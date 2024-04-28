Российская ПВО сбила пять американских ракет ATACMS при атаке на Крым - Минобороны

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Российская ПВО сбила пять американских ракет ATACMS при атаке на Крым - Минобороны

Очередные сутки спецоперации снова прошли при превосходстве российской армии, продолжающей расширять зону контроля ВСУ в районе Очеретино. Еще одним направлением, где ситуация для ВСУ складывается очень непросто, является Часов Яр, там наши продолжают попытки выйти во фланги. Противник вынужден обороняться, отвечая контратаками.

Вчера вечером и сегодня ночью ВС России нанесли удары ракетами и дронами-камикадзе типа «Герань». Объектами атаки стал аэродром Каменка в Днепропетровской области, где уничтожены ангары с БПЛА, а также склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области. Кроме того, в Николаеве поражен пункт временной дислокации иностранных наемников.



В ночное время противник атаковал Крым с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS, целью стали системы ПВО в районе мыса Тарханкут. По данным Минобороны, пять ракет наша ПВО сбила. По данным ресурсов, в атаке участвовало больше пяти американских оперативно-тактических ракет с кассетной головной частью, но жертв удалось избежать.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Отражены три контратаки в районе Новоселовское ЛНР. «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла огневое поражение противнику в районах Клещеевка, Андреевка и Красногоровка. Отражены четыре контратаки в районе Часова Яра.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка и нанесли поражение ВСУ в районах Ленинское, Керамик и Семеновка. Отражено 10 контратак в районах Новгородское, Очеретино, Новобахмутовка, Нетайлово и Бердычи.

Штурмовые группы группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике врага в районах Павловка и Луговское Запорожской области. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение ВСУ в районах Каменское, Работино Запорожской области, Ивановка и Ольговка Херсонской области.

Общие потери ВСУ за сутки по всему фронту составили: по личному составу — 1145 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — один танк, три бронемашины, бронетранспортер, 36 единиц автотранспорта; гаубицы М777, М198, «Мста-Б», Д-20, М-46, две САУ «Гвоздика», одна «PzH-2000». Четыре станции РЭБ «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: два орудия Д-20, пять гаубиц Д-30 и две МТ-12 «Рапира», две гаубицы М777, САУ М109 «Paladin», два орудия М101.

Средствами противовоздушной обороны сбито 46 украинских беспилотников и пять оперативно-тактических ракет ATACMS.
24 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alystan Звание
    alystan
    +6
    Сегодня, 15:27
    По данным ресурсов, в атаке участвовало больше пяти американских оперативно-тактических ракет

    Два Майора (https://t.me/dva_majors/41077) сообщает о, как минимум, о 15 ракетах.

    Можно предположить, что враг пытается выбить целые районы ПВО в ходе подготовки Киева провести масштабную атаку Крыма. Вчера была информация, что украинцы согласовали такую возможность со своим главным куратором.
    1. Аргон Звание
      Аргон
      +1
      Сегодня, 15:34
      Нам нужно ловить места и средства пусков ракет и пытаться уничтожить. Проявили себя , считай расскрылись.
      1. Роман Ефремов Звание
        Роман Ефремов
        +3
        Сегодня, 15:37
        Дальность пуска очень солидная - трудно отследить место пуска. Если уверенно сбиваем - и то хорошо, рано или поздно закончатся они у них, а новые вряд ли появятся в таких количествах (более 100 штук, как заявлялось).
        1. DenVB Звание
          DenVB
          +2
          Сегодня, 15:49
          Цитата: Роман Ефремов
          Дальность пуска очень солидная - трудно отследить место пуска.

          Место пуска отследить нетрудно. Не очень понятно, что это даст. Пусковая уезжает, вероятно, через полминуты после запуска.
          1. Shurik70 Звание
            Shurik70
            0
            Сегодня, 16:32
            В армии в 1989-ом при аэродроме служил.
            Так там всем подразделениям с техникой раздавали графики, когда будет окно между американскими шпионскими спутниками. По возможности всю технику из-под крыши или из-под маскировки требовалось выпускать только во время этих окон.
            Сейчас наверняка так-же.
            И НАТОвцы имеют аналогичные графики наших спутников.
            Место дислокации пусковых наверняка машины во время окон покидают.
      2. alystan Звание
        alystan
        +5
        Сегодня, 15:46
        Но логичнее и правильнее было бы разрушать логистику поставок. По всей цепочке. А то ведь скоро уже должны подвезти и более дальнобойные ATACS.
      3. Иезекиль 25-17 Звание
        Иезекиль 25-17
        0
        Сегодня, 16:13
        Не реально: здесь надо поступать согласно доктрине принятой в СССР.
  2. Vladlous Звание
    Vladlous
    +5
    Сегодня, 15:32
    Конечно, эта колыбельная Запада с отодвиганием линий недопустимости всё дальше - уже изрядно достала. Ведь, если вдуматься, Запад поставляет оружие, предоставлет ракетную технику с расчётами, чтобы бить по нашим городам, убивать наших сограждан не только в Крыму или Донецке, но везде, не важно где - везде в России. И мы поддерживаем с ними дипломатияческие отношения. Мне одному кажется, что это ненормально?

