1 мая – праздник Весны и Труда

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1 мая – праздник Весны и Труда

В России есть праздничный день, вдохновляющий на трудовые успехи и объединяющий все категории граждан нашей страны, независимо от возраста и сферы деятельности. Это 1 мая – День Весны и Труда.

Поводом для того, чтобы сделать эту дату особенной, стали события 1886 года в США, где 1 мая прошли масштабные забастовки по всей стране. Наиболее массовыми были акции протеста в Чикаго, где в ходе столкновения полиции с демонстрантами погибло от четырех до шести тысяч рабочих. Через три года на съезде Второго Интернационала в Париже в честь чикагских событий было решено сделать 1 мая Международным днем трудящихся.



Сегодня Первомай символизирует стремление людей труда к благополучию, которое достигается в процессе продуктивной трудовой деятельности.

В России немало трудолюбивых граждан, которые уверены в своих силах и способности сделать жизнь своих близких обеспеченнее и комфортнее.

С течением времени смысл Первомая многократно менялся. И хотя с момента первой маевки сменилось множество поколений и эпох, россияне по-прежнему с большой теплотой встречают праздник 1 мая. Неизменным остается то, что, в первую очередь, это особенный день для людей труда, на которых держится благосостояние всей нашей страны. Оно основывается на продуктивной работе, а также на заботе о своем родном доме – и в широком смысле этого понятия, и в буквальном.

Наша трудовая деятельность создает уверенность в завтрашнем дне и для малой родины каждого из нас, и для нашего общего Отечества. Труд является фундаментом экономического и социального развития страны, а также благополучия ее населения.

Одной из главных целей, стоящих перед российским государством является повышение производительности труда. В значительной степени этого можно добиться с помощью новейших технологических решений, позволяющих при меньших трудовых затратах добиваться лучших результатов. Постоянный приток новых технологий в производственную деятельность мог бы способствовать росту ее эффективности.

Еще одной мерой для повышения трудовой производительности является акцентирование внимания на переподготовке и повышении квалификации персонала предприятий в различных сферах российской экономики.

И, наверное, следует создать такие условия, чтобы заработная плата сотрудника напрямую зависела от количественных и качественных показателей эффективности его деятельности.

Вряд ли есть более подходящий день для обсуждения путей повышения производительности труда, чем 1 мая. Но не следует забывать и о том, что это, прежде всего, горячо любимый российскими гражданами всенародный весенний праздник.


Уважаемые читатели, примите от редакции «Военного обозрения» самые искренние и теплые поздравления с Днем Весны и Труда. От всей души желаем каждому успехов в своей деятельности, приносящей благо нашей общей Родине, а также семейного благополучия и крепкого здоровья.
19 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 03:13
    — Всех трудящихся и уже оттрудившихся,солидарных и не очень,
    с Праздником 1 Мая! ...
  2. alex51217 Звание
    alex51217
    +1
    Сегодня, 03:25
    Это не праздник, это просто длинные выходные
    1. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 04:44
      Цитата: alex51217
      Это не праздник, это просто длинные выходные

      Ещё какой праздник (был) , когда после праздничнойДемонстрации всем коллективом - на шашлыки , на природу . fellow
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 03:31
    Эх, чет вспомнилось... опять петросянщина.... опять таки бородатый 88-89, чет сегодня на эти шутки меня заклинило.
    В честь Первого Мая девочек, кто родился в этот день... давали имя Даздраперма... Вот точно цитату уже не скажу... вроде он первый, но не уверен feel request

    Но знаю одну девушку, которая родилась 1 мая. Аня... love Не думаю, что она тут увидет и поймет тем более. 4 года общались... и многое что поменяла в моей жизни и помогла во многом. И даже сейчас спустя почти 20 лет... feel
    З.ы. Фоток не дождетесь! lol
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +1
      Сегодня, 04:14
      Цитата: Enceladus
      З.ы. Фоток не дождетесь!

