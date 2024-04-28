Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем. А российские активы должны остаться неприкосновенными.

Россия не отдаст новые регионы ни при каких условиях, в том числе и в обмен на замороженные на Западе российские активы. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Германия выступила против конфискации замороженных российских активов, предложив использовать их в качестве рычага для давления на Россию. Мол, с помощью этих денег можно склонить Москву к переговорам, а также к уступке «захваченной» территории. Но не тут-то было, Россия людей и свои земли на деньги не меняет. Как заявила Захарова, Родиной не торгуем.— написала она в своем ТГ-канале, добавив, что за кражу российских средств последует «жесткий ответ».Отметим, что на Западе почему-то считают, что Россия пойдет на любые их условия, нужно только их предложить. Они на полном серьезе обсуждают заморозку конфликта на сегодняшней линии боевого соприкосновения, тогда как Путин неоднократно заявлял, что новые регионы вошли в состав России в пределах своих границ и оставлять часть территории оккупированной никто не будет. Но на Западе привыкли слушать только себя.Между тем в Кремле предупредили, что на конфискацию российских активов незамедлительно последует ответ, а про надежность западной банковской системы можно будет забыть.