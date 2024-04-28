Литовский посол в Швеции намекнул о подготовке Украиной нового удара по Крымскому мосту

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Литовский посол в Швеции намекнул о подготовке Украиной нового удара по Крымскому мосту

Украина при содействии западных советников, прежде всего британских, готовит новый удар по Крымскому мосту. Об этом уже практически открыто говорят на Западе. Накануне литовский посол в Швеции опубликовал в сети Х пост, намекающий на то, что удар готовится.

Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сейчас занимающий должность посла в Швеции, опубликовал в соцсети коллаж, на котором изображен Крымский мост и стартующая ракета. Свое «творение» он сопроводил надписью: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время». На публикацию отреагировал зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский, сравнивший прибалтийские республики с «раболепствующими американскими болонками», лающими на Россию.



Между тем, по данным украинских ресурсов, ссылающихся на источники в офисе президента Украины и в Генштабе ВСУ, Киев якобы согласовал с Вашингтоном удар по Крымскому мосту, который будет массовым и комбинированным. Под этот удар и поставлены американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. Сейчас Киев поднакопил ракет, учитывая поставки британских Storm Shadow, так что для удара всё готово. Недаром Буданов* (внесен в России в списки экстремистов и террористов) обещал провести операцию против моста до конца первого полугодия.

Офис президента согласовал с администрацией Байдена массовый комбинированный удар по Крымскому мосту в начале мая. Разрабатывает операцию MI-6 совместно с штабом НАТО в Европе, все детали пока засекречены даже для украинского Генштаба

- пишет ТГ-канал "Резидент".

Ранее западная пресса утверждала, что США специально передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Крыму и Крымскому мосту.
39 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:34
    «Накануне литовский посол в Швеции опубликовал в сети Х пост, намекающий на то, что удар готовится» —

    Намёки у них очень "тонкие",только ещё время не указывают ...
    1. Аргон Звание
      Аргон
      +2
      Сегодня, 07:31
      Время говорит ещё есть... Значит не скоро, а так то могут и троллить от безысходности. В любом случае нам надо быть всегда начеку, а ему пожелать долгой и мучительной смерти. Болтовней на болтовню))
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 07:47
      А что,кремль так и не созрел чтобы нанести удар по Банклвской в Киеве,по офису зели,по зданиям силовых структур и ведомств всук?
      1. Анадыреанец Звание
        Анадыреанец
        +1
        Сегодня, 08:04
        Их там нет, они все по норам.
    3. vladcub Звание
      vladcub
      0
      Сегодня, 08:24
      "время не указывают" 1( много захотели.
      2)возможно, они и сами не определились со временем.
      Вообще-то, тут какой-то мутняк :с какого перепугу, дипломат будет такие детали сообщать? Могет, это сознательно, чтоб напугать Вована,:сейчас, тебе такую бяку сделаем. С какой целью пугают, вопрос другой.
      Могет и другой вариант :"поддерживать штаны" у клоуна?
    4. SEVERIN Звание
      SEVERIN
      0
      Сегодня, 08:26
      Судя по всему удар планируют нанести на праздники 9 мая (логика подсказывает), возможно я ошибаюсь, но для них очень привлекательная дата.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 08:32
        Скорее всего, так и есть. Это единственное, что у них осталось для попытки поднятия "морального духа" укропа.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 06:35
    США специально передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Крыму и Крымскому мосту
    Ну и кто на планете агрессор ?
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +2
      Сегодня, 06:40
      Ну и кто на планете агрессор ?

