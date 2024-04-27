Показаны кадры, как российский боец вещмешком сбил атаковавший его дрон-камикадзе

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Показаны кадры, как российский боец вещмешком сбил атаковавший его дрон-камикадзе

На войне бывает всякое. Порою ловкость и находчивость спасает бойца от неминуемого ранения или гибели самым неожиданным способом. Именно такой случай произошел в районе села Никольское под Угледаром в Донецкой республике.

В сети активно распространяется видео, снятое разведывательным БПЛА, на котором российский боец, не растерявшись, сумел сбить в воздухе атаковавший его украинский дрон-камикадзе. В качестве «средства ПВО» солдат использовал, как пишут в пабликах, мешок с картошкой.





Боец 3-го батальона 91-го отдельного стрелкового полка ВС РФ рядовой Хатамов родом из Узбекистана участвовал в составе группы в эвакуационных мероприятиях вблизи с передовой. Один из бойцов отряда в результате вражеской атаки получил незначительное ранение и отстал. Тогда ушедший вперед Хатамов решил вернуться и помочь товарищу.



Однако в этот момент его решил атаковать оператор вражеского FPV-дрона, который пролетев мимо раненого военнослужащего и совершив вираж нацелился на спешащего на помощь сослуживцу Хатамова. На удачу, беспилотник попал в поле зрения нашего бойца и тот, недолго думая, ударил его вещмешком. Дрон сдетонировал, но и здесь у военного сработала реакция, он отпрыгнул в оказавшуюся вблизи воронку.



В результате, как сообщается, Хатамов получил незначительные осколочные ранения, которые обычно называют «царапинами». После этого, немного придя в себя после победы над вражеским БПЛА, он помог эвакуироваться своему товарищу.

Это не первый и далеко не единственный случай, когда наши бойцы выходят победителями из прямой схватки с вражескими беспилотниками. В январе прошлого года в сети были опубликованы кадры, на которых российский боец, увернувшись от сброса ВОГ с БПЛА, притворился оглушенным. Когда оператор решил убедиться, что цель поражена, солдат неожиданно вскочил и поймав дрон руками просто разломил его на части.

28 комментариев
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  1. GrandDao Звание
    GrandDao
    +15
    Сегодня, 17:53
    Ох. От пяток до макушки пробрало. Дай Бог здоровья парню.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +17
      Сегодня, 17:56
      Это был мешок картошки, которую боец поджарил с помощью фашистского дрона. good
      Просто красавчик.
      Барон Мюнхгаузен нервно курит в сторонке.
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +8
        Сегодня, 18:17
        Тёркин, образца 2024... как же парень скумекал то... молодец.
        1. Вольноопределяющийся Марек Звание
          Вольноопределяющийся Марек
          0
          Сегодня, 18:41
          Точно!
          ... незаряженной гранатой,
          Теркин немца, с левой- шмяк!
          немец охнул и обмяк...
        2. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 18:55
          Аэродромный
          ...... как же парень скумекал то... молодец.

          Сомневаюсь, что в мешке картошка лежала (это уже неважно), а парень шустро среагировал, молодец.
          На видео четко видно как метнул мешок, не то что, как про сказку с банкой помидоров.
  2. Aerolab Звание
    Aerolab
    +5
    Сегодня, 17:54
    На войне как на войне. Всякое бывает, даже то чего не может быть.
  3. Orso Звание
    Orso
    +10
    Сегодня, 17:55
    Нервы у бойца железные и реакция отменная. Красавец!
    1. Aerolab Звание
      Aerolab
      +5
      Сегодня, 18:02
      Захочешь жить, не так раскорячешься. (Особенности национальной охоты)
  4. Roust Звание
    Roust
    +3
    Сегодня, 18:01
    Ай, да Хатамов, Молодец! Наш Боец! Вражину посрамил и товарища спас.
  5. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 18:01
    Русская смекалка во всей красе. Сейчас на Западе завопят, что это фейк, такого быть не может.... Пусть кричат, пусть трясутся, потому как они себе много на что наговорили. Русский боец сбил натовский дрон на русский земле, а русская земля - простирается на Запад до самой Варшавы, а то и до Берлина, основаннного славянами.

    Простирается до Львова и Кишинёва - всё это русские земли. И русская смекалка там - это наше оружие тайное.

    Слава этому парню и русской смекалке!

    А эта вся шантрапа, прибравшая русский город Колывань (Таллин), русскую Ригу, Пернов (Пярну), Юрьев (Тарту), русскую Варшаву, всю Украину, Берлин, основанный нашими предками. Захватившие Бендеры и Измаил, финские земли и острова Балтийского моря, включая Готланд и Сааремаа - пусть валят к своим патронам в Лондон, Вашингтон и Тель-Авив. А заодно освободят нашу Аляску, Калифорнию и другие земли по ту сторону океана.

