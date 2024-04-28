The Telegraph: Британские военные планируют к 2030 году вооружиться гиперзвуковыми ракетами собственной разработки

Британское Минобороны намерено принять на вооружение гиперзвуковые ракеты до 2030 года, при этом в правительстве страны считают планы слишком «оптимистичными». Об этом пишет Telegraph.По данным газеты, ссылающейся на источники в Минобороны, военные планируют иметь на вооружении армии гиперзвуковые ракеты уже к 2030 году, причем разработанные в Великобритании. Однако, как отмечают те же источники, на сегодняшний день работы в этом направлении находятся на начальном этапе, а военные даже не знают, ракету какого базирования они получат: наземного, воздушного или морского.— пишет издание.Еще одной проблемой в разработке гиперзвуковых ракет является отсутствие средств. Программа и так финансируется очень плохо, а если к власти придут лейбористы, то ее ждет сворачивание, потому что инвестиций не будет вообще. Таким образом, хотя военные и хотят гиперзвуковую ракету британской разработки, но, скорей всего, получат американской, потому что быстрых перспектив создания собственной у Британии нет.Отметим, что и американцы испытывают определенные трудности с созданием гиперзвукового оружия, хотя пытаются реализовать сразу несколько проектов. Так что британцам придется подождать, когда в США наконец-то «допилят» свои гиперзвуковые ракеты.

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