      агрессор с потрохами купил всю "демократическую общественность", "псевдопатриотическую общественность", "ооны", "юнески", "независимых национальных лидеров" и прочих, и прочих....
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +3
        Сегодня, 06:43
        Цитата: Владимир80
        агрессор с потрохами купил всю

        Зато несет всему миру "Свободу и демократию" !
        Правда никто не знает, что это такое....
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 07:08
        Цитата: Владимир80
        агрессор с потрохами купил всю "демократическую общественность", "псевдопатриотическую общественность", "ооны", "юнески",

        Слаб человек, до злата и до денег жаден.
      3. Аргон Звание
        Аргон
        +1
        Сегодня, 07:33
        Демократия у них тоже диктаторская . Вон в гейропе уже 5лет дают , кто не согласен с режимом. Это какая демократия такая , если просто имеющих свое мнение сажают ?!
  3. Бускан Звание
    Бускан
    +3
    Сегодня, 06:40
    Всем понятно, что атака на крымский мост будет.
    Главное, чтобы потом нам опять не говорили "нас обманули", "это красная линия". Думаю после получения ракет Атакмс атака произойдёт в конце мая после того как Атакамсами "обработают" все важные цели до которых могут "дотянуться".
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 06:49
      Цитата: Бускан
      Думаю после получения ракет Атакмс атака произойдёт в конце мая

      Боюсь, что на 9 мая "подарочек" припасли. А то в США мост обвалился, а в России стоит. Ну, а Зеле только в радость нагадить. Тем более, что скорее всего управлять ракетами будут спецы - "отпускники" из США.
  4. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    0
    Сегодня, 06:41
    мне думается им нужна эпическая картина разрушения моста. как с Северным потоком-2. кому это надо остаётся лишь предполагать.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 06:45
      Какая разница теперь,"кому это надо"..Остается только одно-защитить мост.И не так,как в первые два раза..
      1. Jovanni Звание
        Jovanni
        +6
        Сегодня, 07:03
        Цитата: dmi.pris1
        Остается только одно-защитить мост.И не так,как в первые два раза..

        Одной только пассивной защитой мост нам сохранить вряд ли удастся. При энном количестве ракет + дроны перегрузить ПВО вполне реально. Пока ничто не угрожает в ответ Западу, они это воспринимают как компьютерную игру, с интересом и азартом. А мы своей безответностью главным врагам на все их выходки только раззадориваем и провоцируем...
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 07:08
          Про пассивную защиту согласен-что то,да и прорвется.Только вот,ЧТО может сделать наше руководство Западу?Разве что выпустить на экраны ДАМа..
          1. Владимир80 Звание
            Владимир80
            +1
            Сегодня, 07:33
            что может сделать наше руководство Западу

            Ещё может вк-фест запустить по всей стране вместо Бессмертного полка
          2. Аргон Звание
            Аргон
            +1
            Сегодня, 07:36
            Ответить можем, но только для этого нужны деньги и время ... Ну и конечно воля. Первыми нужно наказать англов. Шотландию , Ирландию поворошить.
          3. Johnson Smithson Звание
            Johnson Smithson
            +1
            Сегодня, 08:10
            цель таких ударов как раз добиться ответа по Западу, чтобы втянуть Запад непосредственно в военные действия, чтобы уже они сами воевали,

