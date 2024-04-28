Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил РСЗО HIMARS ВСУ в районе Красного Лимана

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Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил РСЗО HIMARS ВСУ в районе Красного Лимана

ВС России уничтожили очередную пусковую установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS, на этот раз с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Об этом сообщают российские ресурсы.

В Сети появились кадры ночной охоты российского дрона-камикадзе «Ланцет» на украинскую РСЗО HIMARS. Согласно имеющейся на данный момент информации, установку американского производства удалось выследить в ночное время в районе Красного Лимана на временно подконтрольной Киеву территории ДНР.



HIMARS выследил российский разведывательный дрон одного из подразделений «Западной» группировки войск ВС России. В последнее время наши часто используют связку из разведывательного беспилотника и барражирующего боеприпаса «Ланцет». Действует она в основном в ближнем тылу украинской армии, но зафиксированы случаи поражения целей и на дальности свыше 50 км от линии боевого соприкосновения.


Разведывательный дрон передал координаты расчету «Ланцета», после чего дрон-камикадзе поразил РСЗО. Судя по кадрам взрыва, установка была с боеприпасами, потому что рвануло неслабо. Возможно, что досталось и машине сопровождения, стоящей сзади установки. На кадрах видно, как перед самым поражением от РСЗО в сторону бегут две или три фигурки. Для расчета с группой сопровождения это мало, поэтому будем считать, что вместе с HIMARS к Бандере отправилось несколько националистов.

22 комментария
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  1. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +8
    Сегодня, 16:05
    Вот это очень хорошая новость. Химарсы, одна из немногих действительно действующих видов оружия Запада, которое реально причинили нам много хлопот
    1. фигвам Звание
      фигвам
      +4
      Сегодня, 16:09
      Очень хорошо, именно эти Хаймерсы должны атаковать ракетами Атакамс
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 16:28
        У ATACMS тоже проблемы в последнее время.ATACMS в недавнем времени перестали точно следовать заранее заложенному в их электронные мозги маршруту и стали просто падать в чистом поле или в лучшем случае, попадать в безлюдной местности в пустые строения. О «внезапной хвори» с дальнобойными американскими ракетами, приключившейся после блокировки такого важного для них GPS-сигнала управления, рассказал Скотт Риттер. Бывший американский офицер рассказал, что российские системы РЭБ-противодействия стали несоизмеримо крепче и опасней для высокотехнологичного западного оружия.

        . Как заявил экс-разведчик ВС США, про АТАКаМС стали меньше говорить после того, как большинство из них после запуска летит в никуда, будучи подавленными передовыми комплексами РЭБ россиян. Все эти ракеты максимально зависят от стабильного сигнала GPS, ведущего её прямиком к цели. Как только подобные «лучи поддержки» глушатся, ракета начинает вести себя странным образом: попадает в кроны высоких растений, детонирует, оставляя тем самым целыми российские военные объекты. Об уязвимостях ранее опасного боеприпаса, ставшего беспомощным сейчас, военный из Америки рассказал в беседе корреспонденту Гарланду Никсону.


        https://overclockers.ru/blog/ProKino/show/154624/Ritter-ATACMS-vnezapno-glupejut-kak-tol-ko-stalkivajutsya-s-vozdejstviem-rossijskih-REB
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      -1
      Сегодня, 16:33
      Химарсы, одна из немногих действительно действующих видов оружия Запада

      Зато когда только начинались поставки тут на ВО "специалисты" кричали что дескать старьё и ни чего страшного. А на деле именно эти "хаймерсы" пронесли и приносят не мало бед как нашим ВС так и мирному населению.
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        0
        Сегодня, 16:42
        Цитата: частное лицо
        Зато когда только начинались поставки тут на ВО "специалисты" кричали что дескать старьё и ни чего страшного.

        А я вот помню как кричала секта свидетелей очередной вундервафли. В итоге оказалось, что хотя это действительно
        Цитата: частное лицо
        одна из немногих действительно действующих видов оружия Запада
        но и с ними можно бороться.
      2. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        +1
        Сегодня, 16:42
        Да, я помню это, когда говорили, что управляемые(корректируемые) ракеты РСЗО не нужны. Что РСЗО должны бить по квадрату, а не в выбранную цель. Сейчас нам вот очень не хватает Торнадо-C
      3. KCA Звание
        KCA
        0
        Сегодня, 17:05
        Физически не возможно перекрыть 100% ЛБС и границы окраины с Россией системами РЭБ, дыры будут, но вот без GPS, почему-то, мериканские высокоточные ракеты не летают, а в зоне действия РЭБ они летят прям куда пьяная коза не зайдёт, у нас много разведчиков в/на, но и у нас много шпионов с в/на
  2. alystan Звание
    alystan
    +2
    Сегодня, 16:05
    Просто замечательная новость.
    А ни у кого нет случайно актуальной статистики по количеству уничтоженных ПУ Хаймарс?
    1. Арка Звание
      Арка
      +2
      Сегодня, 16:17
      Там и М270 надо учитывать.
      1. alystan Звание
        alystan
        +1
        Сегодня, 16:23
        Есть информация (устаревшая), что пусковых установок (всех вместе) у Украины было чуть >20 штук. Вроде не так уж и много. Как минимум половины она уже лишилась, по скромным подсчетам. Только ведь неизвестно их точное количество и то, сколько их было еще завезено втихаря.
    2. ГГВ Звание
      ГГВ
      +1
      Сегодня, 16:18
      Так а у кого она может быть? Если только у небратьев,так они соврут все равно.
      1. alystan Звание
        alystan
        0
        Сегодня, 16:29
        Ну наша сторона ведь все-таки ведет подсчет по уничтоженным.
        А вот по имеющимся это да, только небратьям это известно. И правды от них точно не дождешься. Никакой. А уже по данному вопросу тем более.
    3. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 16:18
      Подсчёт уничтоженных РСЗО Запада, переданных Украине.Данные на 15 декабря 2022 года по ссылке ниже.

