WP: Зеленский значительно занизил потери украинской армии, чтобы не сорвать новую волну мобилизации

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WP: Зеленский значительно занизил потери украинской армии, чтобы не сорвать новую волну мобилизации

Зеленский значительно занизил потери украинской армии, чтобы не пугать население Украины в преддверии новой волны мобилизации. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.

Февральское заявление Зеленского о 31 тысяче украинских военных, убитых с начала российской спецоперации, не имеет ничего общего с действительностью. Оно сделано лишь для того, чтобы не сорвать и так проваленную компанию по мобилизации. На сегодняшний день Украина испытывает очень большие проблемы с личным составом, мобилизация фактически провалена, а разглашение реальных цифр потерь может привести к тому, что украинские мужчины вообще откажутся идти на фронт.



Число военных потерь, которые Украина долгое время отказывалась разглашать, вероятно, должно было быть занижено, чтобы не помешать и без того проблемной мобилизации.

— пишет издание.

Большая мобилизация необходима в первую очередь США, которые под нее и выделили дополнительное финансирование. В Белом доме планируют, что переданное оружие и техника, а также набранные в ходе мобилизации солдаты помогут Украине продержаться несколько месяцев, дав демократам время для победы на выборах. Разгром ВСУ фактически ставит крест на втором сроке Байдена. В США предполагают, что новый закон о мобилизации поможет Киеву набрать необходимое количество солдат.

Законы, которые они приняли за последние пару недель, помогут им, но им нужно мобилизовать больше сил и найти способ вдохновить больше украинских мужчин выйти на передовую.

— добавляет издание.
23 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:41
    «Зеленский значительно занизил потери украинской армии, чтобы не сорвать новую волну мобилизации» —

    — Помогло? ...
  2. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +2
    Сегодня, 09:42
    Une illustration parfaite de ce que sont les "démocraties" occidentales prêtent à sacrifier des dizaines (centaines ?) de milliers d'homme juste pour ...remporter une élection !!
    C'est à vomir !

    Прекрасная иллюстрация того, на что готовы пойти западные "демократии", пожертвовав десятками (сотнями ?) тысяч человек только для того, чтобы ...победить на выборах !!
    От этого тошнит !
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:43
    Журналисты WP оправдывают ложь зе о потерях?Или они не в курсе как работает ТЦК и как давно,как народ бежит с Украины.
  4. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    +2
    Сегодня, 09:45
    У меня ощущение, что он делит свои потери на 10 перед тем как выдает публике цифры. Лично мне было бы неудобно врать и брать цифры с потолка. А когда ложь основывается на чем- то врать значительно легче. Так что в дальнейшем можно приписывать к его цифрам потерь нолик в уме.
    1. Flashpoint Звание
      Flashpoint
      +1
      Сегодня, 10:09
      что он делит свои потери на 10

      Больше похоже, что на 20-30...
  5. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 09:53
    Число военных потерь, которые Украина долгое время отказывалась разглашать, вероятно, должно было быть занижено, чтобы не помешать и без того проблемной мобилизации.

    — пишет издание.
    Скорее чтобы не портить финансовую отчётность перед конгрессом США в виду деятельности комиссии от Республиканской партии США. request
    Законы, которые они приняли за последние пару недель, помогут им, но им нужно мобилизовать больше сил и найти способ вдохновить больше украинских мужчин выйти на передовую.

