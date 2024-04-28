Defense TV: Россия может разработать новое оружие благодаря «передовой» бронетехнике НАТО, захваченной на Украине

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Defense TV: Россия может разработать новое оружие благодаря «передовой» бронетехнике НАТО, захваченной на Украине

На Западе опасаются разработки Россией новых образцов оружия благодаря изучению западной военной техники, попавшей в руки российской армии в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщает американский портал Defense TV.

Западные эксперты считают, что Россия способна создать новые виды вооружений, изучив «передовые» системы стран НАТО, попавшие к российским военным в качестве трофеев. Среди захваченных образцов называются БМП Marder 1A3, Bradley M2A2 и CV 9040, изучение которых может помочь понять российским специалистам технологии и принципы проектирования западной военной техники.



Это позволит российским специалистам модифицировать и улучшать свое оружие. Например, броня, датчики и электронные системы этих бронемашин могут привести к разработке контрмер, повышающих живучесть российской бронетехники против аналогичных угроз

— заявляют эксперты.

Главная опасность изучения трофейных боевых машин российскими специалистами — это появление на поле боя российской техники, значительно превосходящей «передовую западную». Судя по сообщениям российских военных с передовой, вся эта «лучшая в мире» и "передовая" бронетехника очень хорошо горит.

Как ранее уже сообщалось, выставку трофейной западной бронетехники, захваченной в боях на Украине, можно посмотреть в рамках выставки на Поклонной горе, которая будет работать с первого по последний день мая. Всего будет выставлено более 30 единиц техники производства 12 стран.
29 комментариев
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  1. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +8
    Сегодня, 13:31
    Обязательно разработают. Трепещите.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +9
      Сегодня, 13:41
      Уже разработали."Ланцет" уничтожил американскую РСЗО HIMARS под Красным Лиманом.Видео по ссылке ниже.

      .В двух километрах от н.п. Красный Лиман в ночное время суток барражирующим боеприпасом уничтожена пусковая установка американской РСЗО HIMARS.


      https://t.me/RVvoenkor/67034
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +3
        Сегодня, 14:28
        Смотрел, красиво. Хроника пишет, что из-за нехватки артиллерии стали подтягивать Химеры ближе к передку, это их и губит.
        Мысль насчет использования техники НАТО в наших интересах весьма спорная. Во-первых, у нас и своя техника не хуже, а во-вторых, на поле боя эти Абрамся и Леопарды расписались в неполноценности. И хотя курды и хуситы уже давно это всем продемонстрировали, сожженые на Украине западные машины окончательно утратили доверие. Сейчас главное ноу-хау этой войны танк "Железный капут", который накатал дорогу в Красногоровку!) laughing
  2. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +5
    Сегодня, 13:34
    Имхо. Интересен только швед.
  3. Аскольд65 Звание
    Аскольд65
    +7
    Сегодня, 13:34
    Из всей этой техники наиболее интересна шведская CV 9040.
  4. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +6
    Сегодня, 13:34
    А разрешат на Леопарде написать "Развалинами Берлина удовлетворен"?
    1. Медведев_Дмитрий Звание
      Медведев_Дмитрий
      +1
      Сегодня, 14:52
      Конечно. Ведь можем повторить, не так ли ?
  5. Бережливый Звание
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 13:34
    В электрике и электронике и уж тем более в микроэлектронике они сильнее нас,не спорю!Но,это все старые разработки 20-30летней давности,а уж насчёт бронирования и защиты техники,тут мы впереди,именно опыт СВО это доказывает!Когда в Т90М прилетают 4 выстрела из птрк и ещё пара дронов минимум,а танк уезжает своим ходом!Ихняя распиаренная техника от пары дронов становится металлоломом!
    1. KCA Звание
      KCA
      +4
      Сегодня, 13:59
      Не путайте понты на продажу в гражданке и военную технику, вы реально считаете что в боеприпасах СШП стоят мсх с техпроцессом 0.2нм? Фу-22 летает на PowerPC 1992 года, ой, а где .2нм? Вроде самая круть .0.09мкм, и сомневаюсь, что они стоят, а не .5мкм, для военки и 200мкм вполне
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 13:41
    Россия способна создать новые виды вооружений, изучив «передовые» системы стран НАТО, попавшие к российским военным в качестве трофеев
    В первую очередь это поможет установить слабые стороны западной техники для выработки более эффективных методов борьбы с этой "передовой" чудо-техникой, которую наши бойцы начали уничтожать с ее появлением на поле боя. Ну и конечно состав брони и электронная начинка интересна нашим инженерам и специалистам работающим над созданием российской б/т техники. Судя по потерям западных танков и БМП "передовой" эту технику можно назвать с натяжкой. Возможно и "передовая" когда воюет против аборигенов и слабой армии с малым количеством современных противотанковых средств.
    1. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      +1
      Сегодня, 14:56
      Не пойму, что такого передового можно создать с помощью подбитой трофейной техники.
  7. DoctorRandom Звание
    DoctorRandom
    -10
    Сегодня, 13:43
    "Свои" Бумеранги, Курганцы и прочие аналоговнеты представленные ещё в 2015 году довести до ума не смогли, а как только появились трофейные машины вот так сразу и сможем? Охотно верю.
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +1
      Сегодня, 13:48
      Ну так, если оптику делали французы, подвеску итальянцы и далее по списку...
    2. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +4
      Сегодня, 13:50
      Их нет, не потому что они "тупые" и "не доведенные до ума". То же самое и с Арматой. А потому что дорогие. Это единственная причина, по которой их нет
  8. Vladlous Звание
    Vladlous
    +6
    Сегодня, 13:44
    Россия разработает новое оружие и не одно. Но не ради этого свозится в Москву покорённая западная техника. Новые образцы вооружения России будут созданы не ради борьбы с М113, танками Leopard-2 или БМП CV90. Это техника, хоть и не худшая, но всё же далёкая от того, чтобы именоваться новейшей. Сейчас, когда над миром нависла угроза большой войны, военно-техническая мысль стремительно развивается. Важно предвосхищать тенденции, глубоко анализировать практику боевого применения разных видов вооружений. Именно поэтому российский ВПК, производя нынешние вариванты боевой техники, активно начинает производить и образцы перспективного вооружения, оставляя далеко позади европейские ВПК.

