Средство противовоздушного нападения: в Китае разрабатывают зенитную ракету с дальностью стрельбы до 2000 километров
Гиперзвуковая ракета «Фэйтянь-1» и команда её разработчиков из Северо-западного политехнического университета. Изображение: Северо-Западный политехнический университет
Прогнозирование возможных направлений развития или появления новых перспективных образцов вооружений и военной техники (ВиВТ) – дело непростое: слишком быстро появляются и эволюционируют новые технологии, способные радикально изменить облик поля боя. Однако иногда прогнозы реализуются быстрее и в более радикальном варианте, чем предполагалось.
Например, в конце февраля этого года автором была опубликована статья Сеть спутников HBTSS и PWSA: распределенный истребитель может стать инструментом завоевания абсолютного господства в воздухе о возможности использования новейших американских спутников противоракетной обороны для обнаружения воздушных целей и выдачи целеуказания на них зенитным ракетным комплексам (ЗРК). Неделей позже вышла статья Средства противовоздушного нападения (ПВН): наземный ударный эшелон «распределённого истребителя», в рамках которой рассматривалась концепция перспективного класса вооружений средств противовоздушного нападения (ПВН). Ключевым отличием средств ПВН от средств ПВО (противовоздушной обороны) является то, что они по умолчанию предназначены не для защиты каких-либо объектов от средств воздушного нападения (СВН), а для охоты на сами СВН.
Одним из возможных отличий средств ПВН предполагается способность уничтожать цели на большом расстоянии по данным внешнего целеуказания. На текущий момент, учитывая необходимость использования в таком режиме работы зенитных управляемых ракет (ЗУР) с активной радиолокационной головкой самонаведения (АРЛГСН), предполагаемая дальность работы средств ПВН оценивалась в несколько сотен километров, однако в реальности всё может оказаться куда серьёзнее.
В частности, в ряде российских тематических ресурсов первого апреля появилась информация о разработке в Китае перспективной ракеты «земля-воздух» с умопомрачительной дальностью стрельбы до 2000 (!) километров. Учитывая дату публикации, у автора даже закрались обоснованные сомнения – не первоапрельский ли это розыгрыш? Однако публикация в рецензируемом китайском журнале Journal Graphics была сделана ещё 28 марта, так что вариант с розыгрышем отпадает. Судя по всему, китайцы решили заняться этой темой всерьёз.
Так что же это за ракета? Реально ли вообще стрелять по воздушной цели на расстоянии в 2000 километров?
ЗУР большой дальности
В настоящее время самой дальнобойной ЗУР обладает Россия – ЗУР 40Н6Е с дальностью стрельбы до 380 километров входит в состав ЗРК С-400. Она предназначена для поражения таких целей, как самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), самолёты разведчики типа E-8 JSTARS, неосмотрительно «подставившиеся» стратегические бомбардировщики или транспортные самолёты, то есть крупные, маломаневренные цели. Предположительно, в состав ЗРК С-500 может войти ЗУР с ещё большей дальностью, однако достоверной информации на этот счёт пока нет – по неподтверждённым данным, дальность поражения аэродинамических целей может достигнуть 600 километров.
ЗУР 40Н6Е. Кадры из презентации АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
Необходимо понимать, что на такой дальности, при использовании собственных средств обнаружения ЗРК – радиолокационных станций (РЛС), возможно поражение только тех целей, что находятся выше линии радиогоризонта. Для дальности в 380 километров высота радиогоризонта составит 8 километров – как раз примерно на этой высоте работают самолёты ДРЛОиУ. А вот для дальности в 600 километров высота радиогоризонта составит уже порядка 20 километров, соответственно, ни одной из обозначенных выше целей мы на такой высоте не найдём.
Дальность прямой радиовидимости цели. Расчёт translatorscafe.com
Как же нам поразить цели, находящиеся на большой высоте ниже линии радиогоризонта?
Для этого обеспечивается работа в связке, например, собственных самолётов ДРЛОиУ и ЗРК. В этом случае самолёт ДРЛОиУ осуществляет обнаружение воздушной цели, находящейся ниже линии радиогоризонта, и выдаёт на неё первичное целеуказание ЗРК. Запущенная по данным первичного целеуказания ЗУР выходит в район местонахождения цели, после чего осуществляет её допоиск с помощью собственной головки самонаведения – это может быть упомянутая выше АРЛГСН, инфракрасная (ИК) ГСН, пассивная радиолокационная ГСН, наводящаяся на излучение РЛС противника, или их комбинация.