    Хватит оправдываться, пора у этих восставших рабов забирать наше исконное!
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      -2
      Сегодня, 18:35
      Цитата: Vladlous
      Русская смекалка во всей красе. Русский боец сбил натовский дрон на русский земле, а русская земля - простирается на Запад до самой Варшавы, а то и до Берлина, основаннного славянами.

      Смотрите пример. Султа́н Амет-Хан (крымскотат. Amethan Sultan / دخان سلطان[3], при рождении — 20 октября 1920, Алупка, Правительство Юга России — 1 февраля 1971, Московская область) — советский военный лётчик-ас крымскотатарского происхождения, участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза (1943, 1945). Член ВКП(б) с 1942 года. поэтому правильно это российский Воин узбекского происхождения.. и смекалка у него русской- никак не может быть.. страна у нас называется Российская Федерация (РФ)-Россия. Вот когда будет называться Русью.. Вы будете правы..
      1. Vladlous Звание
        Vladlous
        +5
        Сегодня, 18:44
        Формально Вы правы. НО для всех врагов России - все мы русские.
        1. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          +1
          Сегодня, 18:45
          Цитата: Vladlous
          НО для всех врагов России - все мы русские.

          это правда абсолютная.. но мы же не они и понимаем нюансы hi
      2. maiman61 Звание
        maiman61
        -1
        Сегодня, 18:52
        Одно забыл, в мирное время мы люди разной национальности, а во время войны мы все русские!
        1. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          +2
          Сегодня, 18:58
          Цитата: maiman61
          а во время войны мы все русские!

          и это правда, но от этого у узбека не появляется русская смекалка.. Ахмет-Хан для немцев - русский был, но никто в СССР не писал про него, что у него русская смекалка и т.д. (Вы коммент просто почитайте внимательнее на который я отвечал и поймете о чем я) новость как вообще звучит? "Показаны кадры, как российский боец вещмешком сбил атаковавший его дрон-камикадзе..."
      3. ГГВ Звание
        ГГВ
        0
        Сегодня, 19:34
        С чего Вы взяли,что Амет-Хан крымскотатарского происхождения?Отец у него дагестанец,если точнее то лакец.Здесь не плохо бы было переиначить слова профессора Преображенского:"не читайте Википедию, особенно за завтраком". Кстати ему принадлежат слова:"Я герой не татарский и лакский,я герой -Советского Союза"
  6. svp67 Звание
    svp67
    +1
    Сегодня, 18:04
    Показаны кадры, как российский боец вещмешком сбил атаковавший его дрон-камикадзе
    У украинцев дроны сбивают банками с консервацией, у нас с помощью мешка с картошкой (?????) Ну народы то братские...)))
  7. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +6
    Сегодня, 18:09
    Низкий поклон нашим парням на фронте. В таких трудных условиях находятся там, даже представить сложно. Не только быть на чеку постоянно, но и реагировать быстро. Бесстрашные мужчины наши!
  8. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +5
    Сегодня, 18:10
    КРА - СА - ВЕЦ ❗❗❗Ну, больше сказать просто нечего❗❗❗
  9. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 18:13
    В его ситуации наверное единственно правильное решение было. Самообладание на высоте и смекалка не подвела. Если можно вещмешком отбиться, почему же многие даже про личное оружие забывают. Понятно, что там порой не до этого, но тут или ты его хоть чем и как-нибудь, или он тебя.
  10. Enceladus Звание
    Enceladus
    +3
    Сегодня, 18:25
    Щас Беларуссию обвинят за поставки нам нового противодронного оружия good laughing
  11. костя1
    костя1
    -4
    Сегодня, 18:36
    Может банка с огурцами все же удобнее? lol
  12. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 18:42
    а что это так искрило как петарда а тов Хатамову долгих лет)))фарта у тебя братуха и так хватает
  13. Прощай оружие.
    Прощай оружие.
    0
    Сегодня, 18:42
    Наградят парня за отвагу.
  14. maiman61 Звание
    maiman61
    0
    Сегодня, 18:50
    Ну молодец! Слов нет! А вот вопрос? Кажется у него оружия нет, почему?
  15. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 18:55
    В качестве «средства ПВО» солдат использовал, как пишут в пабликах, мешок с картошкой.
    Правда "картошка" так детонировала, ну это другой вопрос. Вот это реально подтверждённый факт- сбил дрон вещмешком!!! А бандерлоги так и не подтвердили сбитие крылатой ракеты банкой с огурцами, которой пользовалась одинокая старушка с балкона.
  16. Cayz Kfgby Звание
    Cayz Kfgby
    0
    Сегодня, 19:00
    У меня один вопрос: зачем наш герой нёс мешок картошки, если решил вернуться за раненным? Есть идея, что он использовал мешок с картошкой с той же целью, что и танкисты - дополнительная "броня"
  17. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    0
    Сегодня, 19:38
    Это вам не бабка с банкой огурцов, так топорно придуманная укропропагандой... здесь налицо задокументированный пруф!
    Русский солдат - это настоящий Тёркин! Твардовскому ничего не надо было выдумывать, достаточно было просто посмотреть на русского солдата!