«Нафтогаз Украины»: ВС России атаковали ракетами украинскую газовую инфраструктуру

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«Нафтогаз Украины»: ВС России атаковали ракетами украинскую газовую инфраструктуру

Вооруженные силы РФ подвергают ударам на подконтрольной киевскому режиму территории не только энергетическую инфраструктуру, но и газовую. Это подтверждают и сегодняшние ракетные прилеты на такие объекты.

Информацию о повреждениях объектов газовой инфраструктуры сообщила пресс-служба компании «Нафтогаз Украины» в своем Telegram-канале.



В релизе говорится о том, что ВС России сегодня ночью атаковали ракетами украинскую газовую инфраструктуру. Теперь идет ликвидация последствий ударов.

Наши сотрудники и привлеченные службы занимаются ликвидацией последствий

- говорится в сообщении «Нафтогаза».

Что именно было повреждено и насколько сильно, в компании не сообщили. Было сказано лишь, что повреждения имели место.

Но подробности сообщили львовские пользователи сети интернет. Они утверждают, что ракетные прилеты наблюдались в направлении города Стрый, где располагается одно из самых крупных газовых хранилищ Украины.

Этот объект уже не в первый раз становится целью для ударов российских ракет, о чем сообщало руководство «Нафтогаза». В марте Алексей Чернышов, возглавляющий компанию, сообщал о поврежденной в результате действий россиян наземной инфраструктуре подземного хранилища природного газа.

Атаки на газовую инфраструктуру Украины упоминал в своем сегодняшнем вечернем сообщении и глава киевского режима Владимир Зеленский. Он отметил, что пораженные объекты предназначены для транзита российского газа в Европу через украинскую территорию.
3 комментария
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  1. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 21:49
    Вооруженные силы РФ подвергают ударам на подконтрольной киевскому режиму территории не только энергетическую инфраструктуру, но и газовую.
    время для удивлений, по этому поводу, прошло. Сейчас это становится нормой. Пора укрорейху привыкать к таким вещам.
  2. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 21:54
    Их энергетическая, промышленная, логистическая и экономическая инфраструктура в целом должна продолжать подвергаться неустанным атакам.
  3. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +2
    Сегодня, 21:57
    Приятно что в этом году наконец-то наши взялись за львовско-западенский газ. Разфигачить там всё оборудование желательно чтобы в европку ничего не шло с хранилищ.