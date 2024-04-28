В Санкт-Петербурге спустили на воду очередной пограничный сторожевой корабль 3-го ранга проекта 10410 «Светляк»

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В Санкт-Петербурге спустили на воду очередной пограничный сторожевой корабль 3-го ранга проекта 10410 «Светляк»

В Санкт-Петербурге спустили на воду очередной пограничный сторожевой корабль 3-го ранга, церемония прошла на судостроительной фирме «Алмаз» уже традиционно без огласки. Спущенный на воду корабль имеет название «Кавказ».

Как пишет блог BMPD, данный корабль построен для Пограничной службы ФСБ России по модифицированному проекту 10410 «Светляк». О закладке корабля нигде не сообщалось, но это обычная практика для фирмы «Алмаз», они и о передаче кораблей в боевой состав ПС ФСБ РФ ничего не говорят.



О самом корабле информации нет, судя по названию «Кавказ», корабль может отправиться на Черное море, поскольку в последнее время «Алмаз» строит ПСКР проекта 10410 «Светляк» в основном для охраны южных рубежей. Исключение составляет ПСКР «Южно-Сахалинск», отправленный на Дальний Восток и вошедший в боевой состав в конце прошлого года.

Пограничные сторожевые корабли проекта 10410 предназначены для охраны государственной границы и территориального моря, борьбы с пиратством и терроризмом. Проект корабля разработан в ЦКБ «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Водоизмещение стандартное — 375 тонн, длина — 49,5, ширина — 9,2, осадка — 2,5 метра. ГЭУ: 3 дизеля М-520Б мощностью 3 x 5400 л. с., скорость хода — 30 узлов, дальность плавания — 2200 миль (на 13 узлах), экипаж — 28 человек, автономность — 10 суток. Вооружение: носовая АУ AK-176М калибром 76,2 мм (боезапас — 152 снаряда), кормовая — шестиствольная АК-630М калибром 30 мм (боезапас — 3000 снарядов). Начиная с ПСКР «Новороссийск» и «Сочи», переданных заказчику в 2022 году, на корабли устанавливаются новые колпаки башен в исполнении «стелс».

На ПСКР имеется два торпедных аппарата ОТА-40А-2 с одним комплектом системы управления СУ-406. В состав вооружения включены 16 комплектов ПЗРК типа «Игла», противодиверсионный гранатомет МРГ-1 или ДП-64. В проектах 10410Б и 10412 вместо 76-мм установки AK-176М устанавливается вторая шестиствольная АУ АК-306М калибром 30 мм.
8 комментариев
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  1. sub307 Звание
    sub307
    +4
    Сегодня, 17:51
    Вполне адекватный корабль для задач ПС ФСБ. Что ж , как говориться - "семь футов под килем" и счастливого плавания! good
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 18:29
      Если держать его на берегу,то вообще идеальный вариант защиты от дронов разных!Сейчас нужны хорошо вооружённые корабли с мощной ПВО и с бОльшим количеством орудий калибра 23-57мм для борьбы с гидродронами.
    2. УАЗ 452 Звание
      УАЗ 452
      +2
      Сегодня, 18:32
      Для корабля мирного времени - избыточно вооружён. Для каких целей сейчас "трёхдюймовки" продолжают ставить на корабли - вообще невозможно понять. А в военное он просто мишень беззащитная, даже если будет использоваться в глубоком тылу. И в чём смысл аж 16 (!) ПЗРК? Хоть 116 не заменят одного нормального ЗРК с РЛС. Чем эти "Иглы" ночью помогут?
  2. Radikal Звание
    Radikal
    +2
    Сегодня, 18:00
    ГАС имеется? Торпедные аппараты для чего? sad
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      0
      Сегодня, 18:25
      Торпедные аппараты для чего?

      Браконьеров топить, чего тут непонятного? laughing
      Лучше бы ПВО получше поставили, хоть от дронов бы отбиться смог и нарушителей воздушных границ над морем смог бы сам гонять..
    2. ВохаАхов Звание
      ВохаАхов
      0
      Сегодня, 18:34
      Да нет на них никаких торпедных аппаратов. Первоначально устанавливались, ещё в советское время. Считалось, что во время боевых действий они будут переданы в ВМФ в качестве малых противолодочных кораблей.
  3. Radikal Звание
    Radikal
    +1
    Сегодня, 18:20
    Цитата: sub307
    Вполне адекватный корабль для задач ПС ФСБ. Что ж , как говориться - "семь футов под килем" и счастливого плавания! good

    Это Вы с чего так решили? sad
  4. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 18:51
    Если "Алмаз" все в секрете держит-вы то как узнали? lol -а название Кавказ для паршивого катеришки-это прикольно laughing