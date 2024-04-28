Казахстан опроверг информацию о якобы передаче Украине списанных советских самолётов

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Казахстан опроверг информацию о якобы передаче Украине списанных советских самолётов

Казахстан опровергает информацию о якобы продаже Украине списанной советской военной техники, в частности самолетов. Об этом заявили в пресс-службе «Казспецэкспорт».

Казахстанское предприятие опровергло появившиеся в Сети сведения о том, что выставленные на торги списанные боевые самолеты советского производства были выкуплены иностранными компаниями для последующей поставки на Украину в качестве доноров запчастей. В «Казспецэкспорте» подчеркнули, что вся техника пойдет на утилизацию, а контракты получили исключительно казахстанские компании. При этом сам процесс утилизации исключает восстановление техники, а также проходит под контролем.



Сведения, распространенные в сети Интернет, не соответствуют действительности

— говорится в сообщении.

Отметим, что осенью прошлого года Астана выставила на торги 117 списанных истребителей и бомбардировщиков советского производства.

Ранее в Сети появилась информация, что Киев пытается выйти на казахстанские компании с целью закупки продукции российского ВПК, в частности некоторых деталей и устройств для стоящих на вооружении ВСУ истребителей и штурмовиков. Речь шла о комплектующих к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для Су-24 и МиГ-29. В самом Казахстане все обвинения отвергают, заявляя, что в 2022 году в стране действует запрет на экспорт военной продукции.
24 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:56
    Вся это информация на основе западных СМИ и подконтрольных им наших СМИ.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 11:58
      Таким образом, Запад скупает по всему миру советскую военную технику в любом состоянии для передачи ее Украине.И я этому не удивлюсь.У нас гражданские самолёты продавали на Украину из Росимущества.

      .Казахстан продал Соединенным Штатам 81 военный самолет советского производства. Среди переданных по офшорным схемам летательных машин значатся МиГ-27, МиГ-29 и Су-24. Сообщается, что техника отработала свой срок и не может использоваться по прямому назначению.
      Нельзя исключать, что самолеты впоследствии будут переданы Украине. Специалисты из ВСУ могут разобрать ее, задействуя детали на самолетах, имеющихся в распоряжении ВВСУ. Также корпуса устаревших летательных машин можно будет применить в качестве ложных целей на аэродромах.


      https://topcor.ru/46840-kazahstan-prodal-ssha-samolety-sovetskogo-proizvodstva.html

      .Скандал в Росавиации: самолеты и вертолеты продавали в недружественные страны

      По некоторой информации, десятки воздушных судов были проданы с марта 2022 года, а три вертолета воевали в СВО на стороне противника.

      В Росавиации прошли обыски. Как сообщают «Известия», сотрудники ФСБ нагрянули в ведомство из-за возбужденных уголовных дел о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов.

      Сообщается, что с марта 2022 года сотрудники Росавиации выводили борта из Госреестра гражданских воздушных судов без полного комплектов документов, предоставляли противоречивую и недостоверную информацию о нахождении воздушных судов за пределами России. Всего из-под российской юрисдикции незаконно выбыло 59 воздушных судов. Из них 36 бортов Росавиация дерегистрировала в связи с продажей за рубеж. Покупателями 21 воздушного судна стали резиденты государств, не входящих в ЕАЭС. 8 бортов продали в недружественные страны. Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, три вертолета принимали участие в СВО на стороне противника, а самолет Ил-76 совершал рейсы с выключенными ответчиками, чтобы маршруты нельзя было отследить.


      https://m.vk.com/wall-60026100_54660
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 12:10
        В продолжении поста.Ошибочка вышла. Гражданские самолёты продавали на Украину из Росавиации,а не Росимущества. Смарт исправил Росавиацию на Росимущество.Ох уж эта клавиатура с ИИ.
  2. svp67 Звание
    svp67
    +2
    Сегодня, 11:58
    К сожалению на Украине их и в разобранном виде примут...
    1. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      -1
      Сегодня, 12:27
      Зачем им парашютно-тормозные системы? Взлетел, ракету пустил, сбили.
    2. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 13:00
      Погоди, погоди, ты же мне недавно зачесывал, что никто Украине самолеты не поставляет и это наши врут, что постоянно сбивают украинские самолеты? Фантазер, пошел в другую сторону?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:03
    «Казахстан опроверг информацию о якобы передаче Украине списанных советских самолётов» —

    — Опроверг что передал,или опроверг что списанные? ...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 12:08
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Опроверг что передал,или опроверг что списанные? .