    Понятно, что мы не хотим лишней эскалации. Но всему, наверное, есть границы. Впрочем, допускаю, что мы много не знаем и, очевидно, есть некие причины подобного нашего поведения. Однако всё-таки весьма волнительно. В первую очередь настораживают сообщения белорусского КГБ о попытках атаковать Белоруссию дронами, переправить через границу боевиков и спровоцировать Гражданскую войну, чтобы затем призвать НАТО. Напрягает ситуация на границе со странами Балтии и Финляндией.

    В целом, я ещё больше убедился, что вторая половина лета - осень этого года станут занковыми: полыхнёт большая война с НАТО. И можно сколько угодно говорить про экономику, про бизнес, только не надо забывать, что незаинтересованность нашего бизнеса в войне - это ещё не признак того, что в ней не заинтересованы экономические и политические круги в США. И чем нерешительней мы действуем, чем больше миндальничаем, тем уверенней они в том, что свои выборы можно облить нашей жертвенной кровью.
    1. Alemax Звание
      Alemax
      +1
      Сегодня, 15:59
      а) не полыхнет.
      б) давайте без эмоций, опираясь на объективные возможности.
      Всё, что мы можем противопоставить коллективному Западу, это изматывание противника бегом. Альтернатива, - тотальная термоядерная аннигиляция уродов. Но это не гарантирует того, что врагу придет понимание его неправильности.
      Надо, чтобы к ним пришло понимание. А это, увы, долгий путь.
    2. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      +1
      Сегодня, 16:25
      есть некие причины подобного нашего поведения.
      А это не наше поведение, мы на диванах вполне себе патриоты и чуть ли не герои. Это поведение тех, кто над нами - доверчивых, добрых душой и вечно обманутых рукамиводителей-соплежуев.
    3. MidnightBear Звание
      MidnightBear
      0
      Сегодня, 16:38
      Очень рад, что бо́льшая часть адептов "большой войны с НАТО" пишет из одной палаты
  3. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 15:35
    Каждая пусковая имеет свой трекер и специфичный радиообмен, думаю. Может, это как-то поможет профилактике?
  4. Taskhyl
    Taskhyl
    -12
    Сегодня, 15:39
    Веселуха будет когда TAURUSы начнут летать. ATACMS - это бабочки по сравнению с немецкими изделиями
    1. Gorohes Звание
      Gorohes
      +3
      Сегодня, 15:44
      циспоша все на какое то вундерваффе рассчитываешь?! Серьезно? )
    2. Феликс Звание
      Феликс
      +1
      Сегодня, 15:54
      Как начнут, так и закончат. Ты думаешь, немцы их вам не дают, потому что они страшной разрушительной силы и их не сбить? Ошибаешься. Скорее от того, чтобы не опозориться, как с Леопардами.
    3. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 16:10
      В каком месте TAURUSы засветились, как несбиваемые? Вы не устали? Были джавелины, байрактары, абрамсы, леопарды и прочая шняга. Долго они были вундервафлями? И были ли вообще таковыми?
  5. AlexWar
    AlexWar
    -2
    Сегодня, 15:45
    О чем я и писал что будет ответка. Обычно при плохой погоде наносит украина удары. Если они пытаются вывести из строя ПВО то их цель МОСТ
    Дали атамаки они уже до одессы почти привезли. Скорее эти ракеты доставлены из Болгарии. Видимо опять по портам бить надо.
    1. vik669 Звание
      vik669
      0
      Сегодня, 16:05
      Так начинай бить хватит писать !
  6. Михаил Маслов Звание
    Михаил Маслов
    +1
    Сегодня, 15:46
    Вся эта возня с Крымскими ударами вполне возможное отвлечение наших средств от действительного удара.Слишком много "коллективного"шума.Цель этой военной помощи не сколько военная,а больше нанести урон РФ и конечно наделать по больше шума.Пойдет вход все и бпла и ракеты и ДРГ и опять волна поджогов,но еще больше хакерских атак на все до чего можно дотянуться.
  7. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +1
    Сегодня, 16:20
    Интересное построение новости... Сначала два абзаца про наши успехи, потом маленький абзац о Тарханкуте, в котором указано количество сбитых ракет, но почему-то забыли написать общее количество летевших, о котором сообщали (или не сообщали?) таинственные "ресурсы", потом снова победные реляции. Очень похоже на неуклюжую попытку скрыть масштабы "неудобного" для кое-кого события.
    1. MidnightBear Звание
      MidnightBear
      0
      Сегодня, 16:40
      Так здесь всегда ведь так. Надо понимать, что хочет редакция или нет, но все новостные порталы сейчас жёстко регулируются, выбора у авторов новостных статей нет.
      1. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        0
        Сегодня, 17:06
        все новостные порталы сейчас жёстко регулируются,
        Войны нет, военного положения нет, кругом сплошные партнёры и даже союзники (врагом официально никто не назван!), с чего бы такое жёсткое регулирование...
  8. jdiver Звание
    jdiver
    0
    Сегодня, 16:48
    пять ракет наша ПВО сбила. По данным ресурсов, в атаке участвовало больше пяти американских оперативно-тактических ракет с кассетной головной частью

    то есть остальные несбитые ракеты промахнулись, или все-таки попали по целям?
  9. alebdun2000 Звание
    alebdun2000
    0
    Сегодня, 17:04
    Сбили 5 , а пропустили 10? Говорили что нашим сбить ATACMS не проблема. А тут 33% сбития, а должно быть 95%...Как я думаю ПВО в Тартанхуте не существует больше?