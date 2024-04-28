Зеленский потребовал от Запада семь батарей американских систем ПВО Patriot

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Зеленский потребовал от Запада семь батарей американских систем ПВО Patriot

Зеленский потребовал от партнеров Украины в срочном порядке поставить семь батарей американского зенитного комплекса Patriot, чтобы закрыть небо от российских ракет и беспилотников. При этом он заявил, что системы ПВО, необходимые Киеву, у Запада имеются.

Аппетиты главаря киевской хунты растут. Если месяц назад он просил у Запада пять систем ПВО Patriot или аналогичных ему, то теперь уже семь. При этом он считает, что союзники должны предоставить зенитные комплексы Украине, поскольку она одна отдувается за весь Запад. В общем, завел старую пластинку о том, что Украина собой закрыла Европу от «агрессии России».



(...) Семь систем нужны Украине. И это минимум. Эти Patriot есть у партнеров

— заявил Зеленский в очередном вечернем обращении.

По последним данным, только Германия готова предоставить Украине системы ПВО Patriot, возможно, что даже две батареи. При этом остальные страны не спешат отправлять Киеву свои зенитные комплексы. Греция, на которую давили США, обещая «защиту» от Турции, отказала отправлять Зеленскому и американский Patriot, и советский С-300. Испания согласилась только на поставку зенитных ракет, выступив категорически против отправки ЗРК.

Пока в Европе ищут крайних, кто все же поделится с Киевом зенитными системами, в США поступили умнее: заказали ЗРК Patriot в рамках нового пакета военной помощи. Но получат его в Киеве только через год-два. Зато с американцев взятки гладки.
16 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 06:06
    «Зеленский потребовал от Запада семь батарей американских систем ПВО Patriot» —

    — Сказал,что если не дадут,потребует восемь ...
    (На счётчик поставил)
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 06:21
      месяц назад он просил у Запада пять систем ПВО Patriot или аналогичных ему, то теперь уже семь
      А дальше восемь, девять....
      Требует все и сразу ! А дают шиш и помаленьку ! crying
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 07:44
      Нехило он там из них верёвки вьёт!Ещё бы потребовал чтобы они свое население мобилизовали тотально на войну,ибо всукам нужен отдых эдак полгода,на европейских курортах,"за счет принимающей стороны "! wassat
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 08:34
        [вьёт!Ещё бы потребовал чтобы они свое население мобилизовали тотально на войну,ибо всукам нужен отдых]
        Скоро и это потребует! laughing
  2. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -6
    Сегодня, 06:16
    Зеленский потребовал от партнеров Украины в срочном порядке поставить семь батарей американского зенитного комплекса Patriot

    настоящий "царь-самодержец" уже давно бы попытался ликвидировать попрошайку, но демократический синедрион сегодняшним башням не позволяет
  3. svp67 Звание
    svp67
    +2
    Сегодня, 06:19
    Зеленский потребовал от партнеров Украины в срочном порядке поставить семь батарей американского зенитного комплекса Patriot
    А он не сказал, от куда Украина возьмет обученный персонал на семь батарей? Понятно, что Европе не комильфо, всякий раз прикрывать гибель своих военнослужащих, отмечу очень ценных специалистов, всякими рассказами про учения... Да и это ж на сколько больше потребуется дорогущих ракет?
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 06:37
      Европе не комильфо, всякий раз прикрывать гибель своих военнослужащих

      да им "начихать" на эти единичные потери, они еще несколько десятилетий так смогут продолжать - страховки выплатят и всего делов!
      1. svp67 Звание
        svp67
        +1
        Сегодня, 06:41
        Цитата: Владимир80
        да им "начихать" на эти единичные потери,

        "Единички" сливаются в "десятки", те в "сотни"... Всегда наступает некий предел.
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 06:44
      Привет, Сергей!
      Цитата: svp67
      Да и это ж на сколько больше потребуется дорогущих ракет?

      "Если посмотреть вооруженным взглядом, то мы увидим три звездочки, четыре звездочки, но лучше всего пять звездочек..." (ф. Карнавальная ночь) А у Зели после кокса сразу в глазах десяток закрутился.
      Смею отметить, что атаки стали более продолжительными и частыми.
      1. svp67 Звание
        svp67
        +1
        Сегодня, 07:11
        Цитата: Егоза
        Привет, Сергей!

        Сударыня hi С Вербным воскресением love
        Цитата: Егоза
        Смею отметить, что атаки стали более продолжительными и частыми.

        Пользуемся моментом, пока система ПВО не на уровне и правильно делаем. Пусть потом развалины важных объектов прикрывают новыми системами
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:40
    Зеленский потребовал от партнеров Украины в срочном порядке поставить семь батарей американского зенитного комплекса Patriot
    Аппетиты действительно растут, но "друзья украины" при этом старательно выискивают у кого еще отобрать Patriot в Европе, чтобы передать нуждающемуся. А то, что потребовал и в срочном порядке их уже давно не удивляет, а тем более не обижает. На уме одно - не дать России победить.
  5. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 06:44
    Потребовал, это не значит, что дадут, сами боятся, им тоже надо❗❗❗
  6. gmss Звание
    gmss
    +1
    Сегодня, 06:56
    Требовал бы уже конкретно у кого имеются для 404 и сколько. А то на западе все молча смотрят друг на друга и не понимают у кого просят.
    Хотя вон бздышеки сказали что не дадут, так как им нужнее. Лабусы в том же духе.
    Ну а шульZ пустил жидкого и чтобы с таурусами не зудили, наскреб один комплекс патриот, лишь бы отстали.
    Остальные молча озираются глядя на испанцев и думают кого следующего хозяин выставит на патриоты
  7. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    -1
    Сегодня, 07:00
    То что "партнёры" тянут с поставками это понятно. Взамен ничего не получат, а остановить наступление не поможет, но гегемон сказал надо. Надо воевать до последнего Пэтриота в Европе и готовить деньги на новые.
  8. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 07:42
    Возможности производства в США сильно сдали. Это не 1945 год, когда каждый день спускали на воду по авианосцу.
  9. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 07:56
    Янки могут опять провернуть испытанный трюк--пообещать дать из своих запасов патриотов,чтобы "союзники" не менжевались,а раскошелились.....как с танками абрамс...а там-"то ли ещё не сделали,то ли слишком дорого"....отмазки всегда найдут,а дело сделано-лохи раскулачены...