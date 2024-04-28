Швейцарская газета: Офицеры ВСУ не верят в победу, называя три причины будущего поражения Украины

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Швейцарская газета: Офицеры ВСУ не верят в победу, называя три причины будущего поражения Украины

Офицеры украинской армии не верят в победу Украины и предрекают полное освобождение Донбасса в начале осени этого года. Об этом пишет издание Blick.

Швейцарская газета побеседовала с несколькими офицерами ВСУ, воюющими на Восточном фронте против российской армии. Все украинские командиры как один заявили, что Украина эту войну проиграет, у Киева нет шансов на победу даже несмотря на военную помощь США. При этом они надеются, что после того, как российские войска возьмут Донбасс, конфликт будет заморожен.



Русские захватят Донбасс к октябрю, тогда конфликт заморозится, и нам придется вести переговоры с Путиным

— заявил один из офицеров, чья бригада сейчас пытается остановить продвижение российских войск в районе Часова Яра.

К проигрышу Украины ведут несколько причин, из которых, по мнению офицеров, три основных: во-первых, у ВСУ критическая нехватка живой силы, в некоторых бригадах осталось 30–40% личного состава. При этом на мобилизацию на фронте не надеются, если и резервы будут, то не раньше осени. К тому же украинские мужчины не хотят воевать.

Во-вторых, Запад не способен предоставить Украине военную помощь в необходимых ей объемах. Выделение США дополнительного финансирования пришло слишком поздно и уже не поможет Киеву. ВСУ еще способны замедлить продвижение российской армии, но победить уже нет.

Третьей причиной офицеры называют стиль руководства главкома Сырского, который в войсках называют «парализующим эффектом мясника». Назначение генерала на пост главкома снизило моральный дух в украинской армии, поскольку Сырский ставит на главное место выполнение задачи, а каким способом это будет достигнуто, его не волнует.
30 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 20:47
    Офицеры украинской армии не верят в победу Украины и предрекают полное освобождение Донбасса в начале осени этого года.

    И правильно делают... Я бы на их месте тоже бы не поверил...Но слава богу, я не на их месте... recourse
    1. Дмитрий Донской Звание
      Дмитрий Донской
      +2
      Сегодня, 21:07
      Да ни один нормальный человек не верил в победу 404 с самого начала.Читайте историю России. hi
      1. Arzoo Звание
        Arzoo
        0
        Сегодня, 21:41
        Они хотели повторить опыт Первой мировой. Внутренней дестабилизации и смуты. Понятное дело, что для победы ВСУ нужно было наступать на Москву или на Волгу. Даже сам не знаю, куда нужно наступать, чтобы Россию победить.
        1. Msi Звание
          Msi
          +1
          Сегодня, 21:46
          Они хотели повторить опыт Первой мировой. Внутренней дестабилизации и смуты

          От этого плана никто не отказался. Будут играть в долгую...
          1. Arzoo Звание
            Arzoo
            +1
            Сегодня, 21:53
            От этого плана никто не отказался. Будут играть в долгую...
            Почему? Уже отказались. Вон собрались в Швейцарии мирные переговоры с воздухом вести и даже Зеленфюррер говорит о мирных переговорах и гарантиях чего-то там.
            Мордвичёв намедни очевидное продемонстрировал, что ВСУ кончаться быстрее чем в России смута начнется. 115 бригада ВСУ, ТРОшная бывшая, побежала с позиций. И там проблемы с комплектацией повальные. У Сырского людей нет, воевать некем. Король голый. Еще годишка и мы на левом берегу Киева стоять будем.
            1. Msi Звание
              Msi
              0
              Сегодня, 21:56
              мы на левом берегу Киева стоять будем

              Надеюсь у них действительно всё так плохо, как вы описали...
              1. Arzoo Звание
                Arzoo
                +1
                Сегодня, 22:03
                Надеюсь у них действительно всё так плохо, как вы описали...
                Ну америкасе их сейчас сделают гораздо более мобильными. Это единственно, что могут они предпринять в такой ситуации. Все механизированные бригады Сырского сделают реально механизированными. Это ему позволит более быстро и свободно оперировать резервами. Что это даст? Замедлит наше наступление. Такие прорывы, которые сейчас делает Мордвичёв делать будет сложно. Фронт будет продавливаться, но медленно. А если мы увеличим численность группировки на 200-300 тысяч, тут то ВСУ и конец. И никакая механизация им не поможет.
  2. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    0
    Сегодня, 20:50
    Швейцарская газета: Офицеры ВСУ не верят в победу, называя три причины будущего поражения Украины
    Причины тут не при чём. В Россию нужно, просто верить soldier
    1. Наблюдатель2014 Звание
      Наблюдатель2014
      -1
      Сегодня, 20:56
      И помогать ! Кто как может. Каждый на своем месте. Не лайки собирать. А конструктивно критиковать, предлагать...... Ибо урапатриотик , тот же самый предатель.
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +3
        Сегодня, 21:10
        У меня есть знакомый если его послушать то ФСБ явно смотрит в другую сторону, а Лубянка его заждалась. Он ругает всё и вся, но при этом с каждой пенсии, не афишируя, помогает определенному подразделению ВС РФ. Так что не:
        ... конструктивно критиковать, предлагать...
        , а помогать реальными действиями. Говорильня и реальная помощь это две большие разницы как говорится.
        1. Николай Иванов_5 Звание
          Николай Иванов_5
          0
          Сегодня, 21:54
          Студенту МГУ с украинским гражданством Сергею Гулько, которого ранее арестовали за поддержку Украины и неповиновение полиции, сократили срок пребывания в России до трех дней, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

          https://dzen.ru/news/story/e011d703-67d6-51fe-8872-ca379f9483ac?lang=ru&from=main_portal&fan=1&annot_type=trust&t=1714311427&persistent_id=2775188516&cl4url=db8120ecc5646957b5b4ed6d9343c25a&tst=1714311880&story=f269a55c-79db-50ae-b963-9331bcd2455f&utm_referrer=dzen.ru

          Захоронения мирных жителей со следами пыток обнаружили в Авдеевке, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.ТАСС
          "В процессе разминирования Авдеевки были найдены новые захоронения мирных жителей. Руки связаны за спиной, ноги были перемотаны скотчем", — сказал он.

          https://dzen.ru/news/story/c7962631-532f-51c5-a17a-7d76eb621e13?lang=ru&from=main_portal&fan=1&annot_type=trust&t=1714311727&persistent_id=2775184841&cl4url=d64c9b146412225c975f8ab4214b7ae8&tst=1714312274&story=26a311c3-24f5-5aee-8d4b-249a0ac56b2e&utm_referrer=dzen.ru


          Объяснит мне кто-то вообще, что у нас в стране происходит? Как врагов у нас просто отпускают, а они наших людей убивают.

          Почему этого недоноска хотя бы не обменяли на наших солдат, которые находятся в плену на Украине?
      2. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +2
        Сегодня, 21:32
        Цитата: Наблюдатель2014
        урапатриотик , тот же самый предатель

        Угу, а всепросральщик, собирающий сплетни с телеграмм-помоек – это герой невидимого фронта приближающий нашу победу.
        1. Наблюдатель2014 Звание
          Наблюдатель2014
          -1
          Сегодня, 21:40
          "nik-mazur" А ты попробуй жить среди людей. Обыкновенных. И не будешь не всепропальщиком. Превратишься в нормального человека. Попробуй жить не на донаты с тырнета .Лапками своими(они же не поломанные) попытайся деньги зарабатывать. Вернёшься в реальность.
          1. Наблюдатель2014 Звание
            Наблюдатель2014
            -4
            Сегодня, 21:49
            Весь прикол что я не захожу в тырнет для заработка. Я захожу для развлечения. Потешаю своё самолюбие.
          2. Msi Звание
            Msi
            +2
            Сегодня, 21:58
            А ты попробуй жить среди людей. Обыкновенных. И не будешь не всепропальщиком. Превратишься в нормального человека. Попробуй жить не на донаты с тырнета .Лапками своими(они же не поломанные) попытайся деньги зарабатывать. Вернёшься в реальность.

            Я в реальности живу лапками зарабатываю... Вот перечитываю ваш комментарий не могу понять, какую мысль вы хотите донести...
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 20:59
    ...стиль руководства главкома Сырского, который в войсках называют «парализующим эффектом мясника».

    Очень длинное определение. "Генерал 200" - коротко и ясно.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      -3
      Сегодня, 21:08
      А могло ли быть по другому? Сырский продался Украине-Западу, хотя на родине в России у него пожилая мать. Значит у этого человека нет ничего святого -и ни стыда ни совести! Чего ему жалеть жизни своих же солдат? -ему за это не платят! Ему платят, чтобы он затянул эту войну настолько долго, насколько возможно! Вот он и воюет, не считаясь с потерями!
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        0
        Сегодня, 22:16
        Цитата: Peter1First
        Чего ему жалеть жизни своих же солдат?

        А Вы слышали о таком эффекте, когда в какой-нибудь империи появляется генерал не титульной нации и добивается значительных успехов на поле боя? Как раз благодаря тому, что не жалеет принадлежащих к титульной нации солдат. Не скажу, что эффект положительный. Но это в случае, когда генерал хочет выполнить поставленную ему задачу и победить. А тут...
        Цитата: Peter1First
        Ему платят, чтобы он затянул эту войну настолько долго, насколько возможно!

        Именно. Не за победу Украины ему платят.
  4. sdivt Звание
    sdivt
    -1
    Сегодня, 21:00
    Все украинские командиры как один заявили, что Украина эту войну проиграет, у Киева нет шансов на победу даже несмотря на военную помощь США
    ...
    украинские мужчины не хотят воевать

    командиры, как один... шансов нет... не хотят воевать...
    Тут одно из двух
    Либо наши принципиально не хотят принимать их в плен, несмотря на то, что они все там до одури белыми тряпками машут
    Либо очередной трёп
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 21:01
    Даже не надо искать оригинал статьи .В конце статьи будет: Молодая украинская демократия ,исповедущая западные ценности может погибнуть без нашей помощи.У украинцев есть единственный шанс, с помощью запада - остановить российские войска и принудить их к переговорам и заморозке конфликта.Росийские активы должны пойти на восстановление украинской демократии и государства.Единственный выход,надо принудить Россию,рассматривать мирный договор на условиях зе.100%.Ыдыоты!!!
    1. Арка Звание
      Арка
      -4
      Сегодня, 21:18
      Ну да, наша лошадь дохнет, скоро помрет, давай ей возбудителя в глотку и скипидара с обратной стороны. Авось остальные испугаются и заранее сдадутся.
      Ну не будем говорить, что им и куда засунуть. Хотя.. им такое и понравится может.
  6. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +3
    Сегодня, 21:13
    Вот не первый раз слышу от ВСУшников, что у них вся надежда на заморозку войны примерно в нынешней конфигурации. Но нет, такого не будет. Украине придется еще много отдать и много потерять. Никакой заморозки не будет
  7. Ныробский Звание
    Ныробский
    +2
    Сегодня, 21:31
    Если офицеры ВСУ сомневаются, то что говорить о рядовых бандерлогах, особенно насильно мобилизованных? Идейно-упоротых нациков в основной массе за два года проредили не слабо, а у тех, кого с подачи зеленского военкомы пинками загонят на передок, мотивация "захищать" этих же военкомов с зелепукой явно будет не на высоте.
    1. Arzoo Звание
      Arzoo
      0
      Сегодня, 21:48
      Это да, по этой причине америкасе хотят повысит мобильность ВСУ. На данный момент повальное большинство механизированных бригад Сырского являются таковыми только в названии. Но довольно скоро они их сделают механизированными уже реально. И тогда они куда более свободно смогут оперировать резервами, это критически важно в условиях проблем со стойкостью армии.
  8. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 21:44
    с чего оно заморозится после освобождения донбасса, никто вам передышки не даст
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 22:05
      Украинство- как сифилис или проказа. Залечить- можно. Вылечить- никогда. Либо в лепрозорий,дорогих укров. Либо- ампутация. Иначе и на нас эта зараза перекинется. Да,жалко. Но либо жалеем,либо вымрем сами.
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 22:13
        Иначе и на нас эта зараза перекинется.

        Да, уже задевает и нас. Сколько всяких кретинов, то там что - нибудь натворят, то там...
  9. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    0
    Сегодня, 22:13
    Хрен вам, а не переговоры, Бандерлогия должна исчезнуть.
  10. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 22:22
    Швейцарская газета: Офицеры ВСУ не верят в победу, называя три причины будущего поражения Украины

    Вот только цель этой статьи в западной газетёнке убедить западного обывателя, что надо на прямую вступить в войну с Россией иначе Украине конец.
  11. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 22:26
    Интересно, а что сказали бы офицеры армии РФ? Победим завтра? Вряд ли. Скорее они отметят, что шароварные неплохо дерутся, у них туча любого оружия, много личного состава. Скорее наши офицеры, спроси их анонимно, сказали бы много слов о том, что воевать с 404 - тяжелый труд и света в конце тоннеля пока нет. Тем более, что ЛБС статична, а каждый километр стоит много жизней наших солдат. Противная пропагандистская статья - агитка от ВО. Даже дату статьи в Блик не привели.