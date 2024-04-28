Российская армия освободила Бердычи: вторая к западу от Авдеевки линия обороны Сырского перестала существовать

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Российская армия освободила Бердычи: вторая к западу от Авдеевки линия обороны Сырского перестала существовать

Российские войска продолжают продвижение сразу на нескольких направлений. Сегодня, как уже сообщало «Военное обозрение», наши войска завершили освобождение двух сёл, расположенных к северо-востоку от Очеретино – населённых пунктов Новокалино и Керамик.

Это позволило осуществить охват гарнизона противника в селе Бердычи, которое в течение нескольких недель являлось важнейшим узлом в обороне ВСУ западнее Авдеевки, ранее освобождённой российской армией.



В итоге ВС РФ, взяв гарнизон противника в Бердычах в полукольцо, отрезали пути отхода как минимум в двух направлениях.



К началу суток 28 апреля наши бойцы завершили освобождение Бердычей, сломив сопротивление ВСУ на так называемой «второй к западу от Авдеевки линии Сырского». Эта линия попросту перестала существовать после освобождения Бердычей, которое произошло после освобождения Тоненького, Орловки м Семёновки.

Противник, потеряв более 70 процентов личного состава, откатился к реке Волчья. Освобождённые западнее Авдеевки территории исчисляются десятками квадратных километров. По предварительным данным, таковых не менее 200 кв км.
6 комментариев
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +3
    Сегодня, 01:34
    Успехов нашим военным!Такими темпами скоро будет не просто прорвана оборона всук,а начнётся обвал фронта!
  2. borisvt Звание
    borisvt
    +2
    Сегодня, 01:59
    ..К началу суток 28 апреля наши бойцы завершили освобождение Бердычей
    На редкость отрадная новость, давно ждем smile
  3. invisible_man Звание
    invisible_man
    -1
    Сегодня, 02:11
    Освобождённые западнее Авдеевки территории исчисляются десятками квадратных километров. По предварительным данным, таковых не менее 200 кв км.

    Если таковых "не менее 200 кв. километров", то это уже сотни квадратных километров :).
  4. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 02:13
    Бердычи взяли потому что перед Этим освободили Новобахмутовку и Соловьево, при чем тут Новокалиново и Керамик, они вообще в другой стороне находятся!
    Войска РФ зашли в Архангельское и продолжают двигаться в сторону поселка Прогресс дальше по хребту. Противник рискует оказаться в большом котле, если удастся взять снизу Карловку. Сейчас идут атаки на Нетайлово, которое и откроет дорогу на Карловку...
    И часть гарнизона в Бердычах сдалась по Волге.
    1. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 02:24
      При том, что это тыл нашей атаки. Без их освобождения ВСУ могли ударить нам в спину. Могли отрезать Очеретино и там наши бы оказались в окружении
  5. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 02:22
    Тут фронт ВСУ не просто трещит по швам, а рушится. Чуть ли не по населенному пункту в день берем, а то и больше. Я понимаю, что у Генштаба были и есть свои планы, но не стоит ли в Очеретинский прорыв бросить значимые силы и тут произвести главный прорыв? В перспективе можно отрезать всушную линию Нью-Йорк - Константиновка, а то и Краматорск, Славянск от остальной Украины и наконец-то произвести реальное окружение значимых сил противника?