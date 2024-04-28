Под натиском российских войск противник вынужден отступать в западную часть Нетайлово

Находит своё подтверждение информация об успехе российских войск в населённом пункте Нетайлово. В это село отступили остатки украинских подразделений после поражения в соседнем Первомайском. Теперь, напомним, Первомайское находится под контролем ВС РФ.В результате успешных действий к западу от Первомайского российская армия не только вошла в Нетайлово, но и продвинулась в черте села на глубину не менее 700 м. Противник под натиском ВС РФ вынужден с потерями уходить западнее Нетайловского (Чкаловского) пруда, который соединяется с Карловским водохранилищем, имеющим стратегическое значение с точки зрения обеспечения Донбасса водой.Ситуация для ВСУ осложнена тем, что и Нетайлово, и находящаяся западнее Карловка расположены на относительной низменности. Во всех тех случаях, когда ВСУ пытались организовать оборону в населённых пунктах, расположенных в низине, они были разгромлены нашими войсками.Продвижение в Нетайлово не позволяет противнику выстроить надёжной линии обороны восточнее упомянутого Карловского водохранилища. В связи с этим велика вероятность того, что войскам Сырского придётся уже в ближайшее время бежать на западный берег этого водоёма, где имеются высоты.

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