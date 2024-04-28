WP: Зеленский значительно занизил потери украинской армии, чтобы не сорвать новую волну мобилизации

Число военных потерь, которые Украина долгое время отказывалась разглашать, вероятно, должно было быть занижено, чтобы не помешать и без того проблемной мобилизации.

Законы, которые они приняли за последние пару недель, помогут им, но им нужно мобилизовать больше сил и найти способ вдохновить больше украинских мужчин выйти на передовую.