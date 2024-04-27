. Польское СМИ: Американские бомбы GLSDB показали свою бесполезность на Украине из-за работы РЭБ ВС РФ

Изготовленные в США бомбы наземного базирования GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) в свое время очень ждало украинское руководство, рассчитывая активно использовать их на фронте. Но уже после передачи ВСУ они показали свою полную бесполезность. Об этом пишет польский информационный ресурс Interia.По утверждению польской прессы, главным препятствием для использования таких бомб на украинском фронте является активная работа средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Российской Федерации. Как отмечается, средства РЭБ ВС РФ очень эффективно справляются с подавлением навигации GPS, которой оснащены бомбы. После этого подавления бомбы становятся неуправляемыми и их использование теряет свой смысл.Примечательно, что ранее украинская сторона и даже ряд западных экспертов видели в использовании таких бомб выход из ситуации с дефицитом боеприпасов. Это было связано с тем, что стоимость подобных боеприпасов в два раза ниже, чем стоимость реактивных снарядов для систем залпового огня HIMARS.Но, как оказалось, использование таких бомб желаемого результата не дает. Поэтому украинское командование было вынуждено практически прекратить использование бомб GLSBD на фронте. Справиться с эффективно работающими российскими системами РЭБ украинская сторона тоже не в состоянии, а многие западные военные аналитики называют систему радиоэлектронной борьбы ВС РФ одной из лучших в мире.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»