В ходе СВО российские самолёты ДРЛОИУ и ЗРК С-400/С-350, судя по всему, получили такую возможность, в чём военно-воздушные силы (ВВС) Украины быстро смогли убедиться на собственном опыте. Будь у России больше самолётов ДРЛОиУ с современной мощной РЛС, жизнь украинских ВВС стала бы совсем скудна и печальна.
В идеале самолёт ДРЛОиУ должен иметь возможность коррекции траектории полёта ЗУР на тот случай, если цель резко изменила свой курс. Пока неизвестно, имеется ли такая возможность у связки самолёта ДРЛОиУ А-50У и ЗРК С-400/С-350. Кроме того, потенциально целеуказание ЗРК может выдавать не только самолёт ДРЛОиУ, но и многофункциональный истребитель, например, Су-57, а возможно, что и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 «Охотник», разумеется, в том случае, если он будет оборудован соответствующими средствами разведки и связи.
БПЛА С-70 «Охотник» потенциально может стать «глазами» ЗРК большой дальности. Изображение profile.ru
Таким образом, теоретические предпосылки для создания ракеты «земля-воздух» сверхбольшой дальности имеются – необходимо внешнее целеуказание, активная, пассивная или комбинированная ГСН и возможность коррекции траектории полёта.
Теперь посмотрим, что же из себя представляет новое китайское «вундерваффе».
ЗУР сверхбольшой дальности
Китайская ЗУР сверхбольшой дальности разрабатывается в Северо-западном политехническом университете под руководством научного сотрудника Су Хуа. Ракета высотой 8 метров и массой 2,5 тонны должна включать в себя две ступени – разгонную первую ступень и маршевую ступень. Первая ступень является твердотопливным разгонным блоком, который, скорее всего, будет заимствован от одной из существующий ракет. Задача первой ступени – это вывод второй ступени на заданную высоту.
Вторая ступень гораздо интереснее – она представляет собой гиперзвуковой разгонный блок, оснащённый двигателем комбинированного цикла RBCC (Rocket-Based Combined Сycle), ранее опробованным на гиперзвуковой ракете Feitian-1, представляющим собой комбинацию прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД), гиперзвукового прямоточного двигателя и ракетного двигателя.
Гиперзвуковая двухступенчатая ракета Feitian-1. Изображение: Северо-Западный политехнический университет
Для наведения на среднем участке полёта используются данные со спутников, что говорит нам о двух вещах – во-первых, у Китая есть спутники, способные осуществлять обнаружение самолётов в воздухе, или такие спутники будут развёрнуты в обозримой перспективе (а если Китай может такие спутники создать, то США уж и подавно), во-вторых, вторая ступень ЗУР сверхбольшой дальности оснащена системами высокоскоростной спутниковой связи. На конечном участке полёта наведение на цель должно осуществляться с помощью собственных сенсоров, скорее всего, представляющих собой многорежимную, многодиапазонную ГСН.
В качестве целей для разрабатываемой ЗУР сверхбольшой дальности заявлены крупные, маломаневренные цели, такие как самолёты ДРЛОиУ и стратегические бомбардировщики.
Насколько реален проект китайской ЗУР сверхбольшой дальности?
Он вполне реален, никаких непреодолимых технических препятствий на пути создания такого оружия нет. Ранее Китай уже получил опыт создания оружия схожего типа – баллистических ракет с планирующим боевым блоком, предназначенных для поражения надводных кораблей.
Казалось бы, где корабли, а где самолёты, но во многом суть решаемых задач схожа – и в первом, и во втором случае атакуются подвижные цели, на которые необходимо выдать первичное целеуказание, а затем осуществить допоиск и поражение цели. В обоих случаях важнейшую роль играют внешние системы, в первую очередь космические системы разведки, управления и связи.
