Разведка боем, или когда закончится «война»

«Вот сколько служу всегда поражаюсь одной странности подчинённых. Разговариваешь с каждым отдельно. Ну не рота, а собрание талантов, почти гениев. У каждого и образование, и способность правильно оценивать ситуацию, и желание стать лучшим…



Но как только эти гении собираются в кучу, без моего руководства, появляется не один большой коллективный гений, а большой коллективный гад, который только и думает, как навредить своему старшине...»

Никто не собирается заканчивать войну

Передел мира не может пройти без военных конфликтов

Когда-то очень давно я стал свидетелем монолога прапорщика, старшины роты, который отчитывал своих подчинённых за какой-то «косяк» по службе. В принципе, дело обычное. В армейской среде существует практически на постоянной основе. В любом подразделении всегда найдётся «новатор», который предложит «более простой способ выполнить приказ». И который в конечном итоге станет причиной невыполнения этого приказа…Прапорщик был опытный, тёртый жизнью, и потому высказывания его часто отличались философским подходом, достаточно интересным для восприятия другими людьми. Тогда меня поразила одна вроде бы простая, но достаточно здравая мысль старшины:Как я понял, речь шла о двух бойцах, пойманных командиром полка в «чепке», из команды, которой поставили задачу вырыть какую-то траншею. Солдаты проявили инициативу, командировали гонцов за «вкусняшками». Ну а дальше втык старшине за то, что «».А вспомнился этот эпизод из прошлой жизни после того, как я послушал вчера выступление белорусского президента Александра Лукашенко. Особенно в той его части, где говорилось о планах оппозиции по захвату Кобринского района Брестской области.Интересное заявление, надо сказать, особенно с учётом того, что президент Лукашенко не отличается «говорливостью», и если о чём-то говорит, то имеет возможность доказать свои слова фактами. Лично мне иногда кажется, что прямолинейность Александра Григорьевича пугает всех соседей гораздо больше, чем армия Белоруссии.Я много читаю и слушаю заявлений европейских чиновников разного ранга о ситуации в Европе и мире. И после почти каждого из них вспоминаются слова старшины. Ведь прав! Каждый отдельно выступает за мир, за добрососедские отношения, за развитие торговли с Россией. А соберутся на какой-нибудь саммит, и вместо «коллективного гения» мы опять видим «коллективного гада».Увы, этот вывод сделали многие аналитики и политики. Многие сейчас подумали об Украине. Но речь идёт о другой войне. Украина уже мало кого интересует. Все понимают, что любые поставки, любые вложения в эту страну – это всего лишь возможность оттянуть время, возможность нанести хоть какой-то урон русским.Вся эта «война» украинцев с русскими – на самом деле всего лишь разведка боем... Разведка с целью выявления военного и экономического потенциала России. А поставки вооружений Киеву – это прекрасный способ утилизировать старьё и наполнить арсеналы новыми системами вооружения. Чтобы мы ни говорили, а задача операции выполнена. СВО помогла увидеть многое из того, о чём раньше только говорили.Почему-то мы перестали связывать события на границах нашего государства в единое целое. При этом мы все говорим правильные вещи. События в Белоруссии, в Казахстане, в Армении, в центральноазиатских республиках, в конечном итоге удар по России. Но дальше тишина. Мы или не понимаем или боимся назвать вещи своими именами.Я очень часто слышу выражение «гибридная война». Но как только начинаешь «пытать» говорившего, что же это такое, получается, что для большинства это всего лишь продолжение «холодной войны». Так ли это? Думаю, что «холодная» и «гибридная» войны не идентичны. Это два разных вида войны.Я выше уже написал о том, что Украина – всего лишь полигон для проведения разведки боем. Война никогда не ведётся лишь на одном направлении. Мне кажется, Украина – это и есть одно из направлений. А Белоруссия, Казахстан, Армения, Арктика и прочее – и есть те, другие направления. Атаки ведутся практически по всему периметру наших границ.Даже то, что сейчас происходит с мигрантами в России, это хорошо проведённая операция по подрыву экономической, а в конечном итоге и военной мощи нашей страны. По большому счёту, без наведения порядка в сфере миграции нам не выжить. Но, с другой стороны, мероприятия проводятся достаточно жёстко. Что вызывает вполне понятную негативную реакцию жителей стран Центральной Азии.Теперь просто необходимо вернуться к заявлению президента Лукашенко. Согласитесь, если уйти от узкого понимания СВО как операции конкретно против Украины и её режима, захват Кобринского района Брестской области выглядит совершенно по-другому. Особенно с учётом сценария, который раскрыл белорусский президент.Я имею в виду просьбу «новой народной власти» ввести войска НАТО на территорию района. Мне не понятно, почему мы недооцениваем роль Белоруссии как форпоста России на западе. Нет, судя по нашим и белорусским военным, все всё понимают. Я о простых обывателях.Ведь очевидно, что именно с территории Белоруссии мы можем реально отрезать большую группировку войск НАТО, в случае возникновения военного конфликта. Не зря столько воя в Прибалтике и Польше по поводу Сувалкского коридора. Именно через Белоруссию мы можем мгновенно отрезать Прибалтику от НАТО. Логистика по суше будет прекращена. Про безопасность Калининграда я и писать не буду.Да и южное, украинское, направление, если думать в перспективе, очень мешает Западу развернуться по полной. До Киева ближе всего. Чуть повернуть на запад, в сторону Луцка и Львова, и всё. Логистика по южному направлению из Европы перерезана. То есть мечты Польши и других соседей Украины по возвращению утраченных после Второй мировой войны территорий идут прахом…Новые поставки НАТО на Украину, повторюсь, это обычная попытка затянуть окончание СВО с целью выиграть время для перевода собственной экономики на военные рельсы. Войну никто не собирается заканчивать. Просто в тот момент, когда сопредельное государство полностью растратит свой ресурс и превратится, по старой традиции этих территорий, в Дикое поле, будет открыт следующий фронт.Я уже писал о переделе мира и военной составляющей этого процесса достаточно давно. То, что власть никто отдавать без борьбы не собирается, думаю, понятно всем. Сейчас речь идёт о глобальных процессах, касающихся всех, всего населения планеты. Тот самый случай, когда «если ты не интересуешься политикой, политика заинтересуется тобой».Те конфликты, которые были развязаны в последнее время и ещё будут развязаны в ближайшем будущем, это акты одного спектакля. Это попытка супердержав решить проблемы вне своих территорий. Пока это удаётся, но ситуация настолько накалена, что в любой момент может «полыхнуть» в самом неожиданном месте.Об опасности для нашего ближайшего союзника я рассказал достаточно подробно. Но есть ещё опасность очередной резни в Армении. Не хочу никого пугать, но название территории Армении «» в устах президента Эрдогана что-то да значит. Да и Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан сейчас достаточно дестабилизированы.Активизированы Арктика, Дальний Восток. Пока только «нам показывают кулак из-за забора». Но кто знает, к чему это может привести. Точно так же можно сказать об арабо-израильской войне. Теперь уже никто не сомневается в том, что Тель-Авив провоцирует весь исламский мир. Чем эта провокация обернётся для самого Израиля, пока не ясно. Драться с Ираном – это не бандитов по пустыне гонять…Судьба мира зависит от того, сможем ли мы избежать прямого столкновения с США или нет. Можно и по-другому – смогут ли США продолжать решать свои проблемы чужими руками? Увы, но гибридная война не заканчивается, и пока предсказать её окончание не может никто...