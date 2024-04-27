Польское СМИ: Американские бомбы GLSDB показали свою бесполезность на Украине из-за работы РЭБ ВС РФ

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Польское СМИ: Американские бомбы GLSDB показали свою бесполезность на Украине из-за работы РЭБ ВС РФ

Изготовленные в США бомбы наземного базирования GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) в свое время очень ждало украинское руководство, рассчитывая активно использовать их на фронте. Но уже после передачи ВСУ они показали свою полную бесполезность. Об этом пишет польский информационный ресурс Interia.

По утверждению польской прессы, главным препятствием для использования таких бомб на украинском фронте является активная работа средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Российской Федерации. Как отмечается, средства РЭБ ВС РФ очень эффективно справляются с подавлением навигации GPS, которой оснащены бомбы. После этого подавления бомбы становятся неуправляемыми и их использование теряет свой смысл.

Примечательно, что ранее украинская сторона и даже ряд западных экспертов видели в использовании таких бомб выход из ситуации с дефицитом боеприпасов. Это было связано с тем, что стоимость подобных боеприпасов в два раза ниже, чем стоимость реактивных снарядов для систем залпового огня HIMARS.

Но, как оказалось, использование таких бомб желаемого результата не дает. Поэтому украинское командование было вынуждено практически прекратить использование бомб GLSBD на фронте. Справиться с эффективно работающими российскими системами РЭБ украинская сторона тоже не в состоянии, а многие западные военные аналитики называют систему радиоэлектронной борьбы ВС РФ одной из лучших в мире.
10 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:50
    Не знаю как на самом деле ,но на рекламных роликах смотрелось впечатляющие.
    1. Berkut752 Звание
      Berkut752
      +1
      Сегодня, 19:02
      Надо украинцам предложить , что бы они эти бомбы, отдали нашим, у них больше опыта. наши точно запустят.
    2. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +1
      Сегодня, 19:03
      в рекламных роликах и тайд отстирывал без кипячения даже самые безнадежные пятна, возможно даже трупные ....
  2. юрий Л Звание
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 18:10
    Так получается,и от от УМПБ Д-30СН тоже скоро толку не будет?Ладно,телевышку в Харькове успела снести.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 18:14
      . Так получается,и от от УМПБ Д-30СН тоже скоро толку не будет?


      Нет.Так не получается.РЭБ для УМПБ Д-30СН не помеха.

      . Польское СМИ: Американские бомбы GLSDB показали свою бесполезность на Украине из-за работы РЭБ ВС РФ


      Изготовленные в США бомбы наземного базирования GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) в свое время очень ждало украинское руководство, рассчитывая активно использовать их на фронте.


      По традиции перемога превратилась в зраду.В первое время ,пока не подобрали противоядие,было грозное оружие.Да и сейчас тоже оружие неплохое, особенно против тех у кого нет мощной РЭБ. Зато в ответ появилась УМПБ Д-30СН.
      1. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        0
        Сегодня, 19:06
        РЭБ для все помеха, просто для чего то она помеха больше , а для чего то меньше.
        если что наши УМПК и УМПБ не по gps (хотя если прицепиться к термину то да , по gps, ибо gps это Global Positioning System, то есть система глобального позиционирования , а то что у нас называюбт gps это одна из многих систем и называется она navstar) летают а по ГЛОНАСС. а у кастрюль нет больших эффективных комплексов глушения ГЛОНАСС .
  3. Ив762 Звание
    Ив762
    0
    Сегодня, 18:16
    Польское СМИ: Американские бомбы GLSDB показали свою бесполезность на Украине из-за работы РЭБ ВС РФ

    Да мы ещё американскому "хмырю" поверили...про боньбы эти... request На кой пшеков-то ещё.?. Копипаста копипасты?
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:19
    Война вообще дело дорогое, а ведение эффективных боевых действий обходится несоизмеримо больше!!!
    Такое выдержат не только все... не по карману это им, что становится очевидно многим и до остальных дойдёт, обязательно.
  5. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +2
    Сегодня, 18:33
    Да, на наших ребятах. ПВО, РЭБ сейчас большая ответственность. Удачи вам, ребята и здоровья❗❗❗
  6. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +1
    Сегодня, 18:50
    Не могу понять, почему GLSDB с наведением по GPS не эффективна и подвержена влиянию РЭБ а Хаймарсы с такой же системой наведения по GPS почему то эффективны при всем противодействии РЭБ и крови попили немеряно армии РФ.