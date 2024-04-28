Зеленский потребовал от Запада семь батарей американских систем ПВО Patriot
Зеленский потребовал от партнеров Украины в срочном порядке поставить семь батарей американского зенитного комплекса Patriot, чтобы закрыть небо от российских ракет и беспилотников. При этом он заявил, что системы ПВО, необходимые Киеву, у Запада имеются.
Аппетиты главаря киевской хунты растут. Если месяц назад он просил у Запада пять систем ПВО Patriot или аналогичных ему, то теперь уже семь. При этом он считает, что союзники должны предоставить зенитные комплексы Украине, поскольку она одна отдувается за весь Запад. В общем, завел старую пластинку о том, что Украина собой закрыла Европу от «агрессии России».
— заявил Зеленский в очередном вечернем обращении.
По последним данным, только Германия готова предоставить Украине системы ПВО Patriot, возможно, что даже две батареи. При этом остальные страны не спешат отправлять Киеву свои зенитные комплексы. Греция, на которую давили США, обещая «защиту» от Турции, отказала отправлять Зеленскому и американский Patriot, и советский С-300. Испания согласилась только на поставку зенитных ракет, выступив категорически против отправки ЗРК.
Пока в Европе ищут крайних, кто все же поделится с Киевом зенитными системами, в США поступили умнее: заказали ЗРК Patriot в рамках нового пакета военной помощи. Но получат его в Киеве только через год-два. Зато с американцев взятки гладки.
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