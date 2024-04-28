Российская ПВО отразила ночную атаку украинских беспилотников на четыре российских региона
Украинские вооруженные формирования провели еще одну массированную атаку на российские регионы с помощью беспилотников, в общей сложности перехвачено РЭБ и сбито ЗРК семнадцать БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В течение ночи с субботы на воскресенье украинские беспилотники атаковали четыре российских региона: Брянскую, Курскую, Белгородскую и Калужскую области. Самое большое количество беспилотников атаковало Брянскую область, там ПВО сбило девять дронов, причем атаковали они несколькими волнами. В остальных регионах было сбито по два-три БПЛА.
- говорится в сообщении Минобороны.
На утро о каких-либо повреждениях на земле не сообщается, возгораний и взрывов после атак БПЛА не было. Вечером в субботу украинские паблики писали о якобы воздушной тревоге в Крыму в связи с атакой на полуостров, но никаких подтверждений этому нет, Крымский мост не перекрывался.
Между тем в Московской области после таяния снега обнаружили около десятка украинских беспилотников. Как сообщили в Главном управлении региональной безопасности региона, скорей всего, эти БПЛА упали после воздействия РЭБ. Жителям Подмосковья, собирающимся в лес, посоветовали быть внимательнее, а при обнаружении дронов незамедлительно сообщать в соответствующие органы.
Информация