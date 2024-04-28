Литовский посол в Швеции намекнул о подготовке Украиной нового удара по Крымскому мосту

Офис президента согласовал с администрацией Байдена массовый комбинированный удар по Крымскому мосту в начале мая. Разрабатывает операцию MI-6 совместно с штабом НАТО в Европе, все детали пока засекречены даже для украинского Генштаба

Украина при содействии западных советников, прежде всего британских, готовит новый удар по Крымскому мосту. Об этом уже практически открыто говорят на Западе. Накануне литовский посол в Швеции опубликовал в сети Х пост, намекающий на то, что удар готовится.Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сейчас занимающий должность посла в Швеции, опубликовал в соцсети коллаж, на котором изображен Крымский мост и стартующая ракета. Свое «творение» он сопроводил надписью: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время». На публикацию отреагировал зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский, сравнивший прибалтийские республики с «раболепствующими американскими болонками», лающими на Россию.Между тем, по данным украинских ресурсов, ссылающихся на источники в офисе президента Украины и в Генштабе ВСУ, Киев якобы согласовал с Вашингтоном удар по Крымскому мосту, который будет массовым и комбинированным. Под этот удар и поставлены американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. Сейчас Киев поднакопил ракет, учитывая поставки британских Storm Shadow, так что для удара всё готово. Недаром Буданов* (внесен в России в списки экстремистов и террористов) обещал провести операцию против моста до конца первого полугодия.- пишет ТГ-канал "Резидент".Ранее западная пресса утверждала, что США специально передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Крыму и Крымскому мосту.