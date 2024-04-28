Кадры эвакуации из-под Бердычей подбитого американского танка M1A1 Abrams 47-й ОМБр ВСУ появились в Сети

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Кадры эвакуации из-под Бердычей подбитого американского танка M1A1 Abrams 47-й ОМБр ВСУ появились в Сети

Подбитые под Бердычами американские танки M1A1 Abrams начали эвакуировать в тыловые районы российской армии. Это удалось сделать после того, как наши сумели отодвинуть линию фронта. Кадры эвакуации одного из «американцев» появились в Сети.

Одно из ремонтно-эвакуационных подразделений группировки войск «Центр» эвакуировало из-под Бердычей подбитый американский танк M1A1 Abrams из состава 47-й бригады ВСУ. Как предполагают наши ресурсы, данный экземпляр немного подремонтируют, а затем отправят в Москву на Поклонную гору, где 1 мая откроется выставка трофейной военной техники, стоявшей на вооружении ВСУ.



По последним данным, в ходе боев на Авдеевском направлении наши сумели подбить порядка семи американских ОБТ M1A1 Abrams, по данным западных ресурсов, пять уничтожено и два повреждено. Все танки стояли на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» ВСУ и находились в районе Бердычей. Эвакуировать их в тыл не было возможности, слишком близко находилась линия фронта. Но в последние дни остатки подразделений ВСУ из Бердычей были выбиты, что дало возможность начать эвакуацию танков. Думается, что это первый, но не последний M1A1 Abrams, который проследует в наш тыл.


Напомним, что на сегодняшний день на фронте американских танков нет, они все отведены в тыл по просьбе американских союзников. Всё дело в том, что «самый лучший» в мире танк оказался уязвим для российских ударных дронов. После потери техники под Бердычами было принято решение пока не выпускать M1A1 Abrams в бой на открытой местности, для американских танков будут изобретать новую тактику.

19 комментариев
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  1. Flashpoint Звание
    Flashpoint
    +7
    Сегодня, 14:32
    Как предполагают наши ресурсы, данный экземпляр немного подремонтируют, а затем отправят в Москву на Поклонную гору, где 1 мая откроется выставка трофейной военной техники, стоявшей на вооружении ВСУ.

    Вот, именно такого трофея там не хватает! Должны успеть, молодцы!
    1. Быков. Звание
      Быков.
      +3
      Сегодня, 14:46
      Цитата: Flashpoint
      Вот, именно такого трофея там не хватает! Должны успеть, молодцы!

      Ещё бы притащили и бриташкин Челленджер из под Работино.
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 15:10
      Все танки,БМП. БТР,сау нужно вытаскивать в тыл и в музеи их помещать после ремонта. А то тянут технику только в Москву,а вся Россия ждёт передвижную выставку с такими вот трофеями.
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +7
    Сегодня, 14:32
    Вот как раз везут передового, скоро на Поклонной будет красоваться!)
  3. ZeeD Звание
    ZeeD
    +6
    Сегодня, 14:32
    Вот незадача...
    Надеюсь скоро привезут на Полонку ) Как раз собираюсь туда в майские )
  4. Макsim
    Макsim
    +1
    Сегодня, 14:37
    проливать водичкой надо бы
    1. barclay Звание
      barclay
      +3
      Сегодня, 14:51
      Да, уж.. Изнасиловали Абрашку. У него все дымится после такого грубого волочения. laughing
      На него в НАТе все молятся и пылинки сдувают. А тут так грубо, так грубо...
      На выставке скоро будет стоять "подстреленный" копченый, с виновато опущенным стволом
      1. Аргон Звание
        Аргон
        0
        Сегодня, 15:12
        Тоже очень понравился униженный вид арашки! Его как будто изнасиловали и тащат эшафот laughing
  5. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 14:37
    А не кисло ему прилетело, как думаете дроном сняли или на мину налетел?
  6. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    +1
    Сегодня, 14:42
    Боезапас как салют по ВСУ,отработали?
  7. Пуз Большой Звание
    Пуз Большой
    +5
    Сегодня, 14:44
    Что то он как то совсем плохо выглядит.
    1. al3x Звание
      al3x
      +5
      Сегодня, 14:48
      Так должен выглядеть Абрамс здорового человека laughing
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:48
    Дрова они и есть дрова... кто то в этом сомневался?
  9. Быков. Звание
    Быков.
    +1
    Сегодня, 14:50
    А тем временем, в сводке МО прошла вот такая новость.
    Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 46 украинских беспилотных летательных аппаратов и пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.
  10. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 15:02
    Тяжела судьба абрашки, в поле не ходи,в лес не ходи,в город не ходи, в пустыне вроде неплохо получилось но и то толпой, ну еще в агитках смотрится кинематографично.
  11. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 15:04
    Это тот у которого орудие убогое? Для музея пойдет...
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:08
    В абрашке Аркадий Бабченко не завалялся?
  13. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 15:08
    Успеет на Парад победы в Москве)))
  14. Radikal Звание
    Radikal
    0
    Сегодня, 15:13
    М-да-а-а, две БРЭМ с трудом тащат этот утюг. Складывается впечатление, что это американское г-но бесполезное изделие в части касающейся боевого применения на европейском ТВД, тем более против нашей армии. Это не Ирак, не Ливия, и не Сирия - это Россия! Ротшильды, Рокфеллеры, и прочая сионистская банда никак не хотят смириться с независимостью нашей страны, правда некоторые успехи у них есть, к сожалению. И в этом им помогают здесь, внутри. Что с этим делать - знаю, однако это нынешние сатрапы этого не сделают, поскольку как проговорился один человек - "...мы страну разрушили, чтобы быть ближе к Западу, а они...". М-да, цинично, однако из песни, и из интернета слов не выкинешь. А ещё коммунистов обвинял в разрушении страны... . Если кто здесь скажет, что так и есть возражу - банда, которая это сделала, имея в карманах, или сейфах партбилет никогда не была коммунистами. Этот персонаж не понимая в тот момент, о чём говорит сам себя разоблачил, вот и всё. Предполагаю, что эта ненависть - это личное, и скорее всего связана с неудачей в Германии. Потеря служебных ключей, разбирательство, наказание, возможно и по партийной линии, после которого отправили домой на заштатную должность, к Собчаку. Это моё предположение. sad