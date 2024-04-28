«Родиной не торгуем»: МИД России исключил обмен новых регионов на замороженные российские активы

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«Родиной не торгуем»: МИД России исключил обмен новых регионов на замороженные российские активы

Россия не отдаст новые регионы ни при каких условиях, в том числе и в обмен на замороженные на Западе российские активы. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Германия выступила против конфискации замороженных российских активов, предложив использовать их в качестве рычага для давления на Россию. Мол, с помощью этих денег можно склонить Москву к переговорам, а также к уступке «захваченной» территории. Но не тут-то было, Россия людей и свои земли на деньги не меняет. Как заявила Захарова, Родиной не торгуем.



Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем. А российские активы должны остаться неприкосновенными.

— написала она в своем ТГ-канале, добавив, что за кражу российских средств последует «жесткий ответ».

Отметим, что на Западе почему-то считают, что Россия пойдет на любые их условия, нужно только их предложить. Они на полном серьезе обсуждают заморозку конфликта на сегодняшней линии боевого соприкосновения, тогда как Путин неоднократно заявлял, что новые регионы вошли в состав России в пределах своих границ и оставлять часть территории оккупированной никто не будет. Но на Западе привыкли слушать только себя.

Между тем в Кремле предупредили, что на конфискацию российских активов незамедлительно последует ответ, а про надежность западной банковской системы можно будет забыть.
20 комментариев
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  1. Ясная Звание
    Ясная
    +1
    Сегодня, 12:51
    Между тем в Кремле предупредили, что на конфискацию российских активов незамедлительно последует ответ, а про надежность западной банковской системы можно будет забыть.

    Важно, чтобы слова не расходились с делами.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +3
      Сегодня, 12:59
      На самом то деле, очень равномерно и поступательно отбираем их активы. Благо, заране перекрыли вывод активов.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +1
        Сегодня, 13:07
        Цитата: Фаталист
        На самом то деле, очень равномерно и поступательно отбираем их активы. Благо, заране перекрыли вывод активов.

        По крайней мере поверхностно дело обстоит так.
        По данным американского Минфина, после начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили порядка $280 млрд (€260 млрд) активов Центробанка в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Более двух третей из них приходится на Евросоюз

        В мае 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что в ответ на заморозку российских активов западными странами Банк России заблокировал средства иностранных инвесторов на сумму порядка $500 млрд.
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 13:00
      Приветствую soldier
      В данный момент времени, верхние вынуждены считается с настроениями в нашем обществе ...
      Если по мелочам и ошибкам, не несущим потенциальной угрозы всему и всем, никакой бузы ожидать не стоит, то идти поперек настроений в обществе, они не рискнут.
      А так, поживем увидим, всякое бывает.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 12:52
    Сказано громко.Даже,для среды,в которой торгаш на торгаше..Ладно,посмотрим.
  3. tarakan Звание
    tarakan
    +1
    Сегодня, 12:53
    [/b]Россия передаст «Газпрому» активы Ariston и Bosch. Европа призвала отменить это решение[b]
    Вон немцы и "заднюю" включили
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 12:54
    Ну суета по поводу Аристон уже началась, там посмотрим к чему придёт.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 12:58
      Цитата: Ропот 55
      Ну суета по поводу Аристон уже началась, там посмотрим к чему придёт.

      Сейчас немчура начнет продажных чиновников искать в российском правительстве. А тимуры ивановы, к сожалению ещё не закончились.
  5. Фаталист Звание
    Фаталист
    -1
    Сегодня, 12:56
    Молодец, Машенька, молодец! love
    1. Михаил Дадеко Звание
      Михаил Дадеко
      0
      Сегодня, 13:04
      Если заглянуть в шкаф Машеньки,там найдутся " скелеты", которые спрятаны с начала СВО,я бы не стал так сильно гордится её высказываниями.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 13:06
        Заглянуть в шкаф любого человека, там можно найти не один скелет, а целое кладбище. Да и похвалил я Маришу именно за конкретное высказывание:"Родиной не торгуем."
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:58
    У меня встречное предложение - они оставляют у себя наши активы и отдают Украину по самые " гланды" мы за моральный и физический ущерб конфисковываем их активы у нас .Вроде адекватное предложение,точно такое же как и от Запада.Что то зашевелились ироды ,вчера ЕС начали требовать чтобы мы решали вопросы с их активами в правовом русле. Может они хотят чтобы мы их активы выкупали по рыночной курсу? Тогда от меня встречное предложение ,пусть второй раз заплатят за свои активы золотом ( по цене 22 февраля 2022г).
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 13:04
      Первый вариант ваших предложений думаю предпочтительней.)
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 13:00
    То что Родиной не торгуем - это прекрасно, но вот подвесить за тестикулы тех великих экономистов, которые после мюнхенской речи Путина продолжали держать наши ЗВР у наших врагов - было бы правильным и знаковым событием.
  8. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 13:00
    В телеге есть комментарий Медведева,где он пишет что полностью аналогично ответить на конфискацию наших ЗВР мы не сможем,ибо у нас значительно меньше западных средств может пойти под заморозку чем наших средств лежащих на счетах "дорогих кремлепартнеров ".Это так,информация к размышлению....
  9. курвиметр Звание
    курвиметр
    0
    Сегодня, 13:00
    Анекдот напомнило... " Дайте газету "Правда" - правды нет, дайте "Советскую Россию" - продана, остался только труд за 3 копейки " winked
  10. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 13:03
    «Родиной не торгуем» —


    — Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ
    "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя"
    ---
    - Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 71
    "О признании Донецкой Народной Республики"
    -Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2022 г. № 72
    "О признании Луганской Народной Республики"
    (Запорожье и Херсон то же самое) ...
  11. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 13:05
    Территорий освобожденных они больше никогда не увидят. Хоть какие активы заморозь. А "то Кемска волость" - всё
  12. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 13:06
    Давайте наоборот - вы оставляете себе всё бабло в обмен на территорию незаконно оккупированной Западом ГДР? what
  13. Валерий Демченко
    Валерий Демченко
    0
    Сегодня, 13:07
    Ну и расскажите нам ,пожалуйста