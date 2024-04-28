Украинские ресурсы: Сырский получил разрешение на использование резервов для ликвидации прорыва ВС России под Очеретино

Постоянное продвижение русских и захват новых населенных пунктов, бьют очень сильно по моральному духу ВСУ, которые начнут чаще отступать и в какой-то момент, когда россияне ударят сразу со всех сторон - оборона на фронте может рухнуть

Ситуация в районе Очеретино, где российские войска прорвали фронт и расширяют прорыв, беря новые населенные пункты, в Киеве признана критической. На данный момент все предпринимаемые Генштабом ВСУ меры не помогают, а лишь увеличивают потери. На этом фоне Сырский получил указание любыми способами остановить прорыв.Зеленский дал главкому полномочия использовать для ликвидации прорыва все имеющиеся резервы, включая прибывающую с Запада военную технику. Расширение зоны контроля российских войск на Авдеевском направлении не только ломает выстраиваемую ВСУ стратегию обороны, но и очень сильно бьет по моральному духу украинских солдат, и так-то невысокому. В Киеве опасаются, что в какой-то момент украинская армия начнет отступать по всему фронту, а там и до обрушения недалеко.- пишет ТГ-канал «Легитимный».Между тем, появилась информация, что командование украинской группировки бросает под Очеретино сборную солянку, пытаясь хоть как-то остановить продвижение российских войск. Накануне под Керамиком был уничтожен отряд спецназначения СБУ, брошенный в бой за неимением других. Сам Сырский накануне докладывал о «сложной» обстановке на фронте западным кураторам, пожаловавшись, что с каждым днем она становится все хуже и хуже для ВСУ. Главком уведомил западную коалицию, что украинской армии в срочном порядке необходимо получить как можно больше боеприпасов, самолетов, ракет и всего остального. Живая сила у ВСУ пока есть.