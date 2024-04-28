«Казахстан опроверг информацию о якобы передаче Украине списанных советских самолётов»

Казахстан опровергает информацию о якобы продаже Украине списанной советской военной техники, в частности самолетов. Об этом заявили в пресс-службе «Казспецэкспорт».Казахстанское предприятие опровергло появившиеся в Сети сведения о том, что выставленные на торги списанные боевые самолеты советского производства были выкуплены иностранными компаниями для последующей поставки на Украину в качестве доноров запчастей. В «Казспецэкспорте» подчеркнули, что вся техника пойдет на утилизацию, а контракты получили исключительно казахстанские компании. При этом сам процесс утилизации исключает восстановление техники, а также проходит под контролем.— говорится в сообщении.Отметим, что осенью прошлого года Астана выставила на торги 117 списанных истребителей и бомбардировщиков советского производства.Ранее в Сети появилась информация, что Киев пытается выйти на казахстанские компании с целью закупки продукции российского ВПК, в частности некоторых деталей и устройств для стоящих на вооружении ВСУ истребителей и штурмовиков. Речь шла о комплектующих к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для Су-24 и МиГ-29. В самом Казахстане все обвинения отвергают, заявляя, что в 2022 году в стране действует запрет на экспорт военной продукции.

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