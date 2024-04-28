Главком ВСУ Сырский признал наиболее сложной ситуацию на Покровском и Кураховском направлениях

Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях – имеет тактические успехи

Главком ВСУ Сырский признал отступление подразделений ВСУ из Бердычей и Семеновки под Авдеевкой, а также из Новомихайловки под Марьинкой в связи с обострением ситуации на линии боевого соприкосновения.Генерал выступил с докладом, в котором заявил об обострении ситуации на фронте и "попытках" российских войск захватить стратегическую инициативу. По словам Сырского, российские войска предпринимают усилия по прорыву фронта сразу на нескольких направлениях, особенно тяжелая ситуация складывается на Покровском и Кураховском направлениях, где росийские войска, атакуя через Очеретино и Красногоровку, рвутся к Покровску и Курахово.- заявил главком.Также сложная ситуация складывается в районе Часова Яра и села Ивановское (Красное), где российские войска не останавливают наступление, даже несмотря на введенные ВСУ резервы.Отступление подразделений украинской армии из Семеновки, Бердычей и Новомихайловки Сырский объяснил необходимостью сохранения жизней солдат ВСУ. При этом слово "отступление" в докладе отсутствует, ВСУ просто "переместились" на новые рубежи.