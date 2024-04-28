Украинские ресурсы: Сырский получил разрешение на использование резервов для ликвидации прорыва ВС России под Очеретино

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Украинские ресурсы: Сырский получил разрешение на использование резервов для ликвидации прорыва ВС России под Очеретино

Ситуация в районе Очеретино, где российские войска прорвали фронт и расширяют прорыв, беря новые населенные пункты, в Киеве признана критической. На данный момент все предпринимаемые Генштабом ВСУ меры не помогают, а лишь увеличивают потери. На этом фоне Сырский получил указание любыми способами остановить прорыв.

Зеленский дал главкому полномочия использовать для ликвидации прорыва все имеющиеся резервы, включая прибывающую с Запада военную технику. Расширение зоны контроля российских войск на Авдеевском направлении не только ломает выстраиваемую ВСУ стратегию обороны, но и очень сильно бьет по моральному духу украинских солдат, и так-то невысокому. В Киеве опасаются, что в какой-то момент украинская армия начнет отступать по всему фронту, а там и до обрушения недалеко.



Постоянное продвижение русских и захват новых населенных пунктов, бьют очень сильно по моральному духу ВСУ, которые начнут чаще отступать и в какой-то момент, когда россияне ударят сразу со всех сторон - оборона на фронте может рухнуть

- пишет ТГ-канал «Легитимный».

Между тем, появилась информация, что командование украинской группировки бросает под Очеретино сборную солянку, пытаясь хоть как-то остановить продвижение российских войск. Накануне под Керамиком был уничтожен отряд спецназначения СБУ, брошенный в бой за неимением других. Сам Сырский накануне докладывал о «сложной» обстановке на фронте западным кураторам, пожаловавшись, что с каждым днем она становится все хуже и хуже для ВСУ. Главком уведомил западную коалицию, что украинской армии в срочном порядке необходимо получить как можно больше боеприпасов, самолетов, ракет и всего остального. Живая сила у ВСУ пока есть.
20 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 06:58
    «Сырский получил разрешение на использование резервов для ликвидации прорыва ВС России под Очеретино» —

    — Резерв будет "использован",ликвидировать прорыв не получится ...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 07:13
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ликвидировать прорыв не получится ...

      Та Вы шо? Нам тут пообещали, что будет выравнивание фронта и даже "ограниченное контрнаступление...к концу года" Так что планов у нас громадье laughing вот только бодливой корове бог рог не дает! wassat
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 07:14
      Живая сила у ВСУ пока есть.
      Вот именно - пока !
      1. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        0
        Сегодня, 08:18
        Нужно чтобы как можно больше живой силы перешло в категорию неживой силы
      2. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 08:30
        [Живая сила у ВСУ пока есть.]
        Но скоро и она закончится!
    3. алексеев Звание
      алексеев
      +6
      Сегодня, 07:31
      "Использование резервов" - это в современных условиях ведения боевых действий главное.
      Т.е. нам не нужно продвижение и освобождение ради продвижения.
      Нам нужно, чтобы в ходе боёв потери хохла кратно превосходили наши. Лучше на порядок и более. И это возможно, учитывая превосходство в авиации и других средствах поражения. Так, судя по его заявлениям, требует и верховный.
      А когда в незалежной будет совсем плохо с боеспособными войсками территории и населенные пункт сами " освободятся. "Толпы "нибилизованных" это не войска, хоть и раздай им НАТОвское оружие...
    4. Бережливый Звание
      Бережливый
      -2
      Сегодня, 07:50
      Зная где находится ихний стратегический резерв в 120 тысяч всук,по нему давно пора нанести несколько серий ракетно-бомбовых ударов!Чего кремль конителится?
      1. литий17 Звание
        литий17
        +3
        Сегодня, 08:11
        Цитата: Бережливый
        Зная где находится ихний стратегический резерв в 120 тысяч всук,по нему давно пора нанести несколько серий ракетно-бомбовых ударов!Чего кремль конителится?

        И как это вы себе представляете? Судя по сказаному так- стоят воины в шеренгах в большом поле и ждут команды! Ну или собрались на одной поляне и.....
  2. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 07:08
    Требования стандартные, но не видно интереса в подготовке из живой силы пидроздилов стандартов НАТО. Похоже на разочарование.
  3. monetam Звание
    monetam
    +2
    Сегодня, 07:10
    Вообще то силы из стратегических резервов уже используются недели три
  4. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 07:14
    Количество трупов резко возрастет.
  5. svp67 Звание
    svp67
    +2
    Сегодня, 07:15
    Очень знаковое событие этих дней, то, что нашим войскам удалось прорвать линию обороны 3 ОШБр НГУ, а это "Азов" и если уже эти "волчары" не могут удержать движение наших войск, то чего ждать от других...
    Сырский получил разрешение на использование резервов для ликвидации прорыва ВС России под Очеретино
    Посмотрим, как будут развиваться события, но в предыдущие годы, командование ВСУ , такими действиями просто хоронили все свои наступательные планы на предстоящее лето
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      +1
      Сегодня, 08:16
      Я один это вижу?Главнокомандующий получает разрешение у кого-то на использование резервов.Одно слово:НЕРАБЫ.
      1. Electrical Звание
        Electrical
        +1
        Сегодня, 08:24
        Я один это вижу?
        Видимо уже только вы один. У всех остальных такие вопросы давно уже не возникают. Это еще с залужным были варианты кто ему приказывает, и все ли приказы он исполняет. А с сырским изначально всем все было понятно.
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 07:16
    Сырский получил указание любыми способами остановить прорыв.
    А основной способ на сегодня это попробовать задавить наступление украинским "мясом", которого, как показала практика совершенно не жалко. А вот, что из этого выйдет увидим в ближайшие дни, но судя по всему для ВСУ ни чего хорошего не ожидается.
  7. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 07:31
    Острая нехватка дилдо , привела к упадку боевого духа укро-воякЫв!
  8. иван2022 Звание
    иван2022
    +1
    Сегодня, 08:24
    Где нет морали и все продажные, там откуда возьмется "моральный дух" ?
    Обычная тупая упертость + стимуляторы +страх начальственный работают даже лучше.
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 08:25
    Вот когда на Белом здании появится надпись -"Вашингтонский обком закрыт,все ушли на фронт" тогда действительно в бой пошёл последний резерв. . . winked
  10. militari97 Звание
    militari97
    +1
    Сегодня, 08:26
    Ну в таких случаях нужно добивать врага... Времена джентельменов давно прошли...
  11. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 08:29
    Ну вот почему у нас активность только в одном месте? Все сидят на жопе ровно и смотрят как соседи кровью умываются?
    Почему не атакуют на участках, откуда у ВСУ войска сняты?
    Даже просто имитировать атаки, чтобы без потерь, но боялись войска снять