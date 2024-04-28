Главком ВСУ Сырский признал наиболее сложной ситуацию на Покровском и Кураховском направлениях

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Главком ВСУ Сырский признал наиболее сложной ситуацию на Покровском и Кураховском направлениях

Главком ВСУ Сырский признал отступление подразделений ВСУ из Бердычей и Семеновки под Авдеевкой, а также из Новомихайловки под Марьинкой в связи с обострением ситуации на линии боевого соприкосновения.

Генерал выступил с докладом, в котором заявил об обострении ситуации на фронте и "попытках" российских войск захватить стратегическую инициативу. По словам Сырского, российские войска предпринимают усилия по прорыву фронта сразу на нескольких направлениях, особенно тяжелая ситуация складывается на Покровском и Кураховском направлениях, где росийские войска, атакуя через Очеретино и Красногоровку, рвутся к Покровску и Курахово.



Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях – имеет тактические успехи

- заявил главком.

Также сложная ситуация складывается в районе Часова Яра и села Ивановское (Красное), где российские войска не останавливают наступление, даже несмотря на введенные ВСУ резервы.

Отступление подразделений украинской армии из Семеновки, Бердычей и Новомихайловки Сырский объяснил необходимостью сохранения жизней солдат ВСУ. При этом слово "отступление" в докладе отсутствует, ВСУ просто "переместились" на новые рубежи.
8 комментариев
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  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +1
    Сегодня, 18:40
    Новость на уровне констатации факта ииии а выводы где … и потом коллеги почему слушаем сырского … где анализ от наших командующих или экспертов
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 18:48
      Выводы,надеюсь будут через два-три месяца.Все мы расчитываем на прорыв обороны .А эксперты?...Да вон,сходите к тому же Подоляке ..Юре из Сум...При всем моем отрицательном отношении к нему,бывают у него правильные мысли и требования.Хотя бы по военным администрациям в самом начале СВО.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 18:54
        Для сохранения жизни солдат ВСУ Сырскому необходимо отступить в Польшу.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 18:55
      Что касается Красногоровки, то после того, как ВС России проломили оборону украинской армии с юга этого населённого пункта и взяли огнеупорный завод, пошло развитие атаки с востока. С позиций в Старомихайловке 110-я отдельная мотострелковая бригада успешно зашла в жилую застройку Красногоровки и закрепилась. Пока артиллерия ровняет укрепы ВСУ, пехота готовится двигаться дальше. Как мы и говорили ранее, падение этого населённого пункта, укрепления вокруг и внутри которого ВСУ строили примерно столько же, сколько в Авдеевке, теперь лишь вопрос времени, отмечает Телеграм-канал «Военная хроника».

      Также Телеграм-канал напоминает, что для обороны Часова Яра Киев перебросил 5-ю ОШБр, в которую в 2023 году влились остатки националистического батальона «Айдар». Это лишний раз подтверждает – ВСУ начали раздёргивать свои резервы, пытаясь усилить одни направления в ущерб другим.

      Помимо 5-й ОШБр под Часовым Яром уже погибает 41-я ОМБр, переброшенная из-под Купянска. Это многое говорит об уровне проблем в украинской армии, особенно в части доступных резервов, отмечает «Военная хроника».

      Противник отходит на запад. Первая линия обороны к западу от Авдеевки окончательно пала, при этом рушится и вторая линия обороны, в которую входило Очеретино, отмечает военный эксперт Борис Рожин.

      На очереди Новокалиново, Керамик и Архангельское.

      Поступает информация, что наши силы уже зашли в село Архангельское. Вчера был взят плацдарм в виде дачного сектора, сегодня первые боевые порядки прорвались в село. Гарнизон врага в Керамике – Новокалиново под угрозой окружения, пишет канал «ШТОРМ новости».

      К югу от Очеретино противник будет постепенно откатываться на линии водоёмов и Карловского водохранилища. Стабилизировать фронт украинская армия пока не может.
  2. Vladlous Звание
    Vladlous
    0
    Сегодня, 18:51
    Сырский, конечно, доклады-то делает, но я бы не за его докладами следил, а за тем, что НАТО начало ввод войск на Украину. Пока под видом специалистов по обслуживанию боевой техники. Но это пока. Их становится всё болше, концентрируются на Западной Украине, но перебрасываются уже к линии боевого соприкосновения. Возможно, именно это обстоятельство отчасти объясняет наш бешеный натиск в плане ударов по железнодорожной инфраструктуре. Они начинают перебрасывать части.

    Как к этому относится? Безусловно, уничтожать. Но вместе с тем это и сигнал нашей стране, что враги выходят на позиции и готовятся развязать большую войну. Они проводят учения вдоль наших границ не просто так, а готовят части к вторжению и не только на Украину. В странах Балтии срочно объявлены сборы резервистов.

    Может показаться, что я развожу панику, но это не так. Просто хочется подчеркнуть, что доклады Сырского - это, безусловно, интересно и важно, что они важны в контексте. Сырский сейчас изображает руководство ВСУ, в то время как всем заправляют генералы НАТО. По сути он командует лишь частью большого фронта против нашей страны, да и то - номинально.

    Поэтому скажу уж кратко: НАЧАЛОСЬ....
    1. Denis812 Звание
      Denis812
      +1
      Сегодня, 18:53
      Мне кажется, что ввод войск НАТО на Украину можно закончить показательным ядерным испытанием где-то в районе Новой Земли.
      Со словами, что если не поползёте обратно, то ползти будет некуда.
  3. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 18:55
    Готовь, генерал двухсотых, верёвку, мыло - это неизбежно, а пока что - вазелин.
  4. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    0
    Сегодня, 18:56
    Сырский , влупить бы тебе с кулака. Чтобы аж пальцы сломались. Прямо в роговой отсек. чтобы аж ногами в потолок залетел. Что же вы гады творите.