Зеленский: Украина намерена заручиться военной и финансовой поддержкой США на 10 лет вперёд

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Зеленский: Украина намерена заручиться военной и финансовой поддержкой США на 10 лет вперёд

Выделенное США дополнительное финансирование Украины может стать последним, такая перспектива существует, и она реальна, судя по заявлениям представителей Республиканской партии. На этом фоне Зеленский организовал переговоры с американцами, стремясь заручиться поддержкой США на следующие 10 лет.

По данным украинских ресурсов, Зеленский поручил главе своего офиса Ермаку начать переговоры с США о дальнейшей поддержке, желательно многолетней. В Киеве понимают, что еще одна задержка с предоставлением военной помощи может поставить крест на нынешней Украине, а власти этого не хотят. Вот и инициировала киевская хунта новые переговоры с США о финансовой и военной поддержке Украины на следующие 10 лет.



Работаем и над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки на этот год и на следующие 10 лет. Это и вооруженная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия

— заявил Зеленский в вечернем обращении.

Несмотря на то, что выделенный в этом году пакет финансовой помощи в 61 млрд долларов прошел голосование в обеих палатах американского Конгресса, большинство представителей Республиканской партии выступают за прекращение финансирования Украины. Ряд западных изданий на прошлой неделе опубликовал статьи, в которых говорится, что выделение военной помощи Киеву не поможет ВСУ победить на поле боя, а лишь задержит продвижение российской армии.
5 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:13
    «Работаем и над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки на этот год и на следующие 10 лет» —

    "Работают" небратья ...
  2. Kuroneko Звание
    Kuroneko
    0
    Сегодня, 06:13
    Зеленский думает, что украинцы как амёбы, раз в два часа почкованием размножаются?

    За десять лет только он и его скво на Украине и останутся, если их бункер никто не найдёт.
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 06:15
    Зелекокс - сферическая свинья в вакууме в параллельной вселенной.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:21
    Работаем и над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки на этот год и на следующие 10 лет.
    Оптимист однако, собрался еще 10 лет воевать при сегодняшнем положении на ЛБС и ежедневными ударами по объектам украинской энергетики, ж/д инфраструктуре и т.д. А американцы, в частности республиканцы, заявляют, что этот пакет военной помощи был последним в этом году. И мало вероятно, что даже упоротые демократы рассчитывают на то, что киев будет сопротивляться еще 10 лет.
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 06:22
    Лучшая " поддержка" для Укрии- выдача оставшимся, гражданам,кебиток для переезда и кочевой жизни в " УЭвропе".