    Да, противника нельзя недооценивать. Вот именно по этой причине наши инженеры и другие специалисты проектируют новые системы совсем не для борьбы с тем же М 113 или, напрмиер АМХ 10. Для этих товарищей за глаза хватит и РПГ-7. А вот интересно то, что НАТО не посталвяет на Украину, а бережёт для прямого столкновения с Россией. И вот против этого всего и создается снарядный, ракетный и бронетанковый резерв.
  9. Enceladus Звание
    Enceladus
    +3
    Сегодня, 14:03
    А чего там передового то? По сути хлам передают 404... залёжное в незалёжную так сказать request
  10. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 14:05
    laughing Офигеть какая она у них "передовая". Вот урoды наглые!
  11. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    +2
    Сегодня, 14:07
    Не может. Сейчас разберёмся с адептами и не умными. И ТУ(технические условия) хотя бы до конца майских.. Нормально всё будет. Больше плавающей фигни без брони с невероятной огней мощёй не будет точно. Будет тяжёлая (а , значит максимально защищённая),c КАЗ(комплекс активной защиты), c нормально заходящей пехотой сзади (мальчики вплоть до под два метра ростом должны заходить) В полной боевой экипировке.
    Р\ЗЫ Не хотите делать. Сами ездите на этих недо клячах как БМП 1,2....И прочий шлак для пигмеев.
    1. Наблюдатель2014 Звание
      Наблюдатель2014
      +3
      Сегодня, 14:14
      Да простят меня пигмеи. Чисто для так сказать, для внушаемости вырвалось.
    2. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      +1
      Сегодня, 14:39
      А что есть какие то данные, что под массовую мобилизацию в основной массе пойдут баскетболисты? Тогда да - такая техника нужна. Но я бы еще сумоистов добавил не менее чем с 400 кг живого веса!
  12. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 14:10
    Это они так соломку стелют, чтобы тогда, когда Россия победит, говорить что и эта победа случилась только благодаря НАТОвскому оружию.
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:14
    Подозреваю,в инаугурационной речи Президент РФ добрым словом помянёт наш " Буревестник".Пора уже.Если это технология полетит ,кому-то на западе станет тошно.Пусть попробуют из нашего Т90 сделать ракету с атомным двигателем.
  14. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +1
    Сегодня, 14:18
    Россия способна создать новые виды вооружений, изучив «передовые» системы стран НАТО, попавшие к российским военным в качестве трофеев.


    Пусть сами НАТОвцы из Украины уходят и своё "передовое" барахло забирают до последнего болта.
  15. Старый Оператор Звание
    Старый Оператор
    +1
    Сегодня, 14:19
    Как же они «пышаються» собственной фантомной крутостью. Били, их «передовую технику», бьем и бить будем.
  16. Правдодел Звание
    Правдодел
    +2
    Сегодня, 14:34
    появление на поле боя российской техники, значительно превосходящей «передовую западную».

    Все понятно кроме одного: где вы видели на Украине «передовую западную» технику!? Все, что буржуи поставляют на Украину - старье полное или не полное, но тоже старье.
    Что-то мне подсказывает, что даже старая наша техника и так превосходит «передовую западную» технику, представляемую на Украине...
  17. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 14:35
    На Западе опасаются разработки Россией новых образцов оружия благодаря изучению западной военной техники, попавшей в руки российской армии в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщает американский портал Defense TV.

    Разгоняет.
    Для этого нужно производство , видеть
    дальше стен Кремля.
    Так что отбой , только модернизация.
  18. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:46
    Defense TV: Россия может разработать новое оружие благодаря «передовой» бронетехнике НАТО, захваченной на Украине
    . Конечно, у кулика в его болоте и лягушки вкуснее...
    Интересно, на кого такая лажа рассчитана? У них там за бугром, все передовой, передовой... так почему все ихнее так бодро и весёлого горело, горит и дальше будет гореть? Не зря всю "передовую" импоршную технику по тылам запрятали!
  19. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 14:55
    Defense TV: Россия может разработать новое оружие благодаря «передовой» бронетехнике НАТО, захваченной на Украине

    и насколько там "передовое"? Ну может несколько узлов и деталей чуть лучше, а в итоге барахло. fellow laughing
  20. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 15:11
    Интереснее всего будет, если мимо всей этой экспозиции организовали марш пленных, как 17 июля 1944-го. Отдельной группой иностранных наемников на фоне фашистских крестов.
    Примерно за год до Победы, как историческую параллель и намек на то, что и им осталось не так много!