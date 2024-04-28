В Санкт-Петербурге спустили на воду очередной пограничный сторожевой корабль 3-го ранга проекта 10410 «Светляк»

В Санкт-Петербурге спустили на воду очередной пограничный сторожевой корабль 3-го ранга, церемония прошла на судостроительной фирме «Алмаз» уже традиционно без огласки. Спущенный на воду корабль имеет название «Кавказ».Как пишет блог BMPD, данный корабль построен для Пограничной службы ФСБ России по модифицированному проекту 10410 «Светляк». О закладке корабля нигде не сообщалось, но это обычная практика для фирмы «Алмаз», они и о передаче кораблей в боевой состав ПС ФСБ РФ ничего не говорят.О самом корабле информации нет, судя по названию «Кавказ», корабль может отправиться на Черное море, поскольку в последнее время «Алмаз» строит ПСКР проекта 10410 «Светляк» в основном для охраны южных рубежей. Исключение составляет ПСКР «Южно-Сахалинск», отправленный на Дальний Восток и вошедший в боевой состав в конце прошлого года.Пограничные сторожевые корабли проекта 10410 предназначены для охраны государственной границы и территориального моря, борьбы с пиратством и терроризмом. Проект корабля разработан в ЦКБ «Алмаз» (Санкт-Петербург).Водоизмещение стандартное — 375 тонн, длина — 49,5, ширина — 9,2, осадка — 2,5 метра. ГЭУ: 3 дизеля М-520Б мощностью 3 x 5400 л. с., скорость хода — 30 узлов, дальность плавания — 2200 миль (на 13 узлах), экипаж — 28 человек, автономность — 10 суток. Вооружение: носовая АУ AK-176М калибром 76,2 мм (боезапас — 152 снаряда), кормовая — шестиствольная АК-630М калибром 30 мм (боезапас — 3000 снарядов). Начиная с ПСКР «Новороссийск» и «Сочи», переданных заказчику в 2022 году, на корабли устанавливаются новые колпаки башен в исполнении «стелс».На ПСКР имеется два торпедных аппарата ОТА-40А-2 с одним комплектом системы управления СУ-406. В состав вооружения включены 16 комплектов ПЗРК типа «Игла», противодиверсионный гранатомет МРГ-1 или ДП-64. В проектах 10410Б и 10412 вместо 76-мм установки AK-176М устанавливается вторая шестиствольная АУ АК-306М калибром 30 мм.

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