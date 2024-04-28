Бойцы 47-й танковой дивизии подняли российский флаг над Кисловкой на Купянском направлении

19
Бойцы 47-й танковой дивизии подняли российский флаг над Кисловкой на Купянском направлении

Поселок Кисловка на Купянском направлении, за который в последние дни шли ожесточенные бои, перешел под контроль российской армии, над селом поднят российский флаг. Об этом сообщают с передовой бойцы 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии группировки войск «Запад».

По имеющейся на данный момент информации, российские войска полностью контролируют Кисловку, хотя в населенном пункте еще не закончена зачистка. Но это, как говорится, дело времени. Российский флаг над селом подняли бойцы роты «Витязей» 272-го полка 47-й танковой дивизии.



Бойцы 47-й танковой дивизии 1-й ТА докладывают о взятие под свой контроль населённого пункта Кисловка в Харьковской области

- сообщают российские ресурсы.


Стоит отметить, что первые сообщения о том, что российские войска неожиданным ударом выбили подразделения ВСУ из Кисловки и вошли в данный населенный пункт, появились еще в пятницу. Но сразу занять всё село не получилось, Кисловка — это довольно большой населенный пункт. Теперь же российские войска буквально «нависли» над соседней Котляровкой, в которой еще сохраняется присутствие противника.

Украинские ресурсы пока не подтверждают потерю Кисловки, но прорыв обороны на данном участке признают, пытаясь оправдать его тем, что данное село якобы защищали подразделения территориальной обороны, «ограниченные в силах и средствах».

19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    +9
    Сегодня, 17:51
    Молодцы! Так держать и дальше!
    1. Комментарий был удален.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 18:05
        Уже Нетайлово взяли, а на ВО Кисловку вспомнили, которую вчера еще забрали)))
      2. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 18:08
        Оранжевый, к чему ваша история в новости про освобождение Кисловки??? Флудите опять? Ещё и "партянку" длинную какую разместил...
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 18:13
          Цитата: Msi
          Оранжевый, к чему ваша история в новости про освобождение Кисловки???


          К тому чтобы воины СВО были уверены в крепком тыле у себя в стране,в России.И чтобы с подобным беспределом было покончено.Потому что все эти поселки освобождают наши граждане,которые судя по последним событиям не защищены у себя в стране,в стране которую они защищают. Это же уму непостижимо бандеровцы в России ведут себя так с участниками СВО и им за это ничего.Если сейчас не дать им жёсткий ответ по всей строгости закона,то со временем эта бандеровская зараза начнет считать себя на нашей земле хозяевами и распространять свою идеологию у нас в стране.Это безопасность России и её граждан.
          1. Msi Звание
            Msi
            -2
            Сегодня, 18:17
            Если сейчас не дать им жёсткий ответ по всей строгости закона,

            Тема будет такая, обсудим.
            А вообще, повторюсь, это ФЛУД...
          2. igorbrsv Звание
            igorbrsv
            0
            Сегодня, 18:50
            Новомихайловку тоже уже взяли по новостям? Я просто неадекватный уже. Выпал из жизни. Если кто может поделитесь
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              0
              Сегодня, 18:53
              Неделю назад взяли.МО РФ официально заявило.
              1. igorbrsv Звание
                igorbrsv
                0
                Сегодня, 18:55
                Вот то дело. Его столько раз штурмовали. Значит линия фронта сильно изменась. Спасибки hi
      3. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -1
        Сегодня, 18:14
        Кстати,эти выродки с освобтжденных территорий.А ведут себя как западенцы.Это касается и Краснодарского края..
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 18:18
          Цитата: dmi.pris1
          Кстати,эти выродки с освобтжденных территорий.А ведут себя как западенцы.Это касается и Краснодарского края..


          У вас есть подобные примеры?Если есть приведите.Главное чтобы эта идеология бандеровская не распространялась у нас в стране.С этим надо что то делать.Потом хлопот не оберемся.
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +2
            Сегодня, 18:34
            Я это видел в 2014 году,когда в станицы Краснодарского края понаехали "беженцы" с Донбасса..На хороших машинах..Им начали помогать поначалу,но потом-глядим,а это быдло последнее.Ломают лавочки в парке,работать не хотят.Короче-погнали сцаными тряпками.Кстати,заметили насколько часто стали появляться эти эксцессы особенно после приема(бесконтрольрого) беженцев с Херсонской и Запорожья?Десятки лет беспамятства дали свои плоды
    2. svp67 Звание
      svp67
      +5
      Сегодня, 18:03
      Цитата: Николай Иванов_5
      Молодцы! Так держать и дальше!

      Держат. Наши, еще и около Очеретино, поселок Новокалиново освободили
  2. Болторез Звание
    Болторез
    -4
    Сегодня, 18:01
    занять всё село не получилось, Кисловка — это довольно большой населенный пункт.
    Село у нас большое- два вытрезвителя wassat .
    1. Коте пане Коханка Звание
      Коте пане Коханка
      +1
      Сегодня, 18:23

      Звание
      Болторез
      -1
      Сегодня, 18:01
      занять всё село не получилось, Кисловка — это довольно большой населенный пункт.
      Село у нас большое- два вытрезвителя wassat .

      Привет Алексей, надо взять на вооружение!!!
      1. Болторез Звание
        Болторез
        0
        Сегодня, 18:29
        Доброго дня! Я в тех местах жил в бытность свою октябренком smile - там сел понатыкано много.
        1. Коте пане Коханка Звание
          Коте пане Коханка
          +2
          Сегодня, 18:34
          Люди селятся там, где им хорошо. Конечно есть примеры от обратного, но - это больше исключения из правил.
  3. hiller Звание
    hiller
    +3
    Сегодня, 18:03
    Родная 47я гвардейская Нижнеднепровская Краснознаменная! Так держать!!!
  4. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 18:04
    пытаясь оправдать его тем, что данное село якобы защищали подразделения территориальной обороны, «ограниченные в силах и средствах».

    Молодцы быстро освободили.
    Украинцы, какое то странное оправдание. А где подготовленные войска? Не под Артёмовском случайно гниют? laughing
  5. костя1
    костя1
    -1
    Сегодня, 18:46
    А у нас типа 47 танковых дивизий или больше?