Российская ПВО отразила ночную атаку украинских беспилотников на четыре российских региона

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Российская ПВО отразила ночную атаку украинских беспилотников на четыре российских региона

Украинские вооруженные формирования провели еще одну массированную атаку на российские регионы с помощью беспилотников, в общей сложности перехвачено РЭБ и сбито ЗРК семнадцать БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В течение ночи с субботы на воскресенье украинские беспилотники атаковали четыре российских региона: Брянскую, Курскую, Белгородскую и Калужскую области. Самое большое количество беспилотников атаковало Брянскую область, там ПВО сбило девять дронов, причем атаковали они несколькими волнами. В остальных регионах было сбито по два-три БПЛА.



Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены семнадцать украинских БПЛА из которых: девять – над территорией Брянской области, три – над территорией Курской области, два – над территорией Белгородской области и три – над территорией Калужской области

- говорится в сообщении Минобороны.

На утро о каких-либо повреждениях на земле не сообщается, возгораний и взрывов после атак БПЛА не было. Вечером в субботу украинские паблики писали о якобы воздушной тревоге в Крыму в связи с атакой на полуостров, но никаких подтверждений этому нет, Крымский мост не перекрывался.

Между тем в Московской области после таяния снега обнаружили около десятка украинских беспилотников. Как сообщили в Главном управлении региональной безопасности региона, скорей всего, эти БПЛА упали после воздействия РЭБ. Жителям Подмосковья, собирающимся в лес, посоветовали быть внимательнее, а при обнаружении дронов незамедлительно сообщать в соответствующие органы.
13 комментариев
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  1. Аргон Звание
    Аргон
    +1
    Сегодня, 07:41
    Если не было взрывов, значит запускают пустышки?! Типа перегружать ПВО?
    1. Б-15 Звание
      Б-15
      0
      Сегодня, 07:48
      Вряд ли. Прицепить заряд даже на пустышку выгоднее, чем просто запускать дрон. Ведь даже сбитый дрон может случайно угодить в неплохую, для них, цель.
      Возможно единственное объяснение пустышки - аппаратура разведки. Но и здесь при разборе остатков это легко выявить.
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      -1
      Сегодня, 07:53
      Аргон-возможно что был массовый запуск дронов-разведчиков,для выявления местонахождения военных объектов и частей,чтобы впоследствии нанесли по ним удары!
      1. Аргон Звание
        Аргон
        -2
        Сегодня, 07:56
        Согласен. Возможно именно для этого. Перегрузить чтоб нужно больше наверное количества.
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 07:51
    Подснежники, а вот пускать могли и наши ждуны
    1. Б-15 Звание
      Б-15
      +1
      Сегодня, 07:54
      Ну наверно, всё же, не наши. smile
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:07
    в общей сложности перехвачено РЭБ и сбито ЗРК семнадцать БПЛА самолетного типа
    Что почти в четыре раза меньше вчерашней массированной атаки на российские регионы. Главное, что разрушений и возгораний нет.
  4. AlexWar
    AlexWar
    0
    Сегодня, 08:14
    Ужас просто.
    Между тем в Московской области после таяния снега обнаружили около десятка украинских беспилотников.
  5. AlexWar
    AlexWar
    0
    Сегодня, 08:15
    Цитата: rotmistr60
    Главное, что разрушений и возгораний нет.

    Врут как обычно, возгорания есть. На канале Рыбарь вчера возмущались по Кущевке аэродрому прилетело
    На территорию России сотни их вылетают, не все конечно пролетают.
    То что пролетает через границу не есть гуд.
    На границе надо организовывать эшелонированное пво. Плюс услышал что ПВОшники получают денежное довольствие не как бы при боевых действиях тоже фактор
    Будут пролетать беспилотники пока первое зарплату не повысят, больше постов не сделают у с-400 есть специальные посты которые мониторят низколетящие цели
    1. AlexWar
      AlexWar
      0
      Сегодня, 08:20
      Шойгу говорит что войска пво получат новой техники на 3% больше.
      3% сделают погоду? Не сделают. На канале рыбарь вот удивлялись опять же по поводу укрытий для самолетов. Там и спрашивают кто виноват? Вот там сидят в министрерстве обороны это же от них должны идти распоряжения технику укрывать.
      Беспилотники выводят из строя НПЗ всякие, и будет проблема с топливом. Всем абсолютно по х.
      Все сводится на том что в армии нельзя начальников компрометировать. Что их проблема. У нас боятся говорить про проблемы
      1. AlexWar
        AlexWar
        0
        Сегодня, 08:27
        С 2022 года Шойгу ни разу не ездил в войска пво. Он не ездил в строевые части и не разбирался что там не хватает. Вот вам отношение. Я сколько новости смотрю он туда никогда не ездил.
        Шойгу интересуют танковые заводы, производство бомб,
        Он ездил на аэродромы чтобы люлей раздать тем кто до их пор не укрыл самолеты, в армии если сверху распоряжение поступит там все что хош сделают если надо
        1. AlexWar
          AlexWar
          0
          Сегодня, 08:35
          Чтобы укрытия построили надо чтобы с министерства обороны люди приезжали? А лицо которое обеспечивало армию сейчас сидит. Тимур Иванов должен был ездить и заботится об обеспечении армии. Потому что в части у командира части денег нет.
          У нас в ковид военные части строили укрепления, почему они сейчас не строят на аэродромах укрытия? Это вопрос.
          По ПВО тут понятно, никто не испектирует их работу.
  6. Nesvoy
    Nesvoy
    0
    Сегодня, 08:25
    Цитата: Аргон
    Если не было взрывов, значит запускают пустышки?! Типа перегружать ПВО?

    Ну чисто технически, а почему нет? Такой дрон в десятки раз дешевле ЗУР. А ЗУР не дешевые и не клепаются десятками и сотни штук в день.