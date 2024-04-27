Житель Чернигова подал иск в Верховный суд Украины против рады по поводу отмены президентских выборов

Довольно нестандартная, даже экстраординарная ситуация намечается в правовом поле Украины. Житель города Чернигов Олег Серик подал иск в Верховный суд Украины против Верховной рады по поводу отмены президентских выборов, которые, согласно Конституции, должны были состояться 31 марта этого года. Плебисцит был не то что отменен, но фактически проигнорирован по инициативе Зеленского, в чем ему не стали противиться и нардепы парламента. Глава киевского режима мотивировал такое решение действующим с 24 февраля 2022 года в стране военным положением.Однако житель Чернигова с такой мотивировкой ущемления положенных по Основному закону прав граждан на волеизъявление и выборы главы государства оказался категорически не согласен. В своем иске он указал, что предыдущие выборы президента состоялись 31.03.2019, а Владимир Зеленский принял присягу как глава государства 20.05.2019. Соответственно, со следующего дня, 21.05.2019, начался установленный Конституцией Украины отсчет пятилетнего срока полномочий главы государства. Таким образом, говорится в иске, установленный Основным законом срок полномочий президента истекает 21 мая 2024 года.В свою очередь, Верховная рада согласно положениям пункта 7 части первой статьи 85 Конституции обязана назначить дату очередных выборов не позднее пятилетнего срока с момента предыдущих. Однако парламент фактически проигнорировал Основной закон и просто не стал назначать дату плебисцита. Истец считает, что таким образом законодатели совершили противоправное деяние, которое лишает права значительного круга лиц участвовать в избирательном процессе, являющемся основой легитимности правового государства.Но что самое интересное, Верховный суд принял иск Серика к рассмотрению и вынес решение открыть по нему производство, что уже само по себе говорит о многом. Для предоставления объяснений в рамках производства Верховной раде дано 15 дней, после чего у истца будет еще три дня на отклик по этому пояснению.Напомним, на Украине идет дискуссия относительно легитимности президента Зеленского после 20 мая 2024 года, когда истекает пятилетний срок его конституционных полномочий. Его противники настаивают на том, что после этой даты он не может более исполнять обязанности главы государства, его полномочия переходят спикеру Верховной рады до новых выборов.Однако на Банковой такую трактовку отвергают и указывают на статью Конституции, по которой президент продолжает исполнять свои обязанности до вступления в должность нового главы государства. А тех, кто говорит о нелегитимности Зеленского обвиняют в распространении «кремлевских нарративов».Очень интересная коллизия, которую обязательно стоит отслеживать, особенно с учетом того, что киевские власти на каждом углу кричат о приверженности демократии на пути вступления Украины в Евросоюз. Что будет, если Верховный суд встанет на сторону истца? В этом случае окончательное решение будет за Конституционным судом, но в нем большинство судей назначены в период президентства Петра Порошенко, который сам не прочь вновь стать главой государства и критикует отмену выборов.Интересно будет узнать реакцию на происходящее и Европарламента, который буквально накануне на пленарной сессии в Страсбурге принял антироссийскую резолюцию, в которой утверждается, что президентские выборы в РФ якобы были недемократическими. Но они были, все как положено по Конституции РФ, никаких нарушений ни одним из множества международных наблюдателей не зафиксировано. А кто такой тогда Зеленский после 21 мая? Какова будет легитимность всех достигнутым с ним международных соглашений и прочего после этой даты? Загадка…