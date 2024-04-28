Defense TV: Россия может разработать новое оружие благодаря «передовой» бронетехнике НАТО, захваченной на Украине
На Западе опасаются разработки Россией новых образцов оружия благодаря изучению западной военной техники, попавшей в руки российской армии в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщает американский портал Defense TV.
Западные эксперты считают, что Россия способна создать новые виды вооружений, изучив «передовые» системы стран НАТО, попавшие к российским военным в качестве трофеев. Среди захваченных образцов называются БМП Marder 1A3, Bradley M2A2 и CV 9040, изучение которых может помочь понять российским специалистам технологии и принципы проектирования западной военной техники.
— заявляют эксперты.
Главная опасность изучения трофейных боевых машин российскими специалистами — это появление на поле боя российской техники, значительно превосходящей «передовую западную». Судя по сообщениям российских военных с передовой, вся эта «лучшая в мире» и "передовая" бронетехника очень хорошо горит.
Как ранее уже сообщалось, выставку трофейной западной бронетехники, захваченной в боях на Украине, можно посмотреть в рамках выставки на Поклонной горе, которая будет работать с первого по последний день мая. Всего будет выставлено более 30 единиц техники производства 12 стран.
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