Кадры эвакуации из-под Бердычей подбитого американского танка M1A1 Abrams 47-й ОМБр ВСУ появились в Сети
Подбитые под Бердычами американские танки M1A1 Abrams начали эвакуировать в тыловые районы российской армии. Это удалось сделать после того, как наши сумели отодвинуть линию фронта. Кадры эвакуации одного из «американцев» появились в Сети.
Одно из ремонтно-эвакуационных подразделений группировки войск «Центр» эвакуировало из-под Бердычей подбитый американский танк M1A1 Abrams из состава 47-й бригады ВСУ. Как предполагают наши ресурсы, данный экземпляр немного подремонтируют, а затем отправят в Москву на Поклонную гору, где 1 мая откроется выставка трофейной военной техники, стоявшей на вооружении ВСУ.
По последним данным, в ходе боев на Авдеевском направлении наши сумели подбить порядка семи американских ОБТ M1A1 Abrams, по данным западных ресурсов, пять уничтожено и два повреждено. Все танки стояли на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» ВСУ и находились в районе Бердычей. Эвакуировать их в тыл не было возможности, слишком близко находилась линия фронта. Но в последние дни остатки подразделений ВСУ из Бердычей были выбиты, что дало возможность начать эвакуацию танков. Думается, что это первый, но не последний M1A1 Abrams, который проследует в наш тыл.
Напомним, что на сегодняшний день на фронте американских танков нет, они все отведены в тыл по просьбе американских союзников. Всё дело в том, что «самый лучший» в мире танк оказался уязвим для российских ударных дронов. После потери техники под Бердычами было принято решение пока не выпускать M1A1 Abrams в бой на открытой местности, для американских танков будут изобретать новую тактику.
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