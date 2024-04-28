В результате удара ракеты «Искандер-М» уничтожены ангары с беспилотниками ВСУ на аэродроме Каменка
ВС России продолжают наносить точечные ракетные удары по военным объектам Украины, накануне прилетело по аэродрому Каменка на северной окраине Днепропетровска, который использовался как место хранения беспилотников самолетного типа.
Судя по кадрам, попавшим в Сеть, наведение ракет на цель производил российский разведывательный беспилотник, он же и снимал поражение объектов атаки. На сегодняшний день разведывательные дроны ВС России спокойно залетают в тыловые районы ВСУ на дальность до 100 км и выше, недавно украинские ресурсы сообщали о появлении российских БПЛА над Одессой.
Удар по аэродрому Каменка был нанесен ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Целью выступили ангары с хранящимися там беспилотниками самолетного типа. Согласно кадрам объективного контроля, было уничтожено два ангара. По информации от источников, в результате прилета ликвидировано до 20 человек личного состава ВСУ, а также пять БПЛА «Мугин».
— сообщают российские ресурсы.
В последнее время ВС России наносят ракетные удары не только в ночное время, но и днем, уничтожая выявленные разведкой цели. Хотя групповые удары все также практикуются, но число точечных неуклонно растет, наши уничтожают системы ПВО, самолеты и вертолеты противника, личный состав и инфраструктуру.
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