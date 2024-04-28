Русские захватят Донбасс к октябрю, тогда конфликт заморозится, и нам придется вести переговоры с Путиным

Офицеры украинской армии не верят в победу Украины и предрекают полное освобождение Донбасса в начале осени этого года. Об этом пишет издание Blick.Швейцарская газета побеседовала с несколькими офицерами ВСУ, воюющими на Восточном фронте против российской армии. Все украинские командиры как один заявили, что Украина эту войну проиграет, у Киева нет шансов на победу даже несмотря на военную помощь США. При этом они надеются, что после того, как российские войска возьмут Донбасс, конфликт будет заморожен.— заявил один из офицеров, чья бригада сейчас пытается остановить продвижение российских войск в районе Часова Яра.К проигрышу Украины ведут несколько причин, из которых, по мнению офицеров, три основных: во-первых, у ВСУ критическая нехватка живой силы, в некоторых бригадах осталось 30–40% личного состава. При этом на мобилизацию на фронте не надеются, если и резервы будут, то не раньше осени. К тому же украинские мужчины не хотят воевать.Во-вторых, Запад не способен предоставить Украине военную помощь в необходимых ей объемах. Выделение США дополнительного финансирования пришло слишком поздно и уже не поможет Киеву. ВСУ еще способны замедлить продвижение российской армии, но победить уже нет.Третьей причиной офицеры называют стиль руководства главкома Сырского, который в войсках называют «парализующим эффектом мясника». Назначение генерала на пост главкома снизило моральный дух в украинской армии, поскольку Сырский ставит на главное место выполнение задачи, а каким способом это будет достигнуто, его не волнует.