      Ну, на прямую украине не передавали, а вот через посредников в западные страны - почему бы и не продать? (с точки зрения Казахстана)
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 12:16
        Казахстан может сказать,что он решил продать излишки своего военного имущества, а уже дальше покупатели этих самолётов могли их кому то ещё перепродать,ведь это уже их имущество и они могут с ним делать что захотят.И в чём Казахстан будет юридически не прав?
  4. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +2
    Сегодня, 12:13
    Лицемеры!
    Конечно не Украине, а США, а те уже Украине!
  5. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    -1
    Сегодня, 12:16
    Следующий будет так называемый казахстан. Ну если конечно не фрагментируем всю цивилизацию к концу этого года.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 12:16
    Казахстан с экспортом нефти на запад пока привязан к России,да и с ураном не всё так просто.
    1. KCA Звание
      KCA
      +1
      Сегодня, 12:40
      С ураном там всё просто, все месторождения подконтрольны Росатому, с учётом запасов Казахстана Росатом крупнейший по запасам урана в мире
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -1
        Сегодня, 12:44
        КСА.Кто бы это ещё США объяснил или они всётаки в курсе.
        1. KCA Звание
          KCA
          0
          Сегодня, 12:50
          США по беспределу могут отжать добычу, как долларовые активы, и с казахскими проститутками договориться, но и Росатом может запросто поступить как СССР при захвате немцами нефтяных скважин под Майкопом, тогда их бетоном залили и оборудование разрушили, а сейчас случайный обвал на пару вагонов аммонала на каждую шахту, решили пробить новые штольни, людей вывели, а тут как жмякнет, не виноватая я
  7. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 12:17
    Зеля уже ввёл против Казахстана санкции в отместку,запретив им отдыхать в Крыму,пить там вина и пиво,кушать сало и борщ!!! wassat
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 12:36
      Кроме как про вино - казахи правоверные мусульмане.
  8. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +3
    Сегодня, 12:19
    От казахов всего можно ожидать. На двух стульях пытаются усидеть.
  9. курвиметр Звание
    курвиметр
    -1
    Сегодня, 12:21
    ЦИПСО хорошо работает... А недалёкие быстро ведутся на вбросы smile Жаль что сми РФ умеют работатать только на аудиторию РФ.
  10. Арка Звание
    Арка
    +1
    Сегодня, 12:24
    Имхо со стороны казахов тут курсы художественного свиста. Учитывая какая часть экономики там под бриттами то такие продажи выступают в качестве отступного. Типа пожертвовать пока малым.
  11. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:34
    в 2022 году в стране действует запрет на экспорт военной продукции
    Экспортировать нельзя, а продать можно коль выставили на торги? С другой стороны есть желающие внести большой раздор в отношения между Казахстаном и Россией, как за рубежом, так и в самом Казахстане.
  12. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 12:38
    Дыма без огня не бывает...
    Спасли этих проституток в 22 году на свою голову hi
    1. ВПК-65 Звание
      ВПК-65
      +1
      Сегодня, 12:51
      Цитата: Rage66
      Дыма без огня не бывает...
      Англосаксам нужно то и другое одновременно.
      Помните вбросы типа:
      Чехия купит 800 тысяч снарядов для Украины
      Вот так и делают: ведут "якобы втихаря" переговоры и тут же их сливают с потрохами. Цель понятна: не только вооружения купить, но еще и с РФ окончательно рассорить. Очередное:
      https://t.me/victorstepanych/280
      Казахстан подписал контракт на продажу почти всех своих советских самолетов, боеприпасов и бронемашин, включая танки. Министерство обороны Казахстана продаст также рембазу ко всем видам вооружения. Контракт рассчитан на 2024-2025 годы и подписан вчера Министром обороны Казахстана. Стоимость неизвестна, но она может достигать полумиллиарда фунтов стерлинга.
      Компания, с которой заключен договор купли-продажи, зарегистрирована в Манчестере, Великобритания. На самом же деле, в цепочке поставок есть Болгария, и из болгарских портов всё вооружение пойдет в порты Украины.
      И знаете что. Вот совпадение. Казахстан получит 50 самолетов Typhoon FGR4 со складов ВВС Великобритании.
  13. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 12:42
    Только парашютные контейнеры ПТК-10, а не ПГК, как в статье. Сообщение пресс-службы ни в чем не убеждает - нельзя восстаночить эти борта - с них можно снять зап.части, агрегаты, блоки, конструкционные элементы для восстановления других. Остаток ресурса, как я понимаю, никого не интересует. Технический каннибализЬм никто не отменял.