    — добавляет издание.
    И скрыть массовые хищения финансовых средств в виду гибели военнослужащих ВСУ на передовой денежное довольствие которым не было предусмотрено.
  6. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    +1
    Сегодня, 09:57
    Очень не удобная тема. В вышей степени кощунственно. Да и неудобно. Но ведь нужно и про это рано или поздно написать. Всех помню .За всех без исключения молюсь и переживаю. Никогда настоящий солдат не будет глумится, или издеваться над потерями врага.
    1. Denis812 Звание
      Denis812
      +1
      Сегодня, 10:29
      Ну это как сказать.
      Есть потери гитлеровской полевой армии, а есть потери войск СС.
      И если насчёт первых я ещё могу как-то с Вами согласиться. То насчёт вторых - я готов петь на их могилах комические куплеты и танцевать.
      Потому что одни - в большинстве своём солдаты, пусть и не за правое дело воевавшие.
      А вторые - антихристова нечисть, убийцы.
  7. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 09:57
    Какие там законы ещё?Всё решает грубая сила да запугивания будущих "солдат "ук--роыны!А реальные потери только убитых там давно перевалили за миллион человек!
  8. Msi Звание
    Msi
    +4
    Сегодня, 09:58

    Зеленский значительно занизил потери украинской армии, чтобы не пугать население Украины в преддверии новой волны мобилизации.

    Население, а вы подумайте, зачем тогда ещё одна мобилизация??? Куда солдаты пропали... request laughing
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +4
      Сегодня, 10:04
      Зе занизил потери до абсурда, но надо быть просто лохом законченным, чтобы даже при той информационной пропаганде, что в окраине, верить в такие цифры.
    2. Наган Звание
      Наган
      +3
      Сегодня, 10:05
      Цитата: Msi
      Куда солдаты пропали...
      Сбежали в ухилянты.
      1. Msi Звание
        Msi
        +1
        Сегодня, 10:09
        Сбежали в ухилянты

        Многие сбежали мужики. А мобилизованные, не успели, кто в могиле, кто ещё в полях валяется...
      2. Влад2012 Звание
        Влад2012
        +1
        Сегодня, 10:45
        Сбежать можно если только денег куча. А если одна зарплата, то рано или поздно отловят.
    3. ГГВ Звание
      ГГВ
      +2
      Сегодня, 10:20
      Чуть Вас поправлю,не ещё одна,она у них и не останавливалась.Это просто ещё один закон о могилизации
  9. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 09:59
    The Washington Post: им нужно мобилизовать больше сил и найти способ вдохновить больше украинских мужчин выйти на передовую.
    Легко сказать "нужно вдохновить", а вот как это сделать если кладбища только разрастаются, а людей для передовой отлавливают на улицах. Уже даже в западных СМИ отмечают, что число потерь ВСУ более 500 тыс., а некоторые вообще говорят о миллионе.
  10. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +2
    Сегодня, 10:04
    Каждый украинский мужчина или женщина; неважно доброволец или мобилизованный (ая)должны знать: они будут уничтожены, если продолжат убивать русских.
  11. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +1
    Сегодня, 10:12
    Разгром ВСУ фактически ставит крест на втором сроке Байдена.

    Улыбнуло... Американцем пофиг что там с какой-то Украиной, и кто кого мочит. Спроси американца, как ему украинские дела, и он подумает, что к нему пристал какой-то сумасшедший.
  12. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 10:19
    а это и не важно что утырок ляпнет....главное то что по Волне уходят всё больше и больше зольдатен всук....
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:19
    Украине продержаться несколько месяцев, дав демократам время для победы на выборах.
    . Серьёзно что ли? Даже обсуждать не хочется, что это фигня... любые Правящие, из любой партии, противники враги для нашей страны....
  14. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 10:21
    По мне так ему плевать на потери и на самих украинцев . Прежде всего надо подогнать цифры для отчетности перед Вашингтоном . Выгодно будет он скажет погиб миллион , а надо скажет "потерь нет" вообще !
  15. svp67 Звание
    svp67
    +1
    Сегодня, 10:22
    А то народ слепой и не видит, как выросли размеры кладбищ и за счет кого, на сколько возросло количество черных платков на головах женщин
  16. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 10:31
    А что недостаточно раздать населению пакеты с кг.гречки,1литр масла,1кг. сахара и 1кг.печенья чтоб выиграть выборы? Обязательно надо сотни тысяч людей гнать на передовую?. . . hi