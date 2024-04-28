Бойцы 47-й танковой дивизии подняли российский флаг над Кисловкой на Купянском направлении
Поселок Кисловка на Купянском направлении, за который в последние дни шли ожесточенные бои, перешел под контроль российской армии, над селом поднят российский флаг. Об этом сообщают с передовой бойцы 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии группировки войск «Запад».
По имеющейся на данный момент информации, российские войска полностью контролируют Кисловку, хотя в населенном пункте еще не закончена зачистка. Но это, как говорится, дело времени. Российский флаг над селом подняли бойцы роты «Витязей» 272-го полка 47-й танковой дивизии.
- сообщают российские ресурсы.
Стоит отметить, что первые сообщения о том, что российские войска неожиданным ударом выбили подразделения ВСУ из Кисловки и вошли в данный населенный пункт, появились еще в пятницу. Но сразу занять всё село не получилось, Кисловка — это довольно большой населенный пункт. Теперь же российские войска буквально «нависли» над соседней Котляровкой, в которой еще сохраняется присутствие противника.
Украинские ресурсы пока не подтверждают потерю Кисловки, но прорыв обороны на данном участке признают, пытаясь оправдать его тем, что данное село якобы защищали подразделения территориальной обороны, «ограниченные в силах и средствах».
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