      .А теперь, внимание, высшая математика: 14 "летних"+ 10 "осенних" + 20 "зимних" = 44 пусковых установки было "перемолото" так или иначе за все время.

      Возвращаемся в начало статьи. Как можно уничтожить изначальных 40 ПУ и получить в итоге 44 отутюженных куска металлолома. Видимо без подключения той самой высшей математики, а возможно и геометрии - не понять.А теперь представим, пускай американцы "тайно" привезли "недостающие" 4 штуки. И если их тоже уничтожили, то кто до сих пор обстреливают подразделения "на ленточке", и кто стреляет по гражданским складам и мостам в тылу... И да, эти ракеты перехватывает наша ПВО и ПРО и сейчас. Но как видите - не все...


      https://overclockers.ru/blog/ProKino/show/81159/neveselaya-matematika-skolko-himars-i-ego-zapadnyh-replik-ostalos-v-rasporyazhenii-vsu
      1. Flashpoint Звание
        Flashpoint
        +1
        Сегодня, 16:36
        Муляжи могли быть? Часть установок могла быть восстановлена?
        Точные подсчёты - сложная задача.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 16:44
          Муляжами тогда ВСУ не увлекались
      2. Dart2027 Звание
        Dart2027
        0
        Сегодня, 16:44
        Цитата: OrangeBigg
        пускай американцы "тайно" привезли "недостающие" 4 штуки

        Вопрос - а почему только 4?
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 16:46
          По подсчётам зафиксировано что уничтожили 44 западных РСЗО,а зафиксирована поставка только 40.Вот и говорят о недостающих 4,хотя понятно,что их завезли больше.
      3. alystan Звание
        alystan
        0
        Сегодня, 16:54
        Спасибо, OrangeBigg, только это ведь данные более чем годовой давности.
        И мне кажется, что в них не рассматривается вариант применения ВСУ макетов таких пусковых установок. А с ними их количество у них может легко вырасти еще
        Но как помнится, в то же время, немало писали о менее чем 30 ПУ. Возможно где-то есть путаница с разными поставщиками, которые уже могли быть учтены ранее.
  3. Vladlous Звание
    Vladlous
    -2
    Сегодня, 16:19
    С некоторых пор в военно-политических кругах вертится идея нанесения удара по территории стран НАТО их же оружием и их же боеприпасами. В этом есть даже своеобразный метафизический посыл: вот де поставили установки, боеприпасы, они к вам обратно и прилетели, не всё же вам Севастополь, Белгород, Донецк и другие города с землёй ровнять. Может быть такое? В принципе, это возможно. Однако пока наше руководство предпочитает более мягкие варинаты ответов: например воздействовать системой РЭБ на тот же эстонский город Тарту, где уже далеко не первый день парализована работа GPS. Самолёты не могут садиться в местном аэропорту. Но это пока. Им же невдомёк, что системы РЭБ могут быть заменены чем-то гораздо более разрушительным. Трофейными HIMARS и дальнобойными ракетами к ним, запущенными, например, если немного пофантазировать, из Латвии по Эстонии.

    Я бы не рассматривал всё это как чистую фантастику, поскольку в этом есть некотрое здравое зерно. Уверен, что наши не только уничтожают подобные РСЗО, но, возможно, располагют энным количеством трофейных экземпляров. И вот использовать захваченные образцы техники для проведения диверсионных операций на территории врага, а это всё НАТО - самое оно. Особенно сейчас, когда страны альянса у наших западных границ проводят многочисленные учения и техники выше крыши. Пусть якобы случайно обстреливают друг друга.

    Что-то в этом есть.
  4. 501Legion Звание
    501Legion
    +2
    Сегодня, 16:23
    Странно что никто не орет на этот раз про макет )
    1. svp67 Звание
      svp67
      +1
      Сегодня, 16:39
      Цитата: 501Legion
      Странно что никто не орет на этот раз про макет )

      Для макета, больно хороший "фейерверк"
  5. Sergei N 58912062 Звание
    Sergei N 58912062
    0
    Сегодня, 16:48
    Судя по видео видео несколько ВСУк всё таки удалось отправить на ПМЖ к Бандере. good