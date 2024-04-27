«Нафтогаз Украины»: ВС России атаковали ракетами украинскую газовую инфраструктуру

Вооруженные силы РФ подвергают ударам на подконтрольной киевскому режиму территории не только энергетическую инфраструктуру, но и газовую. Это подтверждают и сегодняшние ракетные прилеты на такие объекты.Информацию о повреждениях объектов газовой инфраструктуры сообщила пресс-служба компании «Нафтогаз Украины» в своем Telegram-канале.В релизе говорится о том, что ВС России сегодня ночью атаковали ракетами украинскую газовую инфраструктуру. Теперь идет ликвидация последствий ударов.- говорится в сообщении «Нафтогаза».Что именно было повреждено и насколько сильно, в компании не сообщили. Было сказано лишь, что повреждения имели место.Но подробности сообщили львовские пользователи сети интернет. Они утверждают, что ракетные прилеты наблюдались в направлении города Стрый, где располагается одно из самых крупных газовых хранилищ Украины.Этот объект уже не в первый раз становится целью для ударов российских ракет, о чем сообщало руководство «Нафтогаза». В марте Алексей Чернышов, возглавляющий компанию, сообщал о поврежденной в результате действий россиян наземной инфраструктуре подземного хранилища природного газа.Атаки на газовую инфраструктуру Украины упоминал в своем сегодняшнем вечернем сообщении и глава киевского режима Владимир Зеленский. Он отметил, что пораженные объекты предназначены для транзита российского газа в Европу через украинскую территорию.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»