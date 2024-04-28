Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил РСЗО HIMARS ВСУ в районе Красного Лимана
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ВС России уничтожили очередную пусковую установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS, на этот раз с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Об этом сообщают российские ресурсы.
В Сети появились кадры ночной охоты российского дрона-камикадзе «Ланцет» на украинскую РСЗО HIMARS. Согласно имеющейся на данный момент информации, установку американского производства удалось выследить в ночное время в районе Красного Лимана на временно подконтрольной Киеву территории ДНР.
HIMARS выследил российский разведывательный дрон одного из подразделений «Западной» группировки войск ВС России. В последнее время наши часто используют связку из разведывательного беспилотника и барражирующего боеприпаса «Ланцет». Действует она в основном в ближнем тылу украинской армии, но зафиксированы случаи поражения целей и на дальности свыше 50 км от линии боевого соприкосновения.
Разведывательный дрон передал координаты расчету «Ланцета», после чего дрон-камикадзе поразил РСЗО. Судя по кадрам взрыва, установка была с боеприпасами, потому что рвануло неслабо. Возможно, что досталось и машине сопровождения, стоящей сзади установки. На кадрах видно, как перед самым поражением от РСЗО в сторону бегут две или три фигурки. Для расчета с группой сопровождения это мало, поэтому будем считать, что вместе с HIMARS к Бандере отправилось несколько националистов.
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