Показаны кадры, как российский боец вещмешком сбил атаковавший его дрон-камикадзе
На войне бывает всякое. Порою ловкость и находчивость спасает бойца от неминуемого ранения или гибели самым неожиданным способом. Именно такой случай произошел в районе села Никольское под Угледаром в Донецкой республике.
В сети активно распространяется видео, снятое разведывательным БПЛА, на котором российский боец, не растерявшись, сумел сбить в воздухе атаковавший его украинский дрон-камикадзе. В качестве «средства ПВО» солдат использовал, как пишут в пабликах, мешок с картошкой.
Боец 3-го батальона 91-го отдельного стрелкового полка ВС РФ рядовой Хатамов родом из Узбекистана участвовал в составе группы в эвакуационных мероприятиях вблизи с передовой. Один из бойцов отряда в результате вражеской атаки получил незначительное ранение и отстал. Тогда ушедший вперед Хатамов решил вернуться и помочь товарищу.
Однако в этот момент его решил атаковать оператор вражеского FPV-дрона, который пролетев мимо раненого военнослужащего и совершив вираж нацелился на спешащего на помощь сослуживцу Хатамова. На удачу, беспилотник попал в поле зрения нашего бойца и тот, недолго думая, ударил его вещмешком. Дрон сдетонировал, но и здесь у военного сработала реакция, он отпрыгнул в оказавшуюся вблизи воронку.
В результате, как сообщается, Хатамов получил незначительные осколочные ранения, которые обычно называют «царапинами». После этого, немного придя в себя после победы над вражеским БПЛА, он помог эвакуироваться своему товарищу.
Это не первый и далеко не единственный случай, когда наши бойцы выходят победителями из прямой схватки с вражескими беспилотниками. В январе прошлого года в сети были опубликованы кадры, на которых российский боец, увернувшись от сброса ВОГ с БПЛА, притворился оглушенным. Когда оператор решил убедиться, что цель поражена, солдат неожиданно вскочил и поймав дрон руками просто разломил его на части.
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