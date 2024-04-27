Американский военный эксперт заявил, что Россия имеет наиболее развитую интегрированную противовоздушную оборону в мире

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Американский военный эксперт заявил, что Россия имеет наиболее развитую интегрированную противовоздушную оборону в мире

Российская Федерация имеет очень сильную систему противовоздушной обороны. Об этом заявил американский военный эксперт, подполковник военно-воздушных сил США в отставке Джон Баум в беседе с одним из американских изданий.

Как отметил военный аналитик, даже если Запад передаст Украине истребители F-16, это не приведет к желаемым результатам. Ведь российская армия без особых проблем сможет уничтожать переданные ВСУ самолеты американского производства с помощью своих эффективных средств противовоздушной обороны.

У России – одна из самых надежных и передовых интегрированных систем ПВО в мире

- заявил американский военный эксперт.

Баум утверждает, что украинские самолеты сразу окажутся в зоне действия российской противовоздушной обороны. После этого истребители будут уничтожены ударами российских зенитных ракетных комплексов. Ранее о такой перспективе передачи Украине истребителей американского производства заявляли и другие военные эксперты, убежденные в бесполезности такого шага западных стран.

До этого аналитики отмечали, что Россия обладает очень сильными средствами радиоэлектронной борьбы. Это позволяет российской армии препятствовать ударам дальнобойных ракет и беспилотных летательных аппаратов украинских формирований.
16 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. BAI Звание
    BAI
    -9
    Сегодня, 17:26
    ПВО, ПВО. А беспилотники летают. И такое ощущение - как у себя дома.
    Про "дружественный" огонь даже говорить не хочется. Ущерба нанесли больше, чем ВСУ
    1. svp67 Звание
      svp67
      +3
      Сегодня, 18:14
      Цитата: BAI
      А беспилотники летают

      И ракеты, и самолеты, так как НИ ОДНА СИСТЕМА ПВО МИРА НЕ ДАЕТ 100% ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ. Но российская ПВО, сейчас самая умелая и обученная. И чем больше наши противники будут использовать новые образцы вооружения тем умелее и обучение она будет
  2. Roust Звание
    Roust
    +2
    Сегодня, 17:37
    И не только ПВО! Запасайтесь вазелином, будет не так больно!
  3. Леонид Дымов Звание
    Леонид Дымов
    +6
    Сегодня, 17:38
    ПВО и ПРО РФ постоянно отражает удары в разных областях России - Крым, Краснодарский край, Белгородская, Курская, Московская обл, Татарстан и т.д. В случае ядерной войны значительная часть американских ракет будет перехвачена, а наши гиперзвуковые ракеты все достигнут цели.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 18:15
      Надо быть реалистами, МАССИРОВАННОГО, Комплексного удара не отразить никто!!!
      Потому и не летают, всем приходится учитывать очевидное, неотвратимость сокрушительного ответного удара!
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:13
    Американский военный эксперт заявил, что Россия имеет наиболее развитую интегрированную противовоздушную оборону в мире
    . Это да, умение защищаться, для нас, архи важное!
    Кое что умеют израильтяне, но спектр угроз и интенсивность, разнообразие средств нападение, против них, сильно ограничено, поэтому они не заморачивались сделать что то лучшее...
    Всё равно, комплексная система ПВО, это гораздо больше, чем одни ЗРК, плюс немного чего то ствольного!!! Есть куда развиваться дальше!!! soldier
  5. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 18:15
    Когда враг хвалит, это всегда подозрительно! Значит что-то уже задумали.
  6. geor.tcherniaev Звание
    geor.tcherniaev
    0
    Сегодня, 18:21
    Всё дело в том, что во время "холодной войны" США делали ставку на армады стратегических бомбардировщиков, а СССР на средства ПВО. Отсюда результат - РФ имеет отличные средства для борьбы с авиацией и ракетным вооружением НАТО, а США наклепали сотни ударных самолетов. Однако, в свете последних радикальных изменений в связи с появлением на поле боя беспилотных средств огневого поражения противника, высокоманевренных и трудноразличимых для радаров, обе стороны предпринимают действия по проработке стратегии боевых действий в новых реалиях, где РФ несомненно имеет преимущество перед НАТО учитывая опыт СВО и развитую эшелонированную систему ПВО чем не могут похвастаться страны НАТО. Ну кроме израильцев с их "железным куполом". Которые, впрочем при иранской атаке задействовали для перехвата более 200 единиц авиации союзников для уничтожения иранских беспилотников и ракет аналогичного количества, хотя израиль считался самой защищенной страной в мире по категории противовоздушной обороны. А теперь ежедневно ПВО РФ уничтожает десятки беспилотников и ракет, в том числе РС РСЗО , в прошлом году сам лично видел работу наших ПВО над Донецком. Конечно, снаряды ствольной артиллерии и минометные мины сбить практически невозможно из-за небольших габаритов и малой радиолокационной сигнатуры но работы в этом направлении идут что у нас, что у НАТО - хотя представленные недавно фото с поражением минометной мины англицким лазерным комплексом откровенно не выдерживают никакой критики.
  7. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 18:30
    Пожалуй, сейчас это самое главное добивать ту авиацию, которая осталась у украинцев. Та что придёт, разумеется тоже.
  8. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 18:38
    И как иксперт это определил или просто погадал на ромашке? laughing
  9. Bombaher Звание
    Bombaher
    0
    Сегодня, 18:56
    Это янки ещё с китайской пво и про не сталкивались. Она построена по базовым принципам СССР и РФ и даже продвинутей и количественно выигрывает. Потом сюрприз будет
  10. AlexWar
    AlexWar
    +1
    Сегодня, 18:56
    Сегодня ВСу выкладывают видео как ударили по кущевскому аэордрому
    Какие ПВО где они были. Шойгу заказывает только 3% на год.

    Вот тоже самое про ПВО, надо усиливать, но никто ниче не делает
    1. AlexWar
      AlexWar
      0
      Сегодня, 19:02

      Нет у нас таких генералов
      1. AlexWar
        AlexWar
        0
        Сегодня, 19:05
        [media=https://www.youtube.com/watch?v=6W5QYdfQhmc]
        Приказ Сталина Паникеры и трусы должны растреливаться на месте
  11. Заступник Звание
    Заступник
    0
    Сегодня, 19:11
    Здравия желаю. "Наиболее развитую интегрированную"
    Мужики, извините,я танкист и скажу,что вижу: сразу,они, своими дронами "дохнуть"не давали
  12. Бускан
    Бускан
    0
    Сегодня, 19:20
    Американский эксперт или американский "эксперт"?