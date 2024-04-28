Подполье Николаева уточнило данные по количеству ликвидированных наёмников в ходе утреннего удара ВС России

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Подполье Николаева уточнило данные по количеству ликвидированных наёмников в ходе утреннего удара ВС России

В результате утреннего удара по отелям города Николаев ликвидированы иностранные наемники, предварительно англоязычные. Но точно сказать, из какой они страны, подполье Николаева не может.

В ходе прилета по отелям «Ривьера» и «Хелен» в Николаеве сегодня рано утром были ликвидированы 14 иностранных наемников, и еще восемь получили ранения различной степени тяжести. По данным городского подполья, трупы наемников отправили в морг больницы микрорайона Намыв в Заводском районе Николаева, раненых разместили в той же больнице. После удара рядом с отелями находилось восемь скорых, а подъезды заблокировали военные и СБУ.



Восемь раненых привезли в госпиталь микрорайона Намыв. Их содержат отдельно, двое в тяжелом состоянии, шестеро стабилизированы. По наблюдениям сопротивления, не менее четырнадцати погибших увезли в сторону морга в том же микрорайоне

- приводит РИА Новости слова куратора подполья Сергея Лебедева.

Хотя установить точно, из какой страны прибыли наемники, нет возможности, но ранее в городе замечали американских и канадских военных. Хотя может быть вариант и с любой другой страной, где в ходу английский язык.

Как уже сообщало "Военное обозрение", сегодня под утро ВС России нанесли ряд ударов по пунктам временной дислокации иностранных наемников в Николаеве. Российское Минобороны подтвердило нанесение ударов, но подробностей не привело. По данным российских ресурсов, по отелям работали «Герани».
13 комментариев
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  1. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +10
    Сегодня, 19:55
    Подполье Николаева уточнило данные по количеству ликвидированных наёмников в ходе утреннего удара ВС России
    молодцы подпольщики партизаны.
  2. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +7
    Сегодня, 19:55
    Главное - утилизировали. А из какой страны наемники - не важно.
  3. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    +2
    Сегодня, 19:58
    Судя по фото. Повезло подрядчику. Ремонт будет длится дольше. И дороже. Строительные леса аж повело. Хвостмажор в чистом виде bully . Жуть. Будите работать .Там где скотина базируется . На лесах не удержитесь. Можете упасть .А оно вам надо? Думаю не надо. Пролетарий всех стран объединяйтесь. Тем более в преддверие первого мая.
  4. Vladlous Звание
    Vladlous
    +6
    Сегодня, 20:04
    Я вот сильно сомневаюсь, что они наёмники. Совершенно не удивлюсь, если это окажутся кадровые военнослужащие армий стран НАТО. Просто эта война приучила нас понимать, что на некоторые вещи намеренно закрывают глаза, подбирают где-то более мягкие формулировки, а где-то впустую бросаются угрозами. И вот эта вот этакая биполярность создаёт иллюзию пониженной угрозы, приучает относится к опасным событиям как к норме. И в этом, на мой взгляд, скрыта существенная угроза. Мне видится, что НАТО старается усыпить бдительность нашей страны, чтобы неожиданно нанести удар. Вот, например, мы уже почти спокойно воспринимаем идеи нанести удар по Крымскому мосту, сдержанно-спокойно относимся к ударам беспилотниками по многим городам России, даже удары по Москве, по Кремлю - не вызывают какого-то бурного протеста и жажды мести.

    Нет, ничего этого нет. А всё потому, что подменяют понятия. Кадровых военных - называют наёмниками; подразделения регулярных частей НАТО - бандами наёмников; регулярных военнослуэащих ВСУ - боевиками... И так далее. Можно сказать, что я придераюсь к словам, но ведь слова и существуют для того, чтобы обозначать конкретные действия, явления и давать им те или иные характеристики, достаточно чёткие.

    Нас, называя вещи своими именами, подвели к принятию большой войны с НАТО. Это больше не кажется фантастикой, даже чем-то запредельным не кажется. Но не слишком ли мы ударились в дрёму?

    Может медведю пора уже проснутся?

    Пора, возможно, каждому задать себе вопрос: а что я буду делать, когда начнётся война? И что я скажу своим близким? Вопросов много, не надо, чтобы они стали ребром неожиданно.
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      +2
      Сегодня, 20:11
      Цитата: Vladlous
      А всё потому, что подменяют понятия.

      Вместо взрыва , хлопок , Попадание -прилёт , Убитый -200-й . Размывают , уменьшают , скрадывают настоящие понятия . Смерть гражданского от пи н до сского снаряда ,нужно называть убийством американским вооружением, гражданина России . А не размазывать дерьмо по стенке .. Хочу добавить , что и в быту скрадывают настоящие названия предметов ... Буллинг ... Травля человека , человеком и т.д .
      1. Vladlous Звание
        Vladlous
        0
        Сегодня, 20:16
        Совершенно верно. Подмена понятий - это капкан. Это обман самого себя и окружающих.
    2. ved_med12 Звание
      ved_med12
      0
      Сегодня, 20:22
      Для кого, зачем и для чего, этот "тонкий" вброс ?
      Тема статьи, про ликвидированныx наёмников, а всё сводите к опять плоxой власти...
  5. Аскольд65 Звание
    Аскольд65
    +1
    Сегодня, 20:10
    Смотрел интервью Марата Хайрулина на ютуб канале ПОЛИТБЮРО Z, где он рассказал, что на сайте иностранных наёмников "теневого интернета" Украина имеет крайне низкий рейтинг привлекательности, как самая опасная страна для выживания, при низкой оплате услуг "диких гусей" и к тому же с проблемой получить заработанные деньги. Сейчас на Украину посылают в основном натовских " отпускников" в добровольно-принудительном порядке. lol
  6. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 20:10
    Давно и военные госпитали пора уничтожать. Да, не гуманно, но и пофиг. Вон, евреи в Газе чуть ли не все больницы в пыль стёрли, хоть кто-то был против?
  7. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 20:13
    Из "паруса" сделали отель?
  8. костя1
    костя1
    +3
    Сегодня, 20:14
    А это так важно откуда они приехали?-главное что закопали
  9. Сергей3 Звание
    Сергей3
    0
    Сегодня, 20:33
    Что бы тут комментаторы не говорили, а я доволен результатом, все кто приехали нас убивать, должны убыть отсюда в мешке вперёд ногами и никак иначе. Надо ещё и в госпиталь герань отправить, чтоб скучно не было. Хотя герань слабовата для этого.
  10. Болторез Звание
    Болторез
    0
    Сегодня, 20:34
    восемь скорых, а подъезды заблокировали военные и СБУ.
    Американцы бомбят второй раз через 10-15 минут после удара именно для этого.