Населенный пункт Керамик, расположенный северо-восточнее Очеретино, освобожден Вооруженными силами Российской Федерации. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.С утра штурмовые подразделения российской армии вели бои в черте поселка. Примерно к 13:00 по московскому времени противник уже не мог полноценно оборонять свои позиции. Находившиеся в Керамике формирования одной из бригад территориальной обороны Украины начали массово отступать из населенного пункта.В настоящее время подразделения российской армии проводят зачистку Керамика. Ведь нельзя исключать, что какие-то разрозненные группы боевиков или отдельные боевики украинской территориальной обороны в населенном пункте еще присутствуют.Ранее российские военные корреспонденты сообщили об освобождении населенного пункта Новокалиново. Теперь открывается возможность для развертывания наступательных действий российской армии с юго-восточного направления в сторону населенного пункта Архангельское. Именно сюда после отступления из Очеретино отошла украинская группировка войск.Таким образом, в течение одного дня позиции российской армии на Авдеевском участке фронта серьезно улучшились. Украинские формирования, напротив, фактически терпят поражение за поражением, и уже сам главком ВСУ генерал-полковник Александр Сырский обращает внимание на сложную оперативно-стратегическую ситуацию для украинской армии.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»