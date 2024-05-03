Первый послевоенный советский джип ГАЗ-69 и его создатель

«Если хотите перегнать Америку, изучайте ее каждый по своей отрасли, поставьте перед собой эту задачу и перегоняйте по честному, чтобы по количеству было больше, по качеству было лучше, и чтобы по цене было дешевле, чем у них.»

Из речи С. Орджоникидзе. 1930 г.



«У нас не было автомобильной промышленности. У нас она есть теперь.»

Из доклада И. В. Сталина. 1933 г.

Часть I. Накопление конструкторского опыта

На заре советского полноприводного дела



Ford Pigmy на армейских испытаниях

«легковой автомобиль по типу американского автомобиля «Пигмей», опытные образцы которого изготовить к 15 апреля текущего года.»

«…могут буксировать противотанковые пушки и прицепки различного назначения.»

«…ГАЗ-64 не удовлетворяет тактико-техническим требованиям ни как командирская машина, ни как арттягач, ни как разведывательная машина...



…в виду того, что ГАЗ-64 полностью не удовлетворяет тактико-техническим требованиям, уступает по всем показателям автомобилю ГАЗ-61 и не приспособлен для широкого использования в Красной Армии и Народном хозяйстве, считаем изготовление ГАЗ-64 нецелесообразным…»

«прошу Вас обязать автозавод им. Молотова произвести доработку этого образца и к 1.6.41 г. сдать НКО 5 автомобилей для проведения войсковых испытаний.»

Дальнейшее совершенствование первого советского автомобиля-разведчика



Панель приборов подкупала минимализмом, сверху вниз: указатель уровня топлива, амперметр, спидометр и под ним счётчик путевого пробега