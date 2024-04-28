В результате удара ракеты «Искандер-М» уничтожены ангары с беспилотниками ВСУ на аэродроме Каменка

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В результате удара ракеты «Искандер-М» уничтожены ангары с беспилотниками ВСУ на аэродроме Каменка

ВС России продолжают наносить точечные ракетные удары по военным объектам Украины, накануне прилетело по аэродрому Каменка на северной окраине Днепропетровска, который использовался как место хранения беспилотников самолетного типа.

Судя по кадрам, попавшим в Сеть, наведение ракет на цель производил российский разведывательный беспилотник, он же и снимал поражение объектов атаки. На сегодняшний день разведывательные дроны ВС России спокойно залетают в тыловые районы ВСУ на дальность до 100 км и выше, недавно украинские ресурсы сообщали о появлении российских БПЛА над Одессой.



Удар по аэродрому Каменка был нанесен ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Целью выступили ангары с хранящимися там беспилотниками самолетного типа. Согласно кадрам объективного контроля, было уничтожено два ангара. По информации от источников, в результате прилета ликвидировано до 20 человек личного состава ВСУ, а также пять БПЛА «Мугин».


В результате удара нашей баллистической ракеты по ангарам БПЛА противника поражена беспилотная техника ВСУ

— сообщают российские ресурсы.

В последнее время ВС России наносят ракетные удары не только в ночное время, но и днем, уничтожая выявленные разведкой цели. Хотя групповые удары все также практикуются, но число точечных неуклонно растет, наши уничтожают системы ПВО, самолеты и вертолеты противника, личный состав и инфраструктуру.

9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:22
    «В последнее время ВС России наносят ракетные удары не только в ночное время, но и днём» —

    — Утром и вечером наносятся и будут наноситься тоже ...
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 10:26
    Попали в ангар с овощами . Овощи горели три дня и сильно взрывались
  3. sub307 Звание
    sub307
    +4
    Сегодня, 10:28
    А, всю площадку "заровнять" никак...? Из семи больших ангаров минус два...и то не до "конца". Судя по видео там ещё много чего "интересного" осталось. Массированный ракетный улар, с последующим "контрольным" бомбометанием осмотрелся бы весьма логично. winked А так....конечно респект нашей разведке и ракетчикам.
    1. Влад2012 Звание
      Влад2012
      +1
      Сегодня, 10:37
      Я тоже заметил, одной ракеты по-любому мало. А если не жахнуть сразу, так растащат с из ангаров в другое место
    2. Село Звание
      Село
      +1
      Сегодня, 10:53
      Возможно нам показали только то что сочли нужным. wink
  4. svp67 Звание
    svp67
    +2
    Сегодня, 10:30
    В советское время это был аэродром ДОСААФ и место базирования полка Ми-24...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 11:00
      Цитата: svp67
      В советское время это был аэродром ДОСААФ

      Ну, русские помогли провести "декоммунизацию и десоветизацию" laughing
  5. Светлан Звание
    Светлан
    +1
    Сегодня, 10:44
    ИМХО с моего дивана: кассетный боеприпас нанёс бы больший урон. Но не мне судить конечно же
  6. borisvt Звание
    borisvt
    0
    Сегодня, 10:59
    ..украинские ресурсы сообщали о появлении российских БПЛА над Одессой
    а вот это вдохновляет даже больше, чем весьма впечатляющее искандерное видео.