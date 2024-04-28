Пресса Израиля: Нетаньяху всячески пытается избежать возможного ордера на арест из-за действий в Газе

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху серьезно встревожен перспективой возможной выдачи ордера на свой арест от Международного уголовного суда, пытаясь всячески помешать этому. Об этом пишет израильская газета Maariv.Международный уголовный суд может выдать ордер на арест в связи с событиями в Газе не только в отношении Нетаньяху, но высшего военного руководства Израиля, в частности, министра обороны Израиля Йоава Галанта и начальника Генштаба Герци Халеви. О такой перспективе сейчас не говорит только ленивый, появление ордеров — это только вопрос времени. Причем, как утверждают источники, МУС без санкции США этого делать не будет.На этом фоне Нетаньяху начал предпринимать некоторые усилия, направленные на предотвращение преследования со стороны МУС. По информации газеты, премьер провел ряд телефонных переговоров с целью добиться положительного для себя решения, в том числе и через опосредованное давление на Байдена. Кроме того, Израиль несколько смягчил свою позицию на переговорах с ХАМАС, это тоже должно пойти в копилку Нетаньяху.А ведь еще пару-тройку дней назад израильский премьер стучал себя в грудь, заявляя, что никакой уголовный суд не сможет отобрать у Израиля «право на самооборону». По словам Нетаньяху, Израиль остался «единственной демократией» на Ближнем Востоке, а угроза задержания официальных лиц еврейского государства может создать «опасный прецедент» во всем мире.В общем, заявления заявлениями, а под угрозой ареста никто ходить не хочет, вот и ищет израильский премьер пути обхода этой угрозы, хотя Израиль юрисдикцию МУС не признает.

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