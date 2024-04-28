WP: Зеленский значительно занизил потери украинской армии, чтобы не сорвать новую волну мобилизации
Зеленский значительно занизил потери украинской армии, чтобы не пугать население Украины в преддверии новой волны мобилизации. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.
Февральское заявление Зеленского о 31 тысяче украинских военных, убитых с начала российской спецоперации, не имеет ничего общего с действительностью. Оно сделано лишь для того, чтобы не сорвать и так проваленную компанию по мобилизации. На сегодняшний день Украина испытывает очень большие проблемы с личным составом, мобилизация фактически провалена, а разглашение реальных цифр потерь может привести к тому, что украинские мужчины вообще откажутся идти на фронт.
— пишет издание.
Большая мобилизация необходима в первую очередь США, которые под нее и выделили дополнительное финансирование. В Белом доме планируют, что переданное оружие и техника, а также набранные в ходе мобилизации солдаты помогут Украине продержаться несколько месяцев, дав демократам время для победы на выборах. Разгром ВСУ фактически ставит крест на втором сроке Байдена. В США предполагают, что новый закон о мобилизации поможет Киеву набрать необходимое количество солдат.
— добавляет издание.
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