      а мы и не на яп...тут военно -патриотический сайт, даже не информационный.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 04:19
        Ну вдарим военщиной по патриотичности. Шучу. laughing
        В общем с праздником! У меня и племянница приедет через пару часов love
        1. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          0
          Сегодня, 04:24
          Цитата: Enceladus
          У меня и племянница приедет через пару часов

          зачем ? пытаюсь понять просто , мне только пишут..
          1. Enceladus Звание
            Enceladus
            0
            Сегодня, 04:27
            Что вы так напряглись? Можно пообщаться и военным темам, просто статей и новостей мало. Вот и все drinks soldier hi
            1. Аэродромный Звание
              Аэродромный
              0
              Сегодня, 04:32
              Цитата: Enceladus
              Что вы так напряглись? Можно пообщаться и военным темам, просто статей и новостей мало. Вот и все drinks soldier hi

              да ни разу не напрягся, вот придёт Смирнов, он и запряжёт и поедет.и будет вам дринк...
              1. Enceladus Звание
                Enceladus
                0
                Сегодня, 04:36
                был такой персонаж, Timeout, очень любил больно мою персону... и мульт один недавно поже писал в мою сторону. Только вот что-то уважаемый Вадим как то не на их(а по акту это мультиаккоунт 13 и 15 емнип годов) сторону встал, особенно когда начал меня на ночхий мотт унижать. Так что не советую повторять. Аревуар hi
                1. Аэродромный Звание
                  Аэродромный
                  0
                  Сегодня, 04:39
                  напитки покрепче,слова покороче..понимаю.приятного дня...я вот не могу себе позволить, забот полно.
                  1. Enceladus Звание
                    Enceladus
                    0
                    Сегодня, 04:45
                    Так ты телегу от меня хочешь?
                    Ну могу рассказать новости... Сутки назад у брата контрбатарейкой прилетело под часами. Ранены 2 парня, снарядный и зарядный, поврежден осколками ствол. Мстя-с. Отправлена в ремонт, а пацаны щас в госпитале, слава Богу не тяжелые. Это из последних новостей, что у меня за сутки. recourse
                    Сейчас на даче, с двумя сослуживцами, и очень близким другом. 8 на ноль по ротации уедут. Так что забавляться drinks могу только я... все на нервах.
    2. bayard Звание
      bayard
      +1
      Сегодня, 04:40
      Цитата: Enceladus
      В честь Первого Мая девочек, кто родился в этот день... давали имя Даздраперма...

      Такого на самом деле было много . Лично знал уже бабушку с именем Рэма - Революция Электрофикация Мировая . В школе у нас была учительница трудов для девочек и звали её Нина Октябристовна , стало быть отец её - Октябрь (Революция то Октябрьская , кто забыл) . А в Горном Институте г. Днепропетровск был начальник кафедры по имени Трактор . Представляете отчество его дочери ?

      Но небратья Северного Причерноморья переплюнули всех прежних энтузиастов имятворчества . У них даже вымышленные персонажи которым молятся , придуманы и иконы многометровые написаны\намалёваны .
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 04:50
        Цитата: bayard
        был начальник кафедры по имени Трактор . Представляете отчество его дочери ?

        Вы сделали моё утро! Ржунимагу!!!! laughing wassat good hi soldier drinks
  4. Комсомол Звание
    Комсомол
    +4
    Сегодня, 04:03
    С Праздником,товарищи!
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 04:17
      Цитата: Комсомол
      С Праздником,товарищи!

      так... ваше фамилие товарищ ? я записывую...
  5. alystan Звание
    alystan
    +2
    Сегодня, 04:28
    С праздником Весны и Международного дня солидарности трудящихся!
    Или с праздником Интернационала! Кто помнит.
  6. Филин Звание
    Филин
    +1
    Сегодня, 04:41
    С праздником! С Днём солидарности рабочего класса в борьбе за свои права, против капитала.
  7. север 2 Звание
    север 2
    0
    Сегодня, 05:03
    Всем ныне трудящимся и оттрудившимся уже - с Днём Солидарности Трудящихся !
    Всем дармоедам - презрены вы в своём богатстве , угля и стали короли ! Вы ваши троны , тунеядцы ,на наших спинах возвели !