            надо просто дальше территорию освобождать и создавать санитарную зону, если до Николаева дойти, то дальности ATAСMS до моста уже не хватит
  5. igorra Звание
    igorra
    +6
    Сегодня, 06:44
    Не могу понять в чём отличие террориста Дудаева от террористов Буданова, Зеленского? Почему они спокойно дышат и строят козни против нашей страны? И что, операций МI6 и ЦРУ нет в других странах, где мы могли помочь местным? С французами в Африке хорошо получается, а с англосаксами кишка тонка?
  6. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    -1
    Сегодня, 06:48
    Твари конченые, доиграются, полетят и к ним однажды в Киев❗❗❗
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:48
    Украина при содействии западных советников, прежде всего британских, готовит новый удар по Крымскому мосту
    Она и не скрывает этого, пример тому заявления Буданова западным СМИ. То, что в подготовке удара участвуют англосаксы тоже давно не секрет, т.к. не в первый раз это происходит. Для этого, как правильно указано в статье американцы и подсуетились с ракетами ATACMS. Надеюсь наши готовы к отражению такого удара. Предварительно не мешало разнести еще несколько стратегических объектов на территории украины.
    1. Аргон Звание
      Аргон
      +1
      Сегодня, 07:38
      Желательно бы ещё носители этих атамаксов подпалить.
  8. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 06:52
    Читаю и диву даюсь... А нас в школе учили,что " братский" народ, что Хатынь сожгли- немцы. Кому верить?...
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 08:23
      Когда вы учились в школе - в высших эшелонах власти были xoxлы. И Брежнев, и Хрущев - пришли с УССР и притащили с собой кучу земляков. Поэтому и решили не ворошить союз братских народов.
  9. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    -1
    Сегодня, 07:08
    В таком случае ухлам придется срочно фотографироваться с Банковой и прочими " достопримечательностями".
  10. Orso Звание
    Orso
    +2
    Сегодня, 07:14
    Конечно глупо уподобляться лабусам, но почему бы не опубликовать фото Сувалксого коридора, типа "возвращение Сувалкской губернии в лоно России". Фотографируйтесь, пока не поздно.
    1. Аргон Звание
      Аргон
      +1
      Сегодня, 07:39
      Если учесть их ненависть к нам, то скорее всего он троллит. Иначе зачем ему выдавать секреты ( если он знает про них) ?
  11. Морриган Звание
    Морриган
    +2
    Сегодня, 07:28
    Они ведь не смогут его уничтожить целиком. Обрушить несколько пролетов - да. Потратив кучу ракет. Пролеты восстановят. Ответка может быть сильно больнее. Как это повлияет на ситуацию на фронте? Или может я тупой?
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 07:31
      Ответка может быть сильно больнее.

      Правда?
    2. Алекс Старлей Звание
      Алекс Старлей
      +1
      Сегодня, 07:46
      Да какие несколько пролетов, даже один пролет не реально обрушить, чтобы обрушился один пролет надо чтобы ракет 50 попало в одну точку. вы же видели когда фура бабахнула, часть пролета с одной стороны сдвинулась с опоры и все, за месяц поправили.
  12. seamen2 Звание
    seamen2
    +3
    Сегодня, 07:31
    Почему Буданов еще жив..после Крокус сити холла. И многого другого. Сей литовский посол не попал в *случайную* автокатастрофу.
    Поэтому такие высказывания и угрозы будут продолжаться. Ибо безнаказанность.
    Как выяснилось все это международное право и остальные *ценности*--просто дым.
    А мир живет по старому доброму принципу Homo homini lupus est.
    кто покажет зубы--того боятся и уважают.
    А кто скулит о красных линиях--того и дальше будут пинать.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -2
      Сегодня, 07:37
      Почему Буданов еще жив..после Крокус сити холла.

      интересно что пытались разыграть карту с причастностью хох.лов и бидона, но сейчас видимо "забыли" или хозяева запретили упоминать
  13. dfg Звание
    dfg
    0
    Сегодня, 07:42
    Тут все просто , Миду надо набраться смелости и прямо заявить в случае атаки на крымский мост последует атака на тауэрский мост в лондоне ...тоже своеобразный символ ....предупредить о времени и дате чтоб никто кроме моста не пострадал ну и атаковать если что, а там посмотрим что будет
  14. Astra wild2 Звание
    Astra wild2
    +1
    Сегодня, 08:05
    Крымский мосту них как бельмо на глазу.
    Если не ошибаюс,строят Ж/Д по сухопутному "коридору" на Крым?
  15. El Roz
    El Roz
    -1
    Сегодня, 08:32
    наверное хотят больше таранов по мостам и них там - еще 2-3 в америке и начать в британии тоже. Да и мало чего вдруг хуситам передадут.
  16. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 08:35
    7 или 9 мая - самое время. Но нужны пусковые установки, а их не хватает для массированного удара. При этом точность у ракет далеко не Хаймеровская для моста.
    Вот по городам ударить - тут задница