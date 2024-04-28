The Telegraph: Британские военные планируют к 2030 году вооружиться гиперзвуковыми ракетами собственной разработки

15
The Telegraph: Британские военные планируют к 2030 году вооружиться гиперзвуковыми ракетами собственной разработки

Британское Минобороны намерено принять на вооружение гиперзвуковые ракеты до 2030 года, при этом в правительстве страны считают планы слишком «оптимистичными». Об этом пишет Telegraph.

По данным газеты, ссылающейся на источники в Минобороны, военные планируют иметь на вооружении армии гиперзвуковые ракеты уже к 2030 году, причем разработанные в Великобритании. Однако, как отмечают те же источники, на сегодняшний день работы в этом направлении находятся на начальном этапе, а военные даже не знают, ракету какого базирования они получат: наземного, воздушного или морского.



Министерство обороны настаивает на том, чтобы новое оружие было разработано и собрано полностью в Великобритании, и, насколько можно понять, крайний срок для постановки его на вооружение был назначен на 2030 год

— пишет издание.

Еще одной проблемой в разработке гиперзвуковых ракет является отсутствие средств. Программа и так финансируется очень плохо, а если к власти придут лейбористы, то ее ждет сворачивание, потому что инвестиций не будет вообще. Таким образом, хотя военные и хотят гиперзвуковую ракету британской разработки, но, скорей всего, получат американской, потому что быстрых перспектив создания собственной у Британии нет.

Отметим, что и американцы испытывают определенные трудности с созданием гиперзвукового оружия, хотя пытаются реализовать сразу несколько проектов. Так что британцам придется подождать, когда в США наконец-то «допилят» свои гиперзвуковые ракеты.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    +1
    Сегодня, 08:53
    The Telegraph: Британские военные планируют к 2030 году вооружиться гиперзвуковыми ракетами собственной разработки
    Оптимисты. До конца года как бы цивилизация не обнулилась.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 09:21
      "Кинжал "и "Циркон "облают стимулирующим действием.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 08:54
    «Британские военные планируют ...» —

    — Посоветуйтесь с "британскими учёными" ...
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 10:08
      "Белка-летяга всю жизнь планировала, планировала, да так никуда и не полетела!"
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        0
        Сегодня, 10:10
        «Белка-летяга всю жизнь планировала, планировала, да так никуда и не полетела!» —
  3. Rashid Звание
    Rashid
    0
    Сегодня, 09:00
    Они не допилят проект, а попилят денежку.
  4. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 09:03
    Они с этим гиперзвуком носятся как ду-рень со ступой,подключали кучу институтов и частных компаний,но дальше красивых рекламных проспектов дело пока что не движется. Там действительно главная проблема это отсутствие денег,проект считается революционным а значит сильно затратным .Хотят создать ракету эдакий эталон,которую не сбить не засечь будет невозможно....
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 10:50
      Цитата: Бережливый
      Хотят создать ракету эдакий эталон,которую не сбить не засечь будет невозможно....

      Опять вундервафлю хотят создать. Кто много хочет, тот мало получит.
  5. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +1
    Сегодня, 09:17
    Судак Украину собирается поддерживать до 2030 года. Эти хотят гиперзвук свой сделать. Вы уж там определитесь, что вам важнее. Скорее всего, не то не другое, не получится❗❗❗
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 10:52
      Цитата: Сергей Колтаков
      Судак Украину собирается поддерживать до 2030 года.

      А Сунак еще будет премьером в2030 м году? Оптимист хренов. am
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 09:18
    Британское Минобороны намерено принять на вооружение гиперзвуковые ракеты до 2030 года, при этом в правительстве страны считают планы слишком «оптимистичными»
    В правительстве очевидно настроены более критично к намерениям МО Великобритании. Оно и понятно - ракеты только проектируются, проблемы с финансированием... Британцам остается выпить за то, чтобы желания совпадали с возможностями.
  7. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 10:00
    Британское Минобороны намерено принять на вооружение гиперзвуковые ракеты до 2030 года, при этом в правительстве страны считают планы слишком «оптимистичными».

    А так называемая "страна - бензоколонка", давно успешно применяет гиперзвуковые ракеты... laughing а вы пока планируйте дальше... yes
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 10:55
      Мsi.Страна - бензоколонка не применяет гиперзвуковые ракеты.Да и по словам самоходного Джо,Президент Путин может устанавливать цены за галлон бензина на заправках США.Ни кто в мире больше США не добывает нефти.( По странам) hi
  8. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 10:03
    Министерство обороны настаивает на том, чтобы новое оружие было разработано и собрано полностью в Великобритании, и, насколько можно понять, крайний срок для постановки его на вооружение был назначен на 2030 год

    — пишет издание.
    На примере программы по разработке БМП Ajax сроки разработки гиперзвукового оружия крайне оптимистичны.
  9. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 10:16
    Мы, русские, мучились с их разработкой испытаниями 30 лет, а они хотят за 6-ть? "...Сомневаюсь..."