Схожая концепция рассматривалась автором ещё в 2021 году в материале Ракеты воздух-воздух: вынужденная эволюция, в рамках неё предполагалось, что некий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) или первая разгонная ступень ракет «земля-воздух» / «воздух-воздух» будут обеспечивать доставку сразу нескольких вторых ступеней-боевых частей с индивидуальными ГСН, необходимых для преодоления перспективных комплексов бортовой обороны перспективных боевых самолётов и вертолётов, таких как противоракеты «воздух-воздух» и лазерное оружие высокой мощности (порядка 50-500 кВт).
Концепт российской перспективной ЗУР, предназначенной для уничтожения гиперзвуковых летательных аппаратов, с суббоеприпасами индивидуального наведения
Существует ненулевая вероятность того, что и вторая ступень китайской ЗУР сверхбольшой дальности будет нести несколько боевых частей с индивидуальным наведением на конечном участке. Это позволит как повысить вероятность поражения цели, так и обеспечить противодействие комплексам бортовой обороны перспективных боевых самолётов, которые, скорее всего, уже проходят испытания.
Выводы
Появление ракет «земля-воздух» сверхбольшой дальности в сочетании с развитием систем внешнего целеуказания и коррекции маршрута полёта таких ракет на среднем участке траектории (в первую очередь это относится к космическим системам разведки, управления и связи), приведёт к значительным изменениям в части облика перспективных боевых и вспомогательных авиационных комплексов, а также тактики и стратегии их применения.
В первую очередь в зону риска попадают самолёты ДРЛОиУ – ранее мы говорили об этом в материале Вымирающий вид: неопределённое будущее самолётов ДРЛОиУ. Помимо того, что самолёт ДРЛОиУ – это обычно крупная маломаневренная цель, так он ещё и светится «как новогодняя ёлка» в радиолокационном диапазоне длин волн, так что обнаружить его можно и пассивными средствами радиотехнической разведки (PTP).
Палубные версии самолётов ДРЛОиУ являются одним из важнейших элементов обороны авианосных ударных групп (АУГ), поэтому уничтожение самолётов ДРЛОиУ может предшествовать комплексному удару по АУГ противокорабельными ракетами (ПКР) различного типа – потеряв самолёты ДРЛОиУ, АУГ лишится возможности обнаружения и уничтожения низколетящих ПКР, находящихся ниже линии радиогоризонта.
Значительно повышаются риски потери стратегических бомбардировщиков на маршруте полёта – при их обнаружении из космоса удар может быть нанесён внезапно и на большом расстоянии, пилоты могут даже и не понять, что случилось. С помощью ЗУР сверхбольшой дальности могут быть атакованы такие цели, как транспортные самолёты в глубине территории противника, что значительно осложнит логистику.
Разумеется, ЗУР сверхбольшой дальности потенциально могут размещаться не только на наземных пусковых установках, но и на надводных кораблях. Например, китайский военно-морской флот (ВМФ) может использовать их для срыва массированных атак американских стратегических бомбардировщиков В-1В, вооружённых ПКР LRASМ, при этом поражение бомбардировщиком может осуществляться до запуска ими ПКР по данным целеуказания со спутников.
Ранее мы уже не раз говорили о необходимости оснащения подводных лодок (ПЛ) ЗРК для обеспечения их самообороны от самолётов противолодочной авиации, при этом существует проблема (решаемая) обнаружения ПЛ воздушных целей. Для ЗУР сверхбольшой дальности, работающих по данным внешнего целеуказания, проблема обнаружения воздушных целей отсутствует в принципе. Оснащённая ЗУР сверхбольшой дальности подводная лодка может осуществлять их запуск вблизи территории противника, обеспечивая уничтожение самолётов в глубине его территории. Например, сейчас поражение самолётов над территорией США практически исключено, а в случае с ЗУР сверхбольшой дальностью эта задача становится вполне реальной.
Ну и, наконец, можно не сомневаться, что в случае успешной реализации китайской программы создания ракет «земля-воздух» сверхбольшой дальности, можно ожидать появления аналогичных ракет «воздух-воздух». В этом случае дальность самих ракет будет суммироваться с радиусом действия носителя.
В случае успеха китайской программы создания ракет «земля-воздух» сверхбольшой дальности, созданием таких вооружений займутся и другие страны, однако необходимо учитывать, что применять такое оружие смогут только те, у кого есть или будет доступ к соответствующей орбитальной инфраструктуре, собственной или предоставляемой союзниками.
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