Российская ПВО сбила пять американских ракет ATACMS при атаке на Крым - Минобороны
Очередные сутки спецоперации снова прошли при превосходстве российской армии, продолжающей расширять зону контроля ВСУ в районе Очеретино. Еще одним направлением, где ситуация для ВСУ складывается очень непросто, является Часов Яр, там наши продолжают попытки выйти во фланги. Противник вынужден обороняться, отвечая контратаками.
Вчера вечером и сегодня ночью ВС России нанесли удары ракетами и дронами-камикадзе типа «Герань». Объектами атаки стал аэродром Каменка в Днепропетровской области, где уничтожены ангары с БПЛА, а также склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области. Кроме того, в Николаеве поражен пункт временной дислокации иностранных наемников.
В ночное время противник атаковал Крым с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS, целью стали системы ПВО в районе мыса Тарханкут. По данным Минобороны, пять ракет наша ПВО сбила. По данным ресурсов, в атаке участвовало больше пяти американских оперативно-тактических ракет с кассетной головной частью, но жертв удалось избежать.
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Отражены три контратаки в районе Новоселовское ЛНР. «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла огневое поражение противнику в районах Клещеевка, Андреевка и Красногоровка. Отражены четыре контратаки в районе Часова Яра.
Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка и нанесли поражение ВСУ в районах Ленинское, Керамик и Семеновка. Отражено 10 контратак в районах Новгородское, Очеретино, Новобахмутовка, Нетайлово и Бердычи.
Штурмовые группы группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике врага в районах Павловка и Луговское Запорожской области. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение ВСУ в районах Каменское, Работино Запорожской области, Ивановка и Ольговка Херсонской области.
Общие потери ВСУ за сутки по всему фронту составили: по личному составу — 1145 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — один танк, три бронемашины, бронетранспортер, 36 единиц автотранспорта; гаубицы М777, М198, «Мста-Б», Д-20, М-46, две САУ «Гвоздика», одна «PzH-2000». Четыре станции РЭБ «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: два орудия Д-20, пять гаубиц Д-30 и две МТ-12 «Рапира», две гаубицы М777, САУ М109 «Paladin», два орудия М101.
Средствами противовоздушной обороны сбито 46 украинских беспилотников и пять оперативно-тактических ракет ATACMS.
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