществляется с выносного операторского пульта. Он может размещаться на удалении от МРЛС и соединяется с нею кабелем. Оператор имеет возможность контролировать все параметры работы станции, а также обмениваться данными с другими радиотехническими или иными средствами обнаружения и противодействия.
Локатор не предъявляет особых требований к энергоснабжению. Он может работать от бытовой сети с напряжением 220 В или от источника постоянного тока на 24-30 В. Максимальное потребление всех компонентов станции не превышает 50 Вт.
МРЛС без треноги имеет размеры всего 300 х 400 х 550 мм. Масса зависит от исполнения и не превышает 25 кг. Малые габариты и масса позволяют перевозить станцию любым транспортом или переносить силами расчета. Подготовка к работе производится силами расчета и занимает немного времени. Продолжительность дежурства не ограничена.
Дальность обнаружения различных объектов
Новые достижения
Таким образом, отечественная радиоэлектронная промышленность успешно завершила разработку очередной специализированной РЛС, а также довела ее до производства и эксплуатации. Первая партия изделий МРЛС развернута на неназванном объекте и теперь обеспечивает его безопасность, одновременно помогая нарабатывать опыт эксплуатации.
Последние успехи проекта МРЛС наглядно показывают способность отечественных предприятий создавать новые радиотехнические средства разного рода, в т.ч. предназначенные для решения самых сложных задач. Новая портативная малогабаритная станция уже подтвердила свои характеристики и возможности в рамках испытаний, а теперь ей предстоит делать то же на реальном объекте.
Работа на полигоне или на защищаемой территории принципиально не отличаются, но в последнем случае речь идет о куда большей ответственности. Тот факт, что организация-производитель уже готова передавать МРЛС в эксплуатацию, говорит о полной готовности к работе и применению.
Заявленные функции и параметры станции выглядят весьма интересно, особенно на фоне известных рисков и угроз нынешнего времени. За счет особых конструкторских решений удалось обеспечить обнаружение и сопровождение даже малых БПЛА, в т.ч. на режиме висения. Кроме того, станция по характерным признакам распознает тип объекта, что упрощает работу оператора и ускоряет реакцию на возможную угрозу.
При всем этом, станция МРЛС не является крупной, тяжелой и сложной в эксплуатации. Малые размеры и масса, а также простота развертывания позволяют быстро организовывать оборону объекта либо перестраивать ее с учетом изменений обстановки. Возможна смена позиций станций, установка дополнительных антенных постов и т.д.
Важно, что новая МРЛС не является единственной отечественной разработкой своего класса. Кроме Рыбинского завода приборостроения подобными системами занимаются несколько других организаций. Их малогабаритные локаторы отличаются от МРЛС тем или иным образом, но в целом решают схожие задачи. Наличие нескольких отечественных проектов и возможность производства таких изделий дает известные преимущества.
Положительные тенденции
Беспилотная авиация всех классов к настоящему времени превратилась в серьезную угрозу, которая требует соответствующих мер и внимания. К счастью, российская наука и промышленность давно изучали вопросы противодействия БПЛА и создавали соответствующие технические средства. Очередным шагом в этом направлении стало появление и доведение до производства нового малоразмерного радиолокатора МРЛС.
Станции от РЗП уже поступили в эксплуатацию и защищают один из важных объектов. Можно ожидать, что производство МРЛС будет продолжаться, и такие изделия прикроют другие территории и объекты. Кроме того, следует ожидать массовое распространение аналогичных изделий от других производителей. Все это положительно скажется на уровне защиты страны и ее инфраструктуры от актуальных угроз в целом и от атак нынешнего противника.
Информация