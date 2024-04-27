Житель Чернигова подал иск в Верховный суд Украины против рады по поводу отмены президентских выборов

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Житель Чернигова подал иск в Верховный суд Украины против рады по поводу отмены президентских выборов

Довольно нестандартная, даже экстраординарная ситуация намечается в правовом поле Украины. Житель города Чернигов Олег Серик подал иск в Верховный суд Украины против Верховной рады по поводу отмены президентских выборов, которые, согласно Конституции, должны были состояться 31 марта этого года. Плебисцит был не то что отменен, но фактически проигнорирован по инициативе Зеленского, в чем ему не стали противиться и нардепы парламента. Глава киевского режима мотивировал такое решение действующим с 24 февраля 2022 года в стране военным положением.

Однако житель Чернигова с такой мотивировкой ущемления положенных по Основному закону прав граждан на волеизъявление и выборы главы государства оказался категорически не согласен. В своем иске он указал, что предыдущие выборы президента состоялись 31.03.2019, а Владимир Зеленский принял присягу как глава государства 20.05.2019. Соответственно, со следующего дня, 21.05.2019, начался установленный Конституцией Украины отсчет пятилетнего срока полномочий главы государства. Таким образом, говорится в иске, установленный Основным законом срок полномочий президента истекает 21 мая 2024 года.



В свою очередь, Верховная рада согласно положениям пункта 7 части первой статьи 85 Конституции обязана назначить дату очередных выборов не позднее пятилетнего срока с момента предыдущих. Однако парламент фактически проигнорировал Основной закон и просто не стал назначать дату плебисцита. Истец считает, что таким образом законодатели совершили противоправное деяние, которое лишает права значительного круга лиц участвовать в избирательном процессе, являющемся основой легитимности правового государства.

Но что самое интересное, Верховный суд принял иск Серика к рассмотрению и вынес решение открыть по нему производство, что уже само по себе говорит о многом. Для предоставления объяснений в рамках производства Верховной раде дано 15 дней, после чего у истца будет еще три дня на отклик по этому пояснению.

Напомним, на Украине идет дискуссия относительно легитимности президента Зеленского после 20 мая 2024 года, когда истекает пятилетний срок его конституционных полномочий. Его противники настаивают на том, что после этой даты он не может более исполнять обязанности главы государства, его полномочия переходят спикеру Верховной рады до новых выборов.

Однако на Банковой такую трактовку отвергают и указывают на статью Конституции, по которой президент продолжает исполнять свои обязанности до вступления в должность нового главы государства. А тех, кто говорит о нелегитимности Зеленского обвиняют в распространении «кремлевских нарративов».

Очень интересная коллизия, которую обязательно стоит отслеживать, особенно с учетом того, что киевские власти на каждом углу кричат о приверженности демократии на пути вступления Украины в Евросоюз. Что будет, если Верховный суд встанет на сторону истца? В этом случае окончательное решение будет за Конституционным судом, но в нем большинство судей назначены в период президентства Петра Порошенко, который сам не прочь вновь стать главой государства и критикует отмену выборов.

Интересно будет узнать реакцию на происходящее и Европарламента, который буквально накануне на пленарной сессии в Страсбурге принял антироссийскую резолюцию, в которой утверждается, что президентские выборы в РФ якобы были недемократическими. Но они были, все как положено по Конституции РФ, никаких нарушений ни одним из множества международных наблюдателей не зафиксировано. А кто такой тогда Зеленский после 21 мая? Какова будет легитимность всех достигнутым с ним международных соглашений и прочего после этой даты? Загадка…
8 комментариев
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  1. geor.tcherniaev Звание
    geor.tcherniaev
    +3
    Сегодня, 18:46
    И тут неожиданно для всех к жителю Чернигова нагрянуло ТЦК... Для проверки, исполняет ли он конституционные обязанности по захисту ридной нэньки...
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +2
      Сегодня, 19:01
      Серик поднасерил Зелику)))


      Кажется, пауки в бандеровской банке начинают кушать друг друга.

      Лучший исход для Зеленского - если его прибьёт наш Кинжал...
  2. Vladlous Звание
    Vladlous
    +3
    Сегодня, 18:51
    Интересно, такой активист долго планирует прожить? Хорошо будет, если за ним, как написал Георгий Черняев, просто примчится ТЦК, а если просто убьют? Там это запросто. Ещё и семью грохнут. Таким редкостным кровавым клоунам можно всё. У них нет ограничений. И порой мне кажется, что отцом всех этих Коломойских, Зеленских и прочих - был сам главный чёрт из ада. Чертиловичи они.
  3. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 18:51
    мотивировал такое решение действующим с 24 февраля 2022 года в стране военным положением
    . А военное положение хунта чем мотивировала? Или просто так введено.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 19:11
      Интересно будет узнать реакцию на происходящее и Европарламента

      Никакой реакции не будет, это событие пройдет незамеченным, а этот О. Серик рискует просто исчезнуть, кануть в "небытие".
  4. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 18:58
    Отбрехаются......................
  5. Electrical Звание
    Electrical
    +2
    Сегодня, 19:04
    Дарю рагулям идею.
    Так как полномочия зелибобы истекают. А выборы согласно конституции не назначены. То любой кандидат, кто сам себя первым обьявит презиком, тот им и будет. laughing
  6. Glock-17 Звание
    Glock-17
    0
    Сегодня, 19:16
    Ну это как простому немцу во время Второй Мировой написать иск на Гитлера. Фюрер не может быть у власти незаконно.