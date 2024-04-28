Графен открывает новые возможности в полупроводниковой электронике

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Графен открывает новые возможности в полупроводниковой электронике

Группа исследователей из Технологического института Джорджии создала первый в мире функциональный полупроводник из графена. Эта разработка может привести к созданию передовых электронных устройств и приложений квантовых вычислений.

Графин – это двумерная модификация углерода, которая сформирована в виде одного слоя атома. Высокая подвижность носителей заряда, которая оказывается максимальной среди всех известных материалов, делает этот материал чрезвычайно перспективным в области наноэлектроники.



Два десятилетия назад двое ученых с российскими корнями Андрей Гейм и Константин Новоёслов впервые получили графен на подложке окисленного кремния.

Полупроводники, рассматриваемые как строительный блок электронных устройств, необходимы для связи, вычислений, здравоохранения, военных систем, транспорта и множества других сфер.

Полупроводники обычно изготавливаются из кремния — материала, который в своё время произвел революцию в электронной промышленности и послужил началом становления и развития цифровой эпохи. Очищенный кремний используется в таких устройствах, как компьютерные чипы, транзисторы, интегральные схемы и жидкокристаллические дисплеи. Его высокостабильная атомная структура означает, что он обладает проводящими свойствами металла, а также является изолятором, поэтому кремний может как проводить, так и блокировать электричество.

По данным специалистов, работающих в этой области, становится очевидным, что кремний уже всё ближе к пределам своих возможностей, когда речь заходит о более скоростных вычислениях и максимально компактных размерах электронных устройств.

В стремлении найти жизнеспособную альтернативу кремнию Уолтер де Хир, профессор физики в Технологическом институте Джорджии, возглавил группу исследователей из Атланты, штат Джорджия, и Тяньцзиня, Китай, для производства графенового полупроводника, совместимого с методами обработки микроэлектроники.

Поскольку графен не является ни полупроводником, ни металлом, учёным пришлось найти способ включать и выключать его, чтобы он мог работать как кремний.

Для этого исследователи поместили в графен атомы, способные превратить вещество в управляемое с точки зрения проводимости - метод, называемый допингом, который помогает влиять на проводимость материала.
6 комментариев
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 01:39
    Не знаю,но читал что у графена минус высокая хрупкость. Посмотрим,возможно что и наши учёные занимаются альтернативными способами создания нового поколения микроэлектроники.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 01:51
      Графен — это одноатомный слой углерода, представляющий собой двумерный материал с гексагональной кристаллической структурой.

      Он в миллион раз тоньше человеческого волоса и в 200 раз прочнее стали. Обладает наилучшей из известных материалов тепло- и электропроводностью, а при определённых условиях может быть легче воздуха.

      Графен используется в различных областях, включая электронику, энергетику, медицину, транспорт и многие другие.
  2. KelWin Звание
    KelWin
    +1
    Сегодня, 01:59
    Какое отношение к графену имеет древний атлон на фотке? Тем более, что этот самый графен, внезапно, оказался ниразу негоден никуда (возможно пока).
  3. Гиперштейн Звание
    Гиперштейн
    +1
    Сегодня, 02:03
    Графин – это двумерная модификация углерода... Ч0?????!!!!
    Графин - это муж графини же?
  4. acetophenon Звание
    acetophenon
    +1
    Сегодня, 02:17
    Автор уверен, что понимает хоть что-нибудь в том, о чем пишет? Крепко сомневаюсь. А за Новоёслова, возможно, придется ответить.
  5. ziqzaq Звание
    ziqzaq
    +1
    Сегодня, 02:47
    Во что превратили ВО?....