Пути развития ударного БПЛА «Герань-2»
"Герань-2" на подлете к цели. Фото AFP
С осени 2022 г. российские вооруженные силы активно используют ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2». Эти изделия зарекомендовали себя как надежное и эффективное средство для поражения целей в тылах противника. При этом беспилотники-камикадзе имеют большой потенциал для модернизации и повышения всех основных характеристик. Несколько дней назад появилась информация о возможных путях развития исходной конструкции и повышения боевых возможностей.
По неофициальным данным
21 апреля на украинских ресурсах появились слайды из некой презентации на тему модернизации ударного БПЛА «Герань-2». Утверждалось, что эти документы были составлены в Особой экономической зоне «Алабуга», где ведется производства таких беспилотников. Якобы украинские хакеры осуществили взлом информационных систем ОЭЗ «Алабуга» и смогли добыть закрытые сведения. Затем украденные документы опубликовали, вероятно, для раскрытия российских секретов и демонстрации собственного потенциала в киберпространстве.
Информация об украинских хакерах пока не имеет достойного подтверждения. Точное происхождение опубликованных данных тоже остается неизвестным. Это действительно могла быть реальная презентация, подготовленная предприятием-изготовителем беспилотников, но нельзя исключать и версию о подделке за авторством противника.
Впрочем, опубликованная информация выглядит правдоподобно. Описанные в презентации направления доработки конструкции принципиально возможны и должны дать очевидные преимущества. Заказчик и производитель «Герани» вряд ли стали бы отказываться от них. Кроме того, некоторые моменты «хакерских» документов соответствуют ранее поступавшим сведениям.
Изменение компоновки для оптимизации характеристик, слайд из предполагаемой презентации "Алабуги". Графика Telegram / "Военный осведомитель"
Вряд ли в ближайшее время станут известны все подробности происхождения недавних данных. Тем не менее, информацию и графику из недавних публикаций следует рассмотреть с точки зрения техники. Также можно представить, какие практические результаты дали бы описанные доработки.
Пути модернизации
За прошедшие полтора года российская армия накопила большой опыт эксплуатации БПЛА «Герань-2» и применения такой техники в различных ситуациях. При этом противник внимательно следит за нашими беспилотниками и ищет способы борьбы с ними. Опыт эксплуатации и применения, а также вражеские попытки противодействия ложатся в основу проектов модернизации. Согласно недавним публикациям, в итоге были внесены изменения во все основные агрегаты и системы беспилотника.
Так, планер схемы «бесхвостка» улучшили, но он не претерпел принципиальных изменений. За счет перекомпоновки внутренних объемов удалось улучшить центровку и оптимизировать летные характеристики. Это привело к меньшему расходу топлива: за полет экономия достигает 13,8 л, что эквивалентно дополнительным 140 км дальности. Была разработана модификация БПЛА с более тяжелым боезарядом. Она отличается усиленной носовой частью планера и почти вдвое уменьшенной емкостью топливных баков.
Изделия «Герань-2» базовой модификации оснащаются осколочно-фугасной боевой частью массой ок. 53 кг с 25 кг взрывчатого вещества. В порядке повышения боевых качеств был разработан новый вариант боезаряда массой 92 кг с 62 кг взрывчатки. При этом тяжелая БЧ имеет комбинированное осколочно-фугасно-кумулятивно-зажигательное действие. По общему могуществу комбинированная БЧ на 70% превосходит базовый боеприпас. Сообщается и о создании термобарического заряда в тех же габаритах.
Доработка планера для установки тяжелой боевой части. Графика Telegram / "Военный осведомитель"
Предполагаемые документы из «Алабуги» подтвердили ранее появлявшуюся информацию о внедрении новых систем связи. В бортовой комплекс электроники интегрирован 4G-модем, обеспечивающий двустороннюю связь с базой через существующие мобильные сети. При этом российские БПЛА «пользуются услугами» украинского оператора «Киевстар» – модемы комплектуются соответствующими SIM-картами. С целью маскировки сигналов обмен данными идет через один из популярных мессенджеров.
«Герань-2» с 4G-модемом передает оператору текущие параметры полета, координаты, состояние «роя» беспилотников и т.д. Также внедряется передача видеосигнала, благодаря которой можно будет серьезно улучшить оперативные возможности одиночных БПЛА и групп.
В ответ на развертывание противником средств радиоэлектронной борьбы «Герани» получили новые приборы навигации. Внедрен усовершенствованный приемник систем ГЛОНАСС и GPS типа «Комета-М». В его составе имеется антенна с восьмилучевой диаграммой направленности, направленной вверх. Боковые лепестки уменьшены, а нижняя полусфера полностью экранирована. Такой приемник ГЛОНАСС / GPS защищен от подавления или подмены сигнала.
Сообщается о планах по переработке систем связи, направленной на использование «Герани» в тактическом звене. После такой доработки дальний БПЛА можно будет применять по целям на малой глубине обороны противника при минимальном времени реакции. В этом случае тяжелый беспилотник станет своего рода аналогом существующих «Ланцетов» и «Кубов», но с более высокими тактико-техническими характеристиками и иным уровнем могущества.
Совершенствование боевой части. Графика Telegram / "Военный осведомитель"
Новые возможности
Таким образом, за последнее время изделие «Герань-2» серьезно изменилось с технической точки зрения и приобрело новые возможности. Кроме того, создается задел для дальнейшей модернизации с повышением основных характеристик и получением дополнительных функций. Все эти процессы являются однозначно положительными и должны помочь решению актуальных задач демилитаризации киевского режима.
Из уже известных данных и недавних документов следует, что общая архитектура и летно-технические характеристики «Герани» полностью устраивают заказчика. Более того, в некоторых случаях отдельными параметрами даже готовы пожертвовать ради роста прочих характеристик – именно так дальность полета «поменяли» на могущество БЧ.
Главным направлением модернизации, как нетрудно заметить, стало обновление бортовой электроники. Ее защищают от внешних воздействий, а также внедряют новые устройства и функции. Благодаря этому «Герань-2» из беспилотника, следующего по заранее определенному маршруту, может превратиться даже в барражирующий боеприпас, вылетающий по вызову.
Большой интерес также представляет идея замены боевых частей. Разработано несколько новых боеприпасов в дополнение к штатному 53-кг осколочно-фугасному заряду. При этом может предусматриваться увеличение полезной нагрузки, которое приводит к росту эффекта и полностью оправдывает сокращение летных характеристик.
Иранские "Шахеды-136" на пусковой установке. Фото Telegram / Dambiev
Очевидно, что на этом развитие БПЛА «Герань-2» не остановится. По всей видимости, дальнейшие модернизации будут продолжать логику нынешних. Не изменяя общую архитектуру, в «Алабуге» будут менять электронику и улучшать боевую нагрузку. Как показывают последние проекты модернизации, даже такие ограниченные меры позволяют серьезно изменить возможности беспилотника.
Минимальное сходство
Согласно распространенной, но официально не подтвержденной версии, российский ударный БПЛА «Герань-2» является локализованной версией иранского изделия «Шахед-136». Действительно, ранние «Герани» имели большое сходство с иностранными беспилотниками и даже использовали унифицированные комплектующие. Однако со временем ситуация изменилась. Специалисты ОЭЗ «Алабуга» постепенно повышали долю отечественных комплектующих, а также дорабатывали конструкцию БПЛА и меняли все основные приборы и устройства.
Последние модификации «Герани» похожи на «Шахед-136» лишь внешне и, по всей видимости, превосходят его по основным параметрам и возможностям. Кроме того, накоплен большой опыт применения такой техники и вполне возможно, что наша армия в этом отношении уже превзошла иранскую. Так или иначе, дело не только в отличиях, но и в эффекте, который они дают. Практика показала, что проект «Герань-2» в его исходном виде и после различных доработок стал одной из самых важных и нужных разработок последнего времени, и его дальнейшее развитие полностью оправдано.
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