Подполье Николаева уточнило данные по количеству ликвидированных наёмников в ходе утреннего удара ВС России
В результате утреннего удара по отелям города Николаев ликвидированы иностранные наемники, предварительно англоязычные. Но точно сказать, из какой они страны, подполье Николаева не может.
В ходе прилета по отелям «Ривьера» и «Хелен» в Николаеве сегодня рано утром были ликвидированы 14 иностранных наемников, и еще восемь получили ранения различной степени тяжести. По данным городского подполья, трупы наемников отправили в морг больницы микрорайона Намыв в Заводском районе Николаева, раненых разместили в той же больнице. После удара рядом с отелями находилось восемь скорых, а подъезды заблокировали военные и СБУ.
- приводит РИА Новости слова куратора подполья Сергея Лебедева.
Хотя установить точно, из какой страны прибыли наемники, нет возможности, но ранее в городе замечали американских и канадских военных. Хотя может быть вариант и с любой другой страной, где в ходу английский язык.
Как уже сообщало "Военное обозрение", сегодня под утро ВС России нанесли ряд ударов по пунктам временной дислокации иностранных наемников в Николаеве. Российское Минобороны подтвердило нанесение ударов, но подробностей не привело. По данным российских ресурсов, по отелям работали «Герани».
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