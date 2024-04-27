«Нафтогаз Украины»: ВС России атаковали ракетами украинскую газовую инфраструктуру
Вооруженные силы РФ подвергают ударам на подконтрольной киевскому режиму территории не только энергетическую инфраструктуру, но и газовую. Это подтверждают и сегодняшние ракетные прилеты на такие объекты.
Информацию о повреждениях объектов газовой инфраструктуры сообщила пресс-служба компании «Нафтогаз Украины» в своем Telegram-канале.
В релизе говорится о том, что ВС России сегодня ночью атаковали ракетами украинскую газовую инфраструктуру. Теперь идет ликвидация последствий ударов.
- говорится в сообщении «Нафтогаза».
Что именно было повреждено и насколько сильно, в компании не сообщили. Было сказано лишь, что повреждения имели место.
Но подробности сообщили львовские пользователи сети интернет. Они утверждают, что ракетные прилеты наблюдались в направлении города Стрый, где располагается одно из самых крупных газовых хранилищ Украины.
Этот объект уже не в первый раз становится целью для ударов российских ракет, о чем сообщало руководство «Нафтогаза». В марте Алексей Чернышов, возглавляющий компанию, сообщал о поврежденной в результате действий россиян наземной инфраструктуре подземного хранилища природного газа.
Атаки на газовую инфраструктуру Украины упоминал в своем сегодняшнем вечернем сообщении и глава киевского режима Владимир Зеленский. Он отметил, что пораженные объекты предназначены для транзита российского газа в Европу через украинскую территорию.
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