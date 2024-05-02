«Царь-мангал»: вынужденная эволюция бронетехники как ответ на фактор FРV-дронов
Вынужденная эволюция
Российская специальная военная операция (СВО), проводимая на Украине, вновь наглядно показала, что война является сильнейшим катализатором развития вооружений и военной техники (ВиВТ), а также стратегии и тактики их применения. Те решения, которые, казалось бы, должны доминировать на поле боя, внезапно оказываются малоэффективными, тогда как то, что вообще не рассматривалось в качестве эффективного средства вооружённой борьбы, внезапно начинает показывать высочайшую эффективность.
До начала СВО считалось, что основную угрозу для бронетехники, в первую очередь для основных боевых танков (ОБТ), представляют противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), причём основной угрозой считались ПТРК третьего поколения, работающие противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) с самонаведением. Именно для противодействия ПТУР разрабатывались комплексы активной защиты (КАЗ), а их отсутствие считалось серьёзным недостатком для любого современного ОБТ. По-прежнему актуальной считалась угроза, исходящая от бронебойных оперённых подкалиберных снарядов (БОПС), против них максимально усиливалась лобовая защита ОБТ. Считалось, что современные КАЗ должны обеспечивать защиту и от БОПС.
И что мы увидели в реальности?
Если ПТУР ещё «попили крови» у бронетехники, то случаи применения БОПС были единичными, если вообще были – на ход боевых действий устойчивость танков к БОПС вообще не оказала никакого влияния. Оказалось, что основным врагом бронетехники стали маленькие, пластмассовые, «жужжащие» квадрокоптеры – те самые FРV-дроны-камикадзе, которыми сегодня перенасыщено небо на линии боевого соприкосновения (ЛБС). При этом стоимость FPV-дронов на порядок меньше стоимости даже относительно недорогих ПТУР второго поколения, не говоря уже о стоимости самонаводящихся ПТУР третьего поколения, и уж тем более стоимости поражаемой FPV-дронами бронетехники. Если говорить в цифрах, то зачастую боевая бронированная машина стоимостью в несколько миллионов долларов бывает уничтожена парой FРV-дронов стоимостью в несколько сот тысяч рублей (разница в три порядка).
Разумеется, как всегда, действие рождает противодействие. Вначале на бронемашинах появились сетки и решётки, прозванные в народе «мангалами», ранее мы говорили о них в материале Сетки и решётки – простое вундерваффе XXI века: в преддверии массированных атак украинских FPV-дронов. Разумеется, они не обеспечивают стопроцентную защиту от FРV-дронов, но вероятность выживания бронемашин повышают, осложняют работу операторов FРV-дронов.
Белорусский танк с решётчатыми экранами – обращает на себя внимание тепловая приманка для ПТРК типа Javelin
Со временем количество сеток и решёток на бронемашинах всё более и более возрастало, настолько, что некоторые боевые машины стали уже напоминать передвижной курятник. На одних козырьках-«мангалах» некоторых бронемашин появились блоки динамической защиты, на других бойцы устанавливают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), впрочем, ни то, ни другое решение, судя по всему, особой эффективностью не отличается.
Несмотря на то, что ограниченное количество защитных укрытий для бронетехники стало изготавливаться в заводских условиях, большинство укрытий из сеток и решёток до сих пор сооружается самими бойцами или волонтёрами. Апофеозом противодроновых укрытий для бронетехники стало появление так называемых «Царь-мангалов», когда защищаемый танк практически полностью укрывается даже не сетками и решётками, а целым «строением» – со стороны это выглядит так, будто танк заехал в гараж или сарай, застрял в нём, а затем просто поехал дальше с гаражом/сараем на крыше.
«Царь-мангал»
Мнения относительно «Царь-мангала» разделились, причём зачастую они являются полярными. Одни считают, что «Царь-мангал» – это чуть ли не новое «вундерваффе», другие – что это лишь случайность, вынужденная мера, следствие специфичного применения вышедшего из строя танка. Скорее всего, реальность лежит где-то посередине, но вопрос в первую очередь не в «Царь-мангале», а в том, насколько быстро мы сможем эволюционировать, гибко адаптироваться к быстро изменяющимся условиям поля боя.
Предшественник «Царь-мангала»
Не важно, почему и как появился «Царь-мангал», ведь если он эффективен, если это монструозное сооружение смогло выжить на поле боя, то, как минимум, опыт и целесообразность его применения должны быть рассмотрены. Если для поражения обычного танка, пусть и защищённого какими-то сетками и решётками, потребуется 3-4 FPV-дрона, а для поражения танка, защищённого «Царь-мангалом», их потребуется несколько десятков, то необходимость появления таких машин, пусть и в ограниченном количестве, становится вполне очевидной.
В настоящее время, судя по сообщениям военкоров и ряда телеграм-каналов, количество FРV-дронов на ЛБС таково, что перемещение по открытой местности становится практически невозможно. Это приводит к тому, что штурмовые подразделения не только не имеют поддержки бронетехники, ведущей огонь прямой наводкой, гораздо хуже то, что зачастую отсутствует возможность ротации личного состава, подвоза боеприпасов и эвакуации раненых в тыл.
Несколько итераций «Царь-мангала» – на второй версии видны средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), расположенные на «крыше»
Если «Царь-мангал» позволит всё это обеспечить даже в условиях интенсивного воздействия FPV-дронов, то такое решение не просто имеет право на жизнь – оно жизненно важно для поддержания того темпа наступления, который сейчас обеспечивают ВС РФ, с обеспечением минимальных потерь личного состава.
А какие вообще есть претензии к «Царь-мангалу»? То, что его невозможно транспортировать железнодорожным транспортом? Да и автомобильным вряд ли получится?
Ну и что? Комплекты для установки вполне могут доставляться отдельно автомобильным транспортом, а затем устанавливаться на выбранные бронемашины.
С «Царь-мангалом» невозможно передвигаться по дорогам общего пользования?
Ну огромные автофургоны как-то передвигаются, понятно, что на бронемашинах с «Царь-мангалами» должны быть самые опытные механики-водители. Разумеется, при движении на большое расстояние конструкции должны демонтироваться – в конце концов, рыцари в латах тоже не путешествовали в них по миру, а надевали лишь перед боем. Аналогично в городах и населённых пунктах потребность в бронетехнике, защищённой «Царь-мангалом», значительно ниже – там можно укрываться в остатках зданий, подвалах, городских коммуникациях. Вопрос в том, как до этих городов и населённых пунктов добраться.
Ограниченные углы поворота башни и наведения пушки?
Лучше иметь поддержку танком с ограниченными углами наведения, чем не иметь её вовсе. Даже если вообще без пушки, то, как мы уже говорили выше, возможность ротации личного состава, подвоза боеприпасов и эвакуации раненых могут стать залогом выживания штурмовых подразделений на передовой.
«Мангалы» без ограничения угла поворота башни разрабатывались ещё в 60-х годах в СССР
Ограниченная видимость для экипажа, в первую очередь для механика-водителя?
Если у пушки будет ограниченный сектор стрельбы, то и сектор обзора у неё будет такой же, первичное целеуказание в такой ситуации должны выдавать штурмовики. Что касается механика-водителя, то и здесь возможны решения, например, установка поверх «Царь-мангала» полудюжины коммерческих видеокамер – все сразу не «снесут», кроме того, есть и другие варианты.
Выводы
Может, «Царь-мангал» и ошибка эволюции бронетехники – «случайная мутация», как следствие неисправности какого-то отдельно взятого танка, но эта «ошибка» может оказаться наиболее простым и эффективным решением, которое позволит поддержать и обеспечить наступательный порыв ВС РФ и сберечь жизни личного состава.
Возможно, что позже появятся куда более эффективные и не столь специфично выглядящие решения, но здесь и сейчас применение «Царь-мангалов» вполне оправдано.
Кто бы подумал пару лет назад, что столь уродливая конструкция вполне может иметь право на существование
Возможно, что будь идея радикального повышения защищённости бронемашин от FPV-дронов – «Царь-мангал» реализована в заводских условиях, то и претензий к такой конструкции было бы значительно меньше, а эффективность была бы выше, чем у конструкций, изготавливаемых в кустарных условиях.
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