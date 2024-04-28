Украинские подпольщики сообщили подробности ночного удара ВС России по целям в Николаеве

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Украинские подпольщики сообщили подробности ночного удара ВС России по целям в Николаеве

В ночь с субботы на воскресенье ВС России традиционно нанесли серию ударов дронами-камикадзе типа «Герань» по объектам на территории Украины, по применению ракет на данный момент информации нет ни от российских, ни от украинских ресурсов.

Атака беспилотников началась еще до полуночи, атакованы были объекты в Киевской, Харьковской, Хмельницкой областях Украины, также сообщается о серии взрывов на юге, но уже ближе к утру. По предварительным данным, прилетело по Николаеву. Власти города подтвердили удары по городу «спозаранку», но без уточнения какой-либо информации. Зато данные по удару предоставило подполье Николаева.



Согласно сообщению подпольщиков, ВС России под утро нанесли удары по Судостроительному заводу имени 61 коммунара, а также по гостинице, в которой находились англоязычные наемники. Как уточняется, на территории завода квартировали украинские морпехи, а также производилась сборка морских беспилотников. А в гостинице яхт-клуба находились англоязычные наемники в количестве не менее 20 человек. Всего было нанесено три удара, но чем — неизвестно.

Николаевцы сообщают, что взрывы видны в направлении завода имени 61 коммунара, где, по сведениям сопротивления, жили и тренировались морпехи. Также там происходила сборка водных дронов. Третий удар зафиксирован в яхт-клубе. Прилетело в гостиницу, где проживало более двух десятков англоязычных иностранных наемников

- приводит РИА Новости слова координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По данным подпольщиков, под утро в районе речного порта раздался взрыв с повторной детонацией, ВС России поразили емкости с ГСМ.
4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:12
    «ВС России под утро нанесли удары по Судостроительному заводу имени 61 коммунара» —

    — "Декоммунаризация" ...
    (Надо 61 раз)
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 08:12
    ВС России под утро нанесли удары по Судостроительному заводу имени 61 коммунара, а также по гостинице, в которой находились англоязычные наемники.
    Завод где не только располагались украинские морпехи, но и производилась сборка морских дронов - цель не из рядовых. А уж удар по размещению наемников и к тому же англоязычных вообще прекрасно. Остается пожелать больше ударов мощных и точных.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 08:19
      [Остается пожелать больше ударов мощных и ]
      А подпольщикам указывать цели! И поточнее!
  3. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 08:23
    Мне кажется, это украинское подполье 1 к 1 французское Сопротивление. Как стало ясно, куда дело идет, - активизировались