ВС РФ освободили населённый пункт Керамик на Авдеевском участке фронта

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ВС РФ освободили населённый пункт Керамик на Авдеевском участке фронта

Населенный пункт Керамик, расположенный северо-восточнее Очеретино, освобожден Вооруженными силами Российской Федерации. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.

С утра штурмовые подразделения российской армии вели бои в черте поселка. Примерно к 13:00 по московскому времени противник уже не мог полноценно оборонять свои позиции. Находившиеся в Керамике формирования одной из бригад территориальной обороны Украины начали массово отступать из населенного пункта.



В настоящее время подразделения российской армии проводят зачистку Керамика. Ведь нельзя исключать, что какие-то разрозненные группы боевиков или отдельные боевики украинской территориальной обороны в населенном пункте еще присутствуют.


Ранее российские военные корреспонденты сообщили об освобождении населенного пункта Новокалиново. Теперь открывается возможность для развертывания наступательных действий российской армии с юго-восточного направления в сторону населенного пункта Архангельское. Именно сюда после отступления из Очеретино отошла украинская группировка войск.

Таким образом, в течение одного дня позиции российской армии на Авдеевском участке фронта серьезно улучшились. Украинские формирования, напротив, фактически терпят поражение за поражением, и уже сам главком ВСУ генерал-полковник Александр Сырский обращает внимание на сложную оперативно-стратегическую ситуацию для украинской армии.
1 комментарий
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    0
    Сегодня, 17:12
    Новобахмутовка та что восточнее Новокалиново за кем?