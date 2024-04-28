Пресса Израиля: Нетаньяху всячески пытается избежать возможного ордера на арест из-за действий в Газе

19
Пресса Израиля: Нетаньяху всячески пытается избежать возможного ордера на арест из-за действий в Газе

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху серьезно встревожен перспективой возможной выдачи ордера на свой арест от Международного уголовного суда, пытаясь всячески помешать этому. Об этом пишет израильская газета Maariv.

Международный уголовный суд может выдать ордер на арест в связи с событиями в Газе не только в отношении Нетаньяху, но высшего военного руководства Израиля, в частности, министра обороны Израиля Йоава Галанта и начальника Генштаба Герци Халеви. О такой перспективе сейчас не говорит только ленивый, появление ордеров — это только вопрос времени. Причем, как утверждают источники, МУС без санкции США этого делать не будет.



На этом фоне Нетаньяху начал предпринимать некоторые усилия, направленные на предотвращение преследования со стороны МУС. По информации газеты, премьер провел ряд телефонных переговоров с целью добиться положительного для себя решения, в том числе и через опосредованное давление на Байдена. Кроме того, Израиль несколько смягчил свою позицию на переговорах с ХАМАС, это тоже должно пойти в копилку Нетаньяху.

А ведь еще пару-тройку дней назад израильский премьер стучал себя в грудь, заявляя, что никакой уголовный суд не сможет отобрать у Израиля «право на самооборону». По словам Нетаньяху, Израиль остался «единственной демократией» на Ближнем Востоке, а угроза задержания официальных лиц еврейского государства может создать «опасный прецедент» во всем мире.

В общем, заявления заявлениями, а под угрозой ареста никто ходить не хочет, вот и ищет израильский премьер пути обхода этой угрозы, хотя Израиль юрисдикцию МУС не признает.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:29
    «А ведь еще пару-тройку дней назад израильский премьер стучал себя в грудь» —

    — "Стучите,да отверзнется" ...
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +3
      Сегодня, 11:38
      Израиль юрисдикцию МУС не признает.
      А кого (чего) израиль признает кроме себя любимого? Но с другой стороны пародию на суд признавать безумство. Что касается США и их пародии на суд (МУС), то тут побаиваются видимо евреи, и не зря.
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +1
        Сегодня, 12:16
        Чего ему волноваться?
        Напомню, МУС дал санкцию на арест Путина за организацию эвакуации детей из зоны боевых действий, приравнях её к похищению.
        Нетаньяху по любому признают "действовавшим правильно и единственно верно"
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 11:48
      Не тот нынче Ньяху пошел wassat,разбомби этот суд как бомбил госпиталя да больницы Палестины,ты же "богомизбранный "тебе все можно....или почти всё???Или,совсем не всё???
  2. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 11:29
    "Кина" не будет,всегда найдутся "смягчающие обстоятельства"...суд же не будет сажать себе подобных...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 12:08
      Цитата: HAM
      "Кина" не будет,всегда найдутся "смягчающие обстоятельства"

      Таки да, этого шлимазла просто припугнут, чтобы берега соблюдал, а заодно продемонстрируют какой подконтрольный Вашингтону МУС правильный и беспристрастный. Америкосы из всего выгоду для себя извлекают.
  3. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    +3
    Сегодня, 11:32
    Нетаньяху перестарался в рвении себя любимом. Тут не фейки. Они просто гражданских убивали. А это для настоящего солдата табу. Тебе оружие доверили. На поле боя. Вопросов нет. Я представляю всю моральную ответственность нашей власти во время происходящей СВО.
  4. Semovente7534 Звание
    Semovente7534
    +2
    Сегодня, 11:34
    Те, кто поставлял оружие, также должны предстать перед международным трибуналом, как Байден, Блинкен, черный министр обороны и многие другие.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:36
    МУС без санкции США этого делать не будет.
    Следовательно ни какого ордера на арест от МУС не будет. Но сама ситуация заставит Нетаньяху и военных подергаться.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:37
    Вероятность ареста МУСом Биби ,это равно если Биби поедет на переговоры в Тегеран.0% .
  7. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +3
    Сегодня, 11:38
    Да здравствует Международный Уголовный Суд!
    Самый гуманный суд в мире!
    Никого из настоящих бандюков не посадил... И не посадит...
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:44
    Если Биби " обложат красными флажками МУСа( США помогут)То Биби нам в Ростове не нужен.
    1. svp67 Звание
      svp67
      0
      Сегодня, 11:50
      Цитата: tralflot1832
      Биби нам в Ростове не нужен.

      Однозначно, Ростов не резиновый... пущай в Одессу, на историческую Родину Блинкина едет
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 12:52
        Что ж вы так Одессу не любите? laughing . На фиг он там нужен, али мы Жемчужину оставляем на откуп?
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 11:51
      Тралфлот,не нужно мой родной Ростов на Дону превращать в место сбора мирового неликвида!!!
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -1
        Сегодня, 11:54
        Бережливый.Ростов это транзитная площадка - типа карантина,ни куда не деться.
        1. Бережливый Звание
          Бережливый
          0
          Сегодня, 12:12
          Тралфлот-на таких транспортных площадках таких как этот нетотньяху травить нужно дустом,как минимум!
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 11:47
    Оно ваще берега попутало , как и Зеля, на хозяина полоумного надеется.
  10. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    +1
    Сегодня, 12:31
    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху серьезно встревожен перспективой возможной выдачи ордера на свой арест от Международного уголовного суда, пытаясь всячески помешать этому. Об этом пишет израильская газета Maariv.


    Давно пора привести в чувство этих, потерявших берега, безумцев. Судя по всему США осознают серьёзность ситуации и пытаются такими образом выпустить пар, снизив накал негативного отношения к действиям Израиля, переложив ответственность